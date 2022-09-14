Российские экспортеры провели почти 80 встреч на ПМГФ в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЛоготип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Коллективная экспозиция Made in Russia на Петербургском международном газовом форуме 2022 пользуется популярностью у потенциальных покупателей российской продукции, в первый день работы прошло почти 80 встреч, общий потенциал которых составил 12 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"В первый день форума его посетила делегация из Мьянмы во главе с полномочный послом республики в РФ, а также представители промышленности и бизнеса Аргентины, Египта и Узбекистана. Экспортеры провели 77 b2b-встреч с заинтересованными в сотрудничестве партнерами, их суммарных экспортный потенциал превысил 12 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
Петербургский международный газовый форум – одно из ключевых мероприятий в нефтегазовой отрасли в России. На коллективной экспозиции под единым брендом Made in Russia представлены 16 компаний из 10 регионов страны. Они представят потенциальным партнерам IT-решения и оборудование для нефтегазовой отрасли, промышленные компрессоры, газожидкостные центробежные сепараторы, запорные и регулирующие клапаны, пластинчатые теплообменники, системы автоматического ультразвукового контроля, стеклопластиковые трубы высокого давления и многое другое.
Кроме того, гости форума смогут познакомиться с цифровой платформой "Мой экспорт" и получить консультации по всем продуктам РЭЦ, которые можно получить онлайн.
"В первый день форума его посетила делегация из Мьянмы во главе с полномочный послом республики в РФ, а также представители промышленности и бизнеса Аргентины, Египта и Узбекистана. Экспортеры провели 77 b2b-встреч с заинтересованными в сотрудничестве партнерами, их суммарных экспортный потенциал превысил 12 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
Петербургский международный газовый форум – одно из ключевых мероприятий в нефтегазовой отрасли в России. На коллективной экспозиции под единым брендом Made in Russia представлены 16 компаний из 10 регионов страны. Они представят потенциальным партнерам IT-решения и оборудование для нефтегазовой отрасли, промышленные компрессоры, газожидкостные центробежные сепараторы, запорные и регулирующие клапаны, пластинчатые теплообменники, системы автоматического ультразвукового контроля, стеклопластиковые трубы высокого давления и многое другое.
Кроме того, гости форума смогут познакомиться с цифровой платформой "Мой экспорт" и получить консультации по всем продуктам РЭЦ, которые можно получить онлайн.