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Источник рассказал, чем занимался украинский агент во Владивостоке - РИА Новости, 14.09.2022
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Источник рассказал, чем занимался украинский агент во Владивостоке
Источник рассказал, чем занимался украинский агент во Владивостоке - РИА Новости, 14.09.2022
Источник рассказал, чем занимался украинский агент во Владивостоке
Военная разведка Украины поставила перед своим агентом из Владивостока задачу собирать и передавать данные не только о военных объектах, но в том числе о мосте... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T12:39
2022-09-14T12:39
происшествия
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
московская область (подмосковье)
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ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости. Военная разведка Украины поставила перед своим агентом из Владивостока задачу собирать и передавать данные не только о военных объектах, но в том числе о мосте на остров Русский и Золотом мосте, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.В среду ФСБ России сообщила об аресте за государственную измену жителя Владивостока, который собирал и передавал данные о военных объектах и объектах критической инфраструктуры."Подозреваемого в шпионаже 1965 года рождения завербовали во Владивостоке. Он снимал не только военную, а любую инфраструктуру - мосты, дороги, дома... Да, и мост на остров Русский и Золотой мост", - уточнил источник РИА Новости.По его словам, подозреваемый "конечно, не ожидал", что его задержат."Он сейчас находится в СИЗО, сидит в одиночной камере", - добавил источник.Информация об аресте сопровождалась видео ФСБ РФ, где показано, как оперативники скручивают мужчину и препровождают в микроавтобус, а далее следуют кадры оперативной видеосъемки: обвиняемый ходит с фотоаппартом и снимает различные объекты. Его лицо при этом заретушировано.Это уже второй предполагаемый шпион, об аресте которого Федеральная служба безопасности сообщает за сутки. Накануне стало известно о задержании жителя Подмосковья, директора по качеству некоего авиазавода, который, по оперативным данным, передал Украине чертежи боевой авиационной техники. Этот фигурант также заключен в СИЗО.
https://radiosputnik.ria.ru/20220913/fsb-1816386806.html
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россия
украина
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происшествия, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Московская область (Подмосковье)
12:39 14.09.2022
 
Источник рассказал, чем занимался украинский агент во Владивостоке

Источник: задержанный украинский агент снимал мосты и другие объекты во Владивостоке

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкВид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке
Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости. Военная разведка Украины поставила перед своим агентом из Владивостока задачу собирать и передавать данные не только о военных объектах, но в том числе о мосте на остров Русский и Золотом мосте, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
В среду ФСБ России сообщила об аресте за государственную измену жителя Владивостока, который собирал и передавал данные о военных объектах и объектах критической инфраструктуры.
"Подозреваемого в шпионаже 1965 года рождения завербовали во Владивостоке. Он снимал не только военную, а любую инфраструктуру - мосты, дороги, дома... Да, и мост на остров Русский и Золотой мост", - уточнил источник РИА Новости.
По его словам, подозреваемый "конечно, не ожидал", что его задержат.
"Он сейчас находится в СИЗО, сидит в одиночной камере", - добавил источник.
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Информация об аресте сопровождалась видео ФСБ РФ, где показано, как оперативники скручивают мужчину и препровождают в микроавтобус, а далее следуют кадры оперативной видеосъемки: обвиняемый ходит с фотоаппартом и снимает различные объекты. Его лицо при этом заретушировано.
Это уже второй предполагаемый шпион, об аресте которого Федеральная служба безопасности сообщает за сутки. Накануне стало известно о задержании жителя Подмосковья, директора по качеству некоего авиазавода, который, по оперативным данным, передал Украине чертежи боевой авиационной техники. Этот фигурант также заключен в СИЗО.
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