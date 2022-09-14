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ВС России уничтожили четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
ВС России уничтожили четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ - РИА Новости, 14.09.2022
ВС России уничтожили четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили украинскую РСЗО "Ураган" в районе Красного Лимана ДНР, радиолокационную станцию производства США... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T13:02
2022-09-14T13:02
2022-09-14T13:51
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили украинскую РСЗО "Ураган" в районе Красного Лимана ДНР, радиолокационную станцию производства США AN/TPQ-64 в Николаевской области и четыре склада боеприпасов в ДНР и Харьковской области, сообщили в среду в Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по боевым позициям и пунктам временной дислокации 25-й воздушно-десантной бригады, 9-го полка нацгвардии, 56-й и 61-й мотопехотных бригад ВСУ, 103-й бригады территориальной обороны, нацформирования "Кракен" в районах Зоряное, Николаевка, Кривая Лука и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики, Камышеваха Запорожской области и Терновка Николаевской области", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным Минобороны РФ, уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Северска и Райгородка в Донецкой Народной Республики, городов Харьков и Изюм Харьковской области."В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики уничтожена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня "Ураган". В районах Лепетиха и Лозовое Николаевской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США (AN/TPQ-64) и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - сообщили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Минобороны РФ об ударах по складам с вооружением ВСУ в ДНР и Харьковской области
Главное из брифинга Минобороны России. ВС РФ уничтожили на николаево-криворожском направлении более 150 украинских военнослужащих. Российские военные уничтожили РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-64 производства США в Николаевской области. Нанесены удары по четырем складам с вооружением ВСУ в ДНР и Харьковской области. В Запорожской области уничтожены до 70 украинских солдат и пять единиц техники. В районе Кинбурнской косы в Херсонской области сбит украинский вертолет Ми-8 с диверсионно-разведывательной группой на борту.
2022-09-14T13:02
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Специальная военная операция на Украине, Харьков, Донецкая Народная Республика, Россия, В мире, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Красный Лиман, ЗРК С-300
13:02 14.09.2022 (обновлено: 13:51 14.09.2022)
ВС России уничтожили четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
Минобороны: ВС России уничтожили четыре склада вооружения ВСУ, станцию AN/TPQ-64