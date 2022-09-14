https://ria.ru/20220914/vyezd-1816816226.html

В Киеве предложили выпускать из страны мужчин, финансово поддержавших армию

В Киеве предложили выпускать из страны мужчин, финансово поддержавших армию - РИА Новости, 14.09.2022

В Киеве предложили выпускать из страны мужчин, финансово поддержавших армию

Законопроект, предлагающий разрешить выезд с Украины военнообязанным в период военного положения при условии гарантированной финансовой поддержки украинских... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T18:46

2022-09-14T18:46

2022-09-14T18:46

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

верховная рада украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Законопроект, предлагающий разрешить выезд с Украины военнообязанным в период военного положения при условии гарантированной финансовой поддержки украинских войск, зарегистрирован в Верховной раде."Предлагается внести изменения в закон Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины", которые разрешат военнообязанным гражданам в условиях военного положения выезжать за границу (в частности, на работу) на условиях гарантированной поддержки ВСУ. В целом законопроект призван поспособствовать оптимизации действий в особый период, которые… будут способствовать укреплению экономики и обороноспособности государства", - говорится в пояснительной записке к законопроекту на сайте украинского парламента.Законопроект предлагает разрешить выезд из страны военнообязанным при условии наличия счета в одном из госбанков Украины с гарантированным взносом на него пяти прожиточных минимумов или 13 тысяч гривен (около 352 долларов) и "заявления о добровольной обязанности пополнять счет с гарантийным взносом денежными средствами в сумме, равной размеру налогов с минимальной заработной платы за каждый месяц пребывания за границей во время действия на Украине военного положения".Эти деньги предлагается переводить на специальный счет для сбора средств в поддержку украинских войск.Верховная рада 15 августа продлила мобилизацию и действие военного положения еще на 90 дней - до 21 ноября. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20220904/zhenschiny-1814372888.html

https://ria.ru/20220827/moryaki-1812562044.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, верховная рада украины, вооруженные силы украины