https://ria.ru/20220914/zakonoproekt-1816835774.html

Луценко: Госдума поддержала инициированный вологодским ЗАКСом законопроект

Луценко: Госдума поддержала инициированный вологодским ЗАКСом законопроект - РИА Новости, 14.09.2022

Луценко: Госдума поддержала инициированный вологодским ЗАКСом законопроект

Спикер Законодательного собрания Вологодской области сообщил. что депутаты Госдумы в среду поддержали законопроект о праве детей из приемных семей на... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T19:51

2022-09-14T19:51

2022-09-14T19:51

вологодская область

вологодская область

андрей луценко

законодательное собрание вологодской области

госдума рф

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ВОЛОГДА, 14 сен - РИА Новости. Спикер Законодательного собрания Вологодской области сообщил. что депутаты Госдумы в среду поддержали законопроект о праве детей из приемных семей на приоритетное зачисление в одно образовательное учреждение, который был разработан и внесен на рассмотрение нижней палаты парламента областным законодательным собранием.Он пояснил, что в настоящее время право на приоритетное зачисление в одно учебное заведение имеют только родные или сводные братья или сёстры. При этом родителям или опекунам приемных детей иногда приходится возить их в разные учебные заведения.В пресс-службе областного парламента напомнили, что инициативу принятия закона поддержала Парламентская Ассоциация Северо-Запада России на 61-й Конференции ПАСЗР в июне этого года. Законопроект также получил положительные отзывы от законодательных органов и высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.

https://ria.ru/20220126/zakonoproekt-1769674517.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, андрей луценко, законодательное собрание вологодской области, госдума рф