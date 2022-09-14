https://ria.ru/20220914/voennosluzhaschie-1816752242.html

Баку заявил о готовности передать тела около ста армянских военнослужащих

Баку заявил о готовности передать тела около ста армянских военнослужащих - РИА Новости, 14.09.2022

Баку заявил о готовности передать тела около ста армянских военнослужащих

Баку готов в одностороннем порядке передать Еревану тела около 100 армянских военнослужащих, говорится в сообщении пресс-службы Госкомиссии по делам... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T15:31

2022-09-14T15:31

2022-09-14T15:31

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азербайджан

армения

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БАКУ, 14 сен – РИА Новости. Баку готов в одностороннем порядке передать Еревану тела около 100 армянских военнослужащих, говорится в сообщении пресс-службы Госкомиссии по делам военнопленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан Азербайджана."Демонстрируя приверженность международному гуманитарному праву и ценностям гуманизма, Азербайджан призывает Армению к прекращению огня и готов в одностороннем порядке передать противоположной стороне до 100 тел армянских военнослужащих, погибших в результате предотвращения провокации против территориальной целостности нашей страны 12-13 сентября текущего года. Об этом проинформирован и Международный Комитет Красного Креста", - говорится в сообщении.Ранее армянские власти заявили, что потери армянской стороны, по предварительным данным, составили 49 человек убитыми.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

https://ria.ru/20220914/politika-1816577199.html

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, азербайджан, армения