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Луценко: Госдума поддержала инициированный вологодским ЗАКСом законопроект - РИА Новости, 14.09.2022
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Луценко: Госдума поддержала инициированный вологодским ЗАКСом законопроект
Луценко: Госдума поддержала инициированный вологодским ЗАКСом законопроект - РИА Новости, 14.09.2022
Луценко: Госдума поддержала инициированный вологодским ЗАКСом законопроект
Спикер Законодательного собрания Вологодской области сообщил. что депутаты Госдумы в среду поддержали законопроект о праве детей из приемных семей на... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T19:51
2022-09-14T19:51
вологодская область
вологодская область
андрей луценко
законодательное собрание вологодской области
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ВОЛОГДА, 14 сен - РИА Новости. Спикер Законодательного собрания Вологодской области сообщил. что депутаты Госдумы в среду поддержали законопроект о праве детей из приемных семей на приоритетное зачисление в одно образовательное учреждение, который был разработан и внесен на рассмотрение нижней палаты парламента областным законодательным собранием.Он пояснил, что в настоящее время право на приоритетное зачисление в одно учебное заведение имеют только родные или сводные братья или сёстры. При этом родителям или опекунам приемных детей иногда приходится возить их в разные учебные заведения.В пресс-службе областного парламента напомнили, что инициативу принятия закона поддержала Парламентская Ассоциация Северо-Запада России на 61-й Конференции ПАСЗР в июне этого года. Законопроект также получил положительные отзывы от законодательных органов и высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.
https://ria.ru/20220126/zakonoproekt-1769674517.html
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вологодская область, андрей луценко, законодательное собрание вологодской области, госдума рф
Вологодская область, Вологодская область, Андрей Луценко, Законодательное Собрание Вологодской области, Госдума РФ
19:51 14.09.2022
 

Луценко: Госдума поддержала инициированный вологодским ЗАКСом законопроект

© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области
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ВОЛОГДА, 14 сен - РИА Новости. Спикер Законодательного собрания Вологодской области сообщил. что депутаты Госдумы в среду поддержали законопроект о праве детей из приемных семей на приоритетное зачисление в одно образовательное учреждение, который был разработан и внесен на рассмотрение нижней палаты парламента областным законодательным собранием.
"Законопроект, разработанный Законодательным Собранием Вологодской области, сегодня в первом чтении был единогласно принят Государственной Думой, - сказал председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко, слова которого цитирует пресс-служба областного парламента.
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Он пояснил, что в настоящее время право на приоритетное зачисление в одно учебное заведение имеют только родные или сводные братья или сёстры. При этом родителям или опекунам приемных детей иногда приходится возить их в разные учебные заведения.
"Мы предложили исправить эту ситуацию. Поскольку только в Вологодской области насчитывается несколько тысяч таких семей", - отметил Луценко.
В пресс-службе областного парламента напомнили, что инициативу принятия закона поддержала Парламентская Ассоциация Северо-Запада России на 61-й Конференции ПАСЗР в июне этого года. Законопроект также получил положительные отзывы от законодательных органов и высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.
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Вологодская областьВологодская областьАндрей ЛуценкоЗаконодательное Собрание Вологодской областиГосдума РФ
 
 
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