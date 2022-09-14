https://ria.ru/20220914/vladivostok-1816695910.html

Источник рассказал, чем занимался украинский агент во Владивостоке

Источник рассказал, чем занимался украинский агент во Владивостоке - РИА Новости, 14.09.2022

Источник рассказал, чем занимался украинский агент во Владивостоке

Военная разведка Украины поставила перед своим агентом из Владивостока задачу собирать и передавать данные не только о военных объектах, но в том числе о мосте... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T12:39

2022-09-14T12:39

2022-09-14T12:39

происшествия

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

московская область (подмосковье)

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ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости. Военная разведка Украины поставила перед своим агентом из Владивостока задачу собирать и передавать данные не только о военных объектах, но в том числе о мосте на остров Русский и Золотом мосте, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.В среду ФСБ России сообщила об аресте за государственную измену жителя Владивостока, который собирал и передавал данные о военных объектах и объектах критической инфраструктуры."Подозреваемого в шпионаже 1965 года рождения завербовали во Владивостоке. Он снимал не только военную, а любую инфраструктуру - мосты, дороги, дома... Да, и мост на остров Русский и Золотой мост", - уточнил источник РИА Новости.По его словам, подозреваемый "конечно, не ожидал", что его задержат."Он сейчас находится в СИЗО, сидит в одиночной камере", - добавил источник.Информация об аресте сопровождалась видео ФСБ РФ, где показано, как оперативники скручивают мужчину и препровождают в микроавтобус, а далее следуют кадры оперативной видеосъемки: обвиняемый ходит с фотоаппартом и снимает различные объекты. Его лицо при этом заретушировано.Это уже второй предполагаемый шпион, об аресте которого Федеральная служба безопасности сообщает за сутки. Накануне стало известно о задержании жителя Подмосковья, директора по качеству некоего авиазавода, который, по оперативным данным, передал Украине чертежи боевой авиационной техники. Этот фигурант также заключен в СИЗО.

https://radiosputnik.ria.ru/20220913/fsb-1816386806.html

https://ria.ru/20220325/agent-1780038902.html

россия

украина

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

происшествия, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская область (подмосковье)