https://ria.ru/20220914/zabastovka-1816621615.html
CNN: в США железнодорожники угрожают объявить забастовку
CNN: в США железнодорожники угрожают объявить забастовку - РИА Новости, 14.09.2022
CNN: в США железнодорожники угрожают объявить забастовку
Министр труда США Мартин Уолш в среду 14 сентября проведет встречу с лидерами профсоюзов работников железнодорожной отрасли в попытке избежать начала... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T02:27
2022-09-14T02:27
2022-09-14T05:21
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102039/85/1020398506_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e24bf6f7d07a8a91dde6d9c6046dae7c.jpg
ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Министр труда США Мартин Уолш в среду 14 сентября проведет встречу с лидерами профсоюзов работников железнодорожной отрасли в попытке избежать начала общенациональной забастовки, передает CNN со ссылкой на источники.Профсоюзы, представляющие совокупно более 100 тысяч рабочих железнодорожной отрасли США, требуют от крупнейших грузоперевозчиков улучшения условий работы, угрожая с 16 сентября объявить забастовку по всей стране.В июле американский президент Джо Байден своим указом ввел временный запрет на объявление забастовки на срок 60 дней, который истекает в сентябре. Если железнодорожники прекратят работу, это станет первой за 30 лет в США стачкой в отрасли.По данным американской ассоциации производителей, переработчиков и экспортеров зерна и кормов поставки зерна по железным дорогам в США могут остановиться уже в среду, 14 сентября, а погрузка отдельных видов товаров, включая ядовитые материалы и химикаты уже останавливается. Производители удобрений во вторник сообщили, что железнодорожные перевозчики прекратили прием некоторых видов удобрений, включая аммиак. Кроме того, начались частичные отмены пассажирских перевозок.Пока в администрации президента США ведут работу над планом поддержки работы экономики в случае остановки железных дорог, в американской торговой палате назвали готовящуюся забастовку "катастрофой национального масштаба", которая приведет к заморозке товаропотоков, опустошению полок магазинов, сокращению рабочих мест и росту цен.
https://ria.ru/20220913/ssha-1816602797.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102039/85/1020398506_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_bb0697dbf2f4ec1f69283b959b60ff73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
02:27 14.09.2022 (обновлено: 05:21 14.09.2022)
CNN: в США железнодорожники угрожают объявить забастовку
CNN: министр труда США Уолш встретится с железнодорожниками для предотвращения забастовки
ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости.
Министр труда США Мартин Уолш в среду 14 сентября проведет встречу с лидерами профсоюзов работников железнодорожной отрасли в попытке избежать начала общенациональной забастовки, передает
CNN со ссылкой на источники.
"Если стороны не достигнут соглашения до конца вторника (местное время - ред.) , планируется встреча министра труда Мартина Уолша в Вашингтоне в среду утром", - говорится в публикации.
Профсоюзы, представляющие совокупно более 100 тысяч рабочих железнодорожной отрасли США, требуют от крупнейших грузоперевозчиков улучшения условий работы, угрожая с 16 сентября объявить забастовку по всей стране.
В июле американский президент Джо Байден
своим указом ввел временный запрет на объявление забастовки на срок 60 дней, который истекает в сентябре. Если железнодорожники прекратят работу, это станет первой за 30 лет в США стачкой в отрасли.
По данным американской ассоциации производителей, переработчиков и экспортеров зерна и кормов поставки зерна по железным дорогам в США могут остановиться уже в среду, 14 сентября, а погрузка отдельных видов товаров, включая ядовитые материалы и химикаты уже останавливается. Производители удобрений во вторник сообщили, что железнодорожные перевозчики прекратили прием некоторых видов удобрений, включая аммиак. Кроме того, начались частичные отмены пассажирских перевозок.
Пока в администрации президента США ведут работу над планом поддержки работы экономики в случае остановки железных дорог, в американской торговой палате назвали готовящуюся забастовку "катастрофой национального масштаба", которая приведет к заморозке товаропотоков, опустошению полок магазинов, сокращению рабочих мест и росту цен.