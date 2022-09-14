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Российские экспортеры провели почти 80 встреч на ПМГФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 14.09.2022
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Российские экспортеры провели почти 80 встреч на ПМГФ в Санкт-Петербурге
Российские экспортеры провели почти 80 встреч на ПМГФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 14.09.2022
Российские экспортеры провели почти 80 встреч на ПМГФ в Санкт-Петербурге
Коллективная экспозиция Made in Russia на Петербургском международном газовом форуме 2022 пользуется популярностью у потенциальных покупателей российской... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T17:30
2022-09-14T17:30
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Коллективная экспозиция Made in Russia на Петербургском международном газовом форуме 2022 пользуется популярностью у потенциальных покупателей российской продукции, в первый день работы прошло почти 80 встреч, общий потенциал которых составил 12 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."В первый день форума его посетила делегация из Мьянмы во главе с полномочный послом республики в РФ, а также представители промышленности и бизнеса Аргентины, Египта и Узбекистана. Экспортеры провели 77 b2b-встреч с заинтересованными в сотрудничестве партнерами, их суммарных экспортный потенциал превысил 12 миллионов долларов", - говорится в сообщении.Петербургский международный газовый форум – одно из ключевых мероприятий в нефтегазовой отрасли в России. На коллективной экспозиции под единым брендом Made in Russia представлены 16 компаний из 10 регионов страны. Они представят потенциальным партнерам IT-решения и оборудование для нефтегазовой отрасли, промышленные компрессоры, газожидкостные центробежные сепараторы, запорные и регулирующие клапаны, пластинчатые теплообменники, системы автоматического ультразвукового контроля, стеклопластиковые трубы высокого давления и многое другое.Кроме того, гости форума смогут познакомиться с цифровой платформой "Мой экспорт" и получить консультации по всем продуктам РЭЦ, которые можно получить онлайн.
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россия
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, технологии, россия, мьянма
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Технологии, Россия, Мьянма
17:30 14.09.2022
 

Российские экспортеры провели почти 80 встреч на ПМГФ в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЛоготип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Коллективная экспозиция Made in Russia на Петербургском международном газовом форуме 2022 пользуется популярностью у потенциальных покупателей российской продукции, в первый день работы прошло почти 80 встреч, общий потенциал которых составил 12 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).

"В первый день форума его посетила делегация из Мьянмы во главе с полномочный послом республики в РФ, а также представители промышленности и бизнеса Аргентины, Египта и Узбекистана. Экспортеры провели 77 b2b-встреч с заинтересованными в сотрудничестве партнерами, их суммарных экспортный потенциал превысил 12 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Петербургский международный газовый форум – одно из ключевых мероприятий в нефтегазовой отрасли в России. На коллективной экспозиции под единым брендом Made in Russia представлены 16 компаний из 10 регионов страны. Они представят потенциальным партнерам IT-решения и оборудование для нефтегазовой отрасли, промышленные компрессоры, газожидкостные центробежные сепараторы, запорные и регулирующие клапаны, пластинчатые теплообменники, системы автоматического ультразвукового контроля, стеклопластиковые трубы высокого давления и многое другое.

Кроме того, гости форума смогут познакомиться с цифровой платформой "Мой экспорт" и получить консультации по всем продуктам РЭЦ, которые можно получить онлайн.

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Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкономикаТехнологииРоссияМьянма
 
 
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