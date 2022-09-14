https://ria.ru/20220914/veterinary-1816761358.html

Ветеринары МО рассказали о правилах ухода за домашними животными

Ветеринары МО рассказали о правилах ухода за домашними животными - РИА Новости, 14.09.2022

Ветеринары МО рассказали о правилах ухода за домашними животными

В Дрезне прошла встреча участников проекта "Активное долголетие" с ветеринарными специалистами из Орехово-Зуева, на которой обсуждались проблемы здоровья... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T15:53

2022-09-14T15:53

2022-09-14T15:54

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В Дрезне прошла встреча участников проекта "Активное долголетие" с ветеринарными специалистами из Орехово-Зуева, на которой обсуждались проблемы здоровья домашних животных, сообщил телеканал “360”.По словам руководителя Государственной ветеринарной службы региона Сергея Воскресенского, на встрече был поднят вопрос сбалансированного рациона питания для стерилизованных кошек."Во время этой встречи наши ветеринарные специалисты рассказали им о том, как составить сбалансированный рацион питания для стерилизованных домашних кошек и позаботиться о здоровье зубов своего питомца", –сообщил он.Участники встречи озвучили идею, связанную с выездной вакцинацией животных в СНТ, поселках и деревнях Московской области. Также поднимался вопрос о контроле опасных болезней у животных, в том числе бешенства.В конце встречи всем участниками раздали информационные материалы.

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московская область (подмосковье)