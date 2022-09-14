Луценко: Госдума поддержала инициированный вологодским ЗАКСом законопроект
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области
ВОЛОГДА, 14 сен - РИА Новости. Спикер Законодательного собрания Вологодской области сообщил. что депутаты Госдумы в среду поддержали законопроект о праве детей из приемных семей на приоритетное зачисление в одно образовательное учреждение, который был разработан и внесен на рассмотрение нижней палаты парламента областным законодательным собранием.
"Законопроект, разработанный Законодательным Собранием Вологодской области, сегодня в первом чтении был единогласно принят Государственной Думой, - сказал председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко, слова которого цитирует пресс-служба областного парламента.
Он пояснил, что в настоящее время право на приоритетное зачисление в одно учебное заведение имеют только родные или сводные братья или сёстры. При этом родителям или опекунам приемных детей иногда приходится возить их в разные учебные заведения.
"Мы предложили исправить эту ситуацию. Поскольку только в Вологодской области насчитывается несколько тысяч таких семей", - отметил Луценко.
В пресс-службе областного парламента напомнили, что инициативу принятия закона поддержала Парламентская Ассоциация Северо-Запада России на 61-й Конференции ПАСЗР в июне этого года. Законопроект также получил положительные отзывы от законодательных органов и высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.