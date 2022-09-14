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Ветеринары МО рассказали о правилах ухода за домашними животными - РИА Новости, 14.09.2022
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Ветеринары МО рассказали о правилах ухода за домашними животными
Ветеринары МО рассказали о правилах ухода за домашними животными - РИА Новости, 14.09.2022
Ветеринары МО рассказали о правилах ухода за домашними животными
В Дрезне прошла встреча участников проекта "Активное долголетие" с ветеринарными специалистами из Орехово-Зуева, на которой обсуждались проблемы здоровья... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T15:53
2022-09-14T15:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В Дрезне прошла встреча участников проекта "Активное долголетие" с ветеринарными специалистами из Орехово-Зуева, на которой обсуждались проблемы здоровья домашних животных, сообщил телеканал “360”.По словам руководителя Государственной ветеринарной службы региона Сергея Воскресенского, на встрече был поднят вопрос сбалансированного рациона питания для стерилизованных кошек."Во время этой встречи наши ветеринарные специалисты рассказали им о том, как составить сбалансированный рацион питания для стерилизованных домашних кошек и позаботиться о здоровье зубов своего питомца", –сообщил он.Участники встречи озвучили идею, связанную с выездной вакцинацией животных в СНТ, поселках и деревнях Московской области. Также поднимался вопрос о контроле опасных болезней у животных, в том числе бешенства.В конце встречи всем участниками раздали информационные материалы.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
15:53 14.09.2022 (обновлено: 15:54 14.09.2022)
 

Ветеринары МО рассказали о правилах ухода за домашними животными

CC0 / / Кошка лежит на диване
Кошка лежит на диване - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
CC0 / /
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В Дрезне прошла встреча участников проекта "Активное долголетие" с ветеринарными специалистами из Орехово-Зуева, на которой обсуждались проблемы здоровья домашних животных, сообщил телеканал “360”.
По словам руководителя Государственной ветеринарной службы региона Сергея Воскресенского, на встрече был поднят вопрос сбалансированного рациона питания для стерилизованных кошек.
"Во время этой встречи наши ветеринарные специалисты рассказали им о том, как составить сбалансированный рацион питания для стерилизованных домашних кошек и позаботиться о здоровье зубов своего питомца", –сообщил он.
Участники встречи озвучили идею, связанную с выездной вакцинацией животных в СНТ, поселках и деревнях Московской области. Также поднимался вопрос о контроле опасных болезней у животных, в том числе бешенства.
В конце встречи всем участниками раздали информационные материалы.

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