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В Киеве предложили выпускать из страны мужчин, финансово поддержавших армию - РИА Новости, 14.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220914/vyezd-1816816226.html
В Киеве предложили выпускать из страны мужчин, финансово поддержавших армию
В Киеве предложили выпускать из страны мужчин, финансово поддержавших армию - РИА Новости, 14.09.2022
В Киеве предложили выпускать из страны мужчин, финансово поддержавших армию
Законопроект, предлагающий разрешить выезд с Украины военнообязанным в период военного положения при условии гарантированной финансовой поддержки украинских... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T18:46
2022-09-14T18:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Законопроект, предлагающий разрешить выезд с Украины военнообязанным в период военного положения при условии гарантированной финансовой поддержки украинских войск, зарегистрирован в Верховной раде."Предлагается внести изменения в закон Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины", которые разрешат военнообязанным гражданам в условиях военного положения выезжать за границу (в частности, на работу) на условиях гарантированной поддержки ВСУ. В целом законопроект призван поспособствовать оптимизации действий в особый период, которые… будут способствовать укреплению экономики и обороноспособности государства", - говорится в пояснительной записке к законопроекту на сайте украинского парламента.Законопроект предлагает разрешить выезд из страны военнообязанным при условии наличия счета в одном из госбанков Украины с гарантированным взносом на него пяти прожиточных минимумов или 13 тысяч гривен (около 352 долларов) и "заявления о добровольной обязанности пополнять счет с гарантийным взносом денежными средствами в сумме, равной размеру налогов с минимальной заработной платы за каждый месяц пребывания за границей во время действия на Украине военного положения".Эти деньги предлагается переводить на специальный счет для сбора средств в поддержку украинских войск.Верховная рада 15 августа продлила мобилизацию и действие военного положения еще на 90 дней - до 21 ноября. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20220904/zhenschiny-1814372888.html
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в мире, украина, киев, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
18:46 14.09.2022
 
В Киеве предложили выпускать из страны мужчин, финансово поддержавших армию

На Украине хотят разрешить выезд мужчинам из страны, если они финансово поддержат армию

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Законопроект, предлагающий разрешить выезд с Украины военнообязанным в период военного положения при условии гарантированной финансовой поддержки украинских войск, зарегистрирован в Верховной раде.
"Предлагается внести изменения в закон Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины", которые разрешат военнообязанным гражданам в условиях военного положения выезжать за границу (в частности, на работу) на условиях гарантированной поддержки ВСУ. В целом законопроект призван поспособствовать оптимизации действий в особый период, которые… будут способствовать укреплению экономики и обороноспособности государства", - говорится в пояснительной записке к законопроекту на сайте украинского парламента.
Законопроект предлагает разрешить выезд из страны военнообязанным при условии наличия счета в одном из госбанков Украины с гарантированным взносом на него пяти прожиточных минимумов или 13 тысяч гривен (около 352 долларов) и "заявления о добровольной обязанности пополнять счет с гарантийным взносом денежными средствами в сумме, равной размеру налогов с минимальной заработной платы за каждый месяц пребывания за границей во время действия на Украине военного положения".
Эти деньги предлагается переводить на специальный счет для сбора средств в поддержку украинских войск.
"Граждане, выехавшие с Украины во время действия военного положения… для въезда на Украину должны дополнительно предоставить подтверждение выполнения ими этих условий", - говорится в тексте законопроекта.
Верховная рада 15 августа продлила мобилизацию и действие военного положения еще на 90 дней - до 21 ноября. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.

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