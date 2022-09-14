В Киеве предложили выпускать из страны мужчин, финансово поддержавших армию
На Украине хотят разрешить выезд мужчинам из страны, если они финансово поддержат армию
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Законопроект, предлагающий разрешить выезд с Украины военнообязанным в период военного положения при условии гарантированной финансовой поддержки украинских войск, зарегистрирован в Верховной раде.
"Предлагается внести изменения в закон Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины", которые разрешат военнообязанным гражданам в условиях военного положения выезжать за границу (в частности, на работу) на условиях гарантированной поддержки ВСУ. В целом законопроект призван поспособствовать оптимизации действий в особый период, которые… будут способствовать укреплению экономики и обороноспособности государства", - говорится в пояснительной записке к законопроекту на сайте украинского парламента.
Законопроект предлагает разрешить выезд из страны военнообязанным при условии наличия счета в одном из госбанков Украины с гарантированным взносом на него пяти прожиточных минимумов или 13 тысяч гривен (около 352 долларов) и "заявления о добровольной обязанности пополнять счет с гарантийным взносом денежными средствами в сумме, равной размеру налогов с минимальной заработной платы за каждый месяц пребывания за границей во время действия на Украине военного положения".
Эти деньги предлагается переводить на специальный счет для сбора средств в поддержку украинских войск.
"Граждане, выехавшие с Украины во время действия военного положения… для въезда на Украину должны дополнительно предоставить подтверждение выполнения ими этих условий", - говорится в тексте законопроекта.
Верховная рада 15 августа продлила мобилизацию и действие военного положения еще на 90 дней - до 21 ноября. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.