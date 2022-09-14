https://ria.ru/20220914/zabastovka-1816621615.html

CNN: в США железнодорожники угрожают объявить забастовку

CNN: в США железнодорожники угрожают объявить забастовку - РИА Новости, 14.09.2022

CNN: в США железнодорожники угрожают объявить забастовку

Министр труда США Мартин Уолш в среду 14 сентября проведет встречу с лидерами профсоюзов работников железнодорожной отрасли в попытке избежать начала... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T02:27

2022-09-14T02:27

2022-09-14T05:21

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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Министр труда США Мартин Уолш в среду 14 сентября проведет встречу с лидерами профсоюзов работников железнодорожной отрасли в попытке избежать начала общенациональной забастовки, передает CNN со ссылкой на источники.Профсоюзы, представляющие совокупно более 100 тысяч рабочих железнодорожной отрасли США, требуют от крупнейших грузоперевозчиков улучшения условий работы, угрожая с 16 сентября объявить забастовку по всей стране.В июле американский президент Джо Байден своим указом ввел временный запрет на объявление забастовки на срок 60 дней, который истекает в сентябре. Если железнодорожники прекратят работу, это станет первой за 30 лет в США стачкой в отрасли.По данным американской ассоциации производителей, переработчиков и экспортеров зерна и кормов поставки зерна по железным дорогам в США могут остановиться уже в среду, 14 сентября, а погрузка отдельных видов товаров, включая ядовитые материалы и химикаты уже останавливается. Производители удобрений во вторник сообщили, что железнодорожные перевозчики прекратили прием некоторых видов удобрений, включая аммиак. Кроме того, начались частичные отмены пассажирских перевозок.Пока в администрации президента США ведут работу над планом поддержки работы экономики в случае остановки железных дорог, в американской торговой палате назвали готовящуюся забастовку "катастрофой национального масштаба", которая приведет к заморозке товаропотоков, опустошению полок магазинов, сокращению рабочих мест и росту цен.

https://ria.ru/20220913/ssha-1816602797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша