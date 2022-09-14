https://ria.ru/20220914/vodovod-1816681400.html

Первый этап проекта водовода в Люберцах прошел госэкспертизу

Первый этап проекта водовода в Люберцах прошел госэкспертизу - РИА Новости, 14.09.2022

Первый этап проекта водовода в Люберцах прошел госэкспертизу

Первый этап проекта по строительству Люберецкого водовода финансируемый из средств бюджета Московской области прошел госэкспертизу, говорится в сообщении... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T11:53

2022-09-14T11:53

2022-09-14T11:53

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Первый этап проекта по строительству Люберецкого водовода финансируемый из средств бюджета Московской области прошел госэкспертизу, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.Реализация мероприятий, предусмотренных первым этапом строительства нового водовода началась в августе текущего года. Работы ведутся на участке от поселка Томилино до объектов нового строительства в поселке Мирный. Завершить прокладку водовода на данном участке планируется в конце 2023 года. Финансирование строительства новых коммуникаций на территории округа осуществляется из областного бюджета с привлечением средств девелоперов ПИК и "Самолет"."В настоящее время первый этап проекта по строительству Люберецкого водовода, финансируемый из средств областного бюджета, вышел из государственной экспертизы. Подведомственным учреждением регионального Министерства ЖКХ ГУП МО "КС МО" уже ведется отбор подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ. Всего проектом предусмотрено три этапа строительства. На данный момент следующие этапы находятся в стадии разработки", - приводятся слова министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.Строительство водовода запланировано в рамках трехстороннего рамочного соглашения между Министерством ЖКХ Московской области, Администрацией городского округа Люберцы и АО "Мосводоканал". Суммарный охват населения к моменту завершения прокладки водовода в конце 2024 года составит более 60 тысяч граждан, в число которых входят не только существующие жители города, но и новые жилые кварталы.

https://ria.ru/20220914/dvizhenie-1816662810.html

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томилино

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), томилино, мосводоканал, люберцы, гк "пик", жкх