https://ria.ru/20220914/vsu-1816704100.html

ВС России уничтожили четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

ВС России уничтожили четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ - РИА Новости, 14.09.2022

ВС России уничтожили четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили украинскую РСЗО "Ураган" в районе Красного Лимана ДНР, радиолокационную станцию производства США... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T13:02

2022-09-14T13:02

2022-09-14T13:51

специальная военная операция на украине

харьков

донецкая народная республика

россия

в мире

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

красный лиман

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816716705_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0a504e5ae45d83016e0fd387c5677582.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили украинскую РСЗО "Ураган" в районе Красного Лимана ДНР, радиолокационную станцию производства США AN/TPQ-64 в Николаевской области и четыре склада боеприпасов в ДНР и Харьковской области, сообщили в среду в Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по боевым позициям и пунктам временной дислокации 25-й воздушно-десантной бригады, 9-го полка нацгвардии, 56-й и 61-й мотопехотных бригад ВСУ, 103-й бригады территориальной обороны, нацформирования "Кракен" в районах Зоряное, Николаевка, Кривая Лука и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики, Камышеваха Запорожской области и Терновка Николаевской области", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным Минобороны РФ, уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Северска и Райгородка в Донецкой Народной Республики, городов Харьков и Изюм Харьковской области."В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики уничтожена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня "Ураган". В районах Лепетиха и Лозовое Николаевской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США (AN/TPQ-64) и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - сообщили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

донецкая народная республика

россия

красный лиман

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ об ударах по складам с вооружением ВСУ в ДНР и Харьковской области Главное из брифинга Минобороны России. ВС РФ уничтожили на николаево-криворожском направлении более 150 украинских военнослужащих. Российские военные уничтожили РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-64 производства США в Николаевской области. Нанесены удары по четырем складам с вооружением ВСУ в ДНР и Харьковской области. В Запорожской области уничтожены до 70 украинских солдат и пять единиц техники. В районе Кинбурнской косы в Херсонской области сбит украинский вертолет Ми-8 с диверсионно-разведывательной группой на борту. 2022-09-14T13:02 true PT4M02S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьков, донецкая народная республика, россия, в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, красный лиман, зрк с-300