https://ria.ru/20220914/vetpreparaty-1816633828.html
Московский эндокринный завод начал выпускать ветпрепараты
Московский эндокринный завод начал выпускать ветпрепараты - РИА Новости, 14.09.2022
Московский эндокринный завод начал выпускать ветпрепараты
Московский эндокринный завод начал выпускать ветеринарные препараты, первая партия уже поступила на российский рынок, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T08:25
2022-09-14T08:25
2022-09-14T08:25
экономика
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Московский эндокринный завод начал выпускать ветеринарные препараты, первая партия уже поступила на российский рынок, сообщается на сайте мэра столицы."Один из ведущих производителей города - Московский эндокринный завод - в этом году начал выпускать лекарственные средства для животных и уже вывел на рынок свой первый препарат для ветеринарного применения", - приводятся на сайте слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.Уточняется, что этот препарат - обезболивающее для собак и кошек. Его применяют в послеоперационный период, при травмах, диагностических или лечебных манипуляциях, в том числе стоматологических."Лекарственные средства для животных - новое перспективное для предприятия направление. В наших планах - расширение ветеринарной линейки. Например, до конца этого года рассчитываем вывести на рынок инъекционный препарат для общей анестезии. Также мы рассматриваем возможность выпуска ветеринарных лекарств в рамках контрактного производства", - приводятся на сайте слова генерального директора предприятия Михаила Фонарева.Отмечается, что с 2016 года у компании есть статус промкомплекса, что позволяет получать налоговые льготы и направлять сэкономленные средства на расширение производства и научные разработки.Кроме того, в прошлом году город заключил с Московским эндокринным заводом офсетный контракт, объем инвестиций по которому составляет 1 миллиард рублей. Инвестор в течение двух лет должен наладить в столице выпуск 20 препаратов: противоглаукомных, антибактериальных, анальгезирующих, а также антидепрессантов и нейролептиков. Город гарантирует закупку лекарств на 1,1 миллиарда рублей за восемь лет.
https://ria.ru/20220905/lekarstva-1814445824.html
https://ria.ru/20220913/preparaty-1816389523.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владислав овчинский, москва
Экономика, Владислав Овчинский, Москва
Московский эндокринный завод начал выпускать ветпрепараты
Московский эндокринный завод начал выпускать ветпрепараты
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.
Московский эндокринный завод начал выпускать ветеринарные препараты, первая партия уже поступила на российский рынок, сообщается
на сайте мэра столицы.
"Один из ведущих производителей города - Московский эндокринный завод - в этом году начал выпускать лекарственные средства для животных и уже вывел на рынок свой первый препарат для ветеринарного применения", - приводятся на сайте слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского
.
Уточняется, что этот препарат - обезболивающее для собак и кошек. Его применяют в послеоперационный период, при травмах, диагностических или лечебных манипуляциях, в том числе стоматологических.
"Лекарственные средства для животных - новое перспективное для предприятия направление. В наших планах - расширение ветеринарной линейки. Например, до конца этого года рассчитываем вывести на рынок инъекционный препарат для общей анестезии. Также мы рассматриваем возможность выпуска ветеринарных лекарств в рамках контрактного производства", - приводятся на сайте слова генерального директора предприятия Михаила Фонарева.
Отмечается, что с 2016 года у компании есть статус промкомплекса, что позволяет получать налоговые льготы и направлять сэкономленные средства на расширение производства и научные разработки.
Кроме того, в прошлом году город заключил с Московским эндокринным заводом офсетный контракт, объем инвестиций по которому составляет 1 миллиард рублей. Инвестор в течение двух лет должен наладить в столице выпуск 20 препаратов: противоглаукомных, антибактериальных, анальгезирующих, а также антидепрессантов и нейролептиков. Город гарантирует закупку лекарств на 1,1 миллиарда рублей за восемь лет.