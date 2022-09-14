https://ria.ru/20220914/vstrechi-1816795921.html

Российские экспортеры провели почти 80 встреч на ПМГФ в Санкт-Петербурге

Российские экспортеры провели почти 80 встреч на ПМГФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 14.09.2022

Российские экспортеры провели почти 80 встреч на ПМГФ в Санкт-Петербурге

Коллективная экспозиция Made in Russia на Петербургском международном газовом форуме 2022 пользуется популярностью у потенциальных покупателей российской... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T17:30

2022-09-14T17:30

2022-09-14T17:30

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

технологии

россия

мьянма

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Коллективная экспозиция Made in Russia на Петербургском международном газовом форуме 2022 пользуется популярностью у потенциальных покупателей российской продукции, в первый день работы прошло почти 80 встреч, общий потенциал которых составил 12 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."В первый день форума его посетила делегация из Мьянмы во главе с полномочный послом республики в РФ, а также представители промышленности и бизнеса Аргентины, Египта и Узбекистана. Экспортеры провели 77 b2b-встреч с заинтересованными в сотрудничестве партнерами, их суммарных экспортный потенциал превысил 12 миллионов долларов", - говорится в сообщении.Петербургский международный газовый форум – одно из ключевых мероприятий в нефтегазовой отрасли в России. На коллективной экспозиции под единым брендом Made in Russia представлены 16 компаний из 10 регионов страны. Они представят потенциальным партнерам IT-решения и оборудование для нефтегазовой отрасли, промышленные компрессоры, газожидкостные центробежные сепараторы, запорные и регулирующие клапаны, пластинчатые теплообменники, системы автоматического ультразвукового контроля, стеклопластиковые трубы высокого давления и многое другое.Кроме того, гости форума смогут познакомиться с цифровой платформой "Мой экспорт" и получить консультации по всем продуктам РЭЦ, которые можно получить онлайн.

https://ria.ru/20220719/pavilon-1803483637.html

россия

мьянма

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, технологии, россия, мьянма