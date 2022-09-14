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Первый этап проекта водовода в Люберцах прошел госэкспертизу - РИА Новости, 14.09.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220914/vodovod-1816681400.html
Первый этап проекта водовода в Люберцах прошел госэкспертизу
Первый этап проекта водовода в Люберцах прошел госэкспертизу - РИА Новости, 14.09.2022
Первый этап проекта водовода в Люберцах прошел госэкспертизу
Первый этап проекта по строительству Люберецкого водовода финансируемый из средств бюджета Московской области прошел госэкспертизу, говорится в сообщении... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:53
2022-09-14T11:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
томилино
мосводоканал
люберцы
гк "пик"
жкх
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Первый этап проекта по строительству Люберецкого водовода финансируемый из средств бюджета Московской области прошел госэкспертизу, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.Реализация мероприятий, предусмотренных первым этапом строительства нового водовода началась в августе текущего года. Работы ведутся на участке от поселка Томилино до объектов нового строительства в поселке Мирный. Завершить прокладку водовода на данном участке планируется в конце 2023 года. Финансирование строительства новых коммуникаций на территории округа осуществляется из областного бюджета с привлечением средств девелоперов ПИК и "Самолет"."В настоящее время первый этап проекта по строительству Люберецкого водовода, финансируемый из средств областного бюджета, вышел из государственной экспертизы. Подведомственным учреждением регионального Министерства ЖКХ ГУП МО "КС МО" уже ведется отбор подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ. Всего проектом предусмотрено три этапа строительства. На данный момент следующие этапы находятся в стадии разработки", - приводятся слова министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.Строительство водовода запланировано в рамках трехстороннего рамочного соглашения между Министерством ЖКХ Московской области, Администрацией городского округа Люберцы и АО "Мосводоканал". Суммарный охват населения к моменту завершения прокладки водовода в конце 2024 года составит более 60 тысяч граждан, в число которых входят не только существующие жители города, но и новые жилые кварталы.
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московская область (подмосковье)
томилино
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московская область (подмосковье), томилино, мосводоканал, люберцы, гк "пик", жкх
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Томилино, Мосводоканал, Люберцы, ГК "ПИК", ЖКХ
11:53 14.09.2022
 

Первый этап проекта водовода в Люберцах прошел госэкспертизу

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкСотрудник "Водоканала" проверяет систему трубопроводов
Сотрудник Водоканала проверяет систему трубопроводов - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Сотрудник "Водоканала" проверяет систему трубопроводов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Первый этап проекта по строительству Люберецкого водовода финансируемый из средств бюджета Московской области прошел госэкспертизу, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
Реализация мероприятий, предусмотренных первым этапом строительства нового водовода началась в августе текущего года. Работы ведутся на участке от поселка Томилино до объектов нового строительства в поселке Мирный. Завершить прокладку водовода на данном участке планируется в конце 2023 года. Финансирование строительства новых коммуникаций на территории округа осуществляется из областного бюджета с привлечением средств девелоперов ПИК и "Самолет".
"В настоящее время первый этап проекта по строительству Люберецкого водовода, финансируемый из средств областного бюджета, вышел из государственной экспертизы. Подведомственным учреждением регионального Министерства ЖКХ ГУП МО "КС МО" уже ведется отбор подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ. Всего проектом предусмотрено три этапа строительства. На данный момент следующие этапы находятся в стадии разработки", - приводятся слова министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
Строительство водовода запланировано в рамках трехстороннего рамочного соглашения между Министерством ЖКХ Московской области, Администрацией городского округа Люберцы и АО "Мосводоканал". Суммарный охват населения к моменту завершения прокладки водовода в конце 2024 года составит более 60 тысяч граждан, в число которых входят не только существующие жители города, но и новые жилые кварталы.

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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ТомилиноМосводоканалЛюберцыГК "ПИК"ЖКХ
 
 
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