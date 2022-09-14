Рейтинг@Mail.ru
ЕК планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220914/vengriya-1816691859.html
ЕК планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии, сообщили СМИ
ЕК планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.09.2022
ЕК планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии, сообщили СМИ
Европейская комиссия (ЕК) планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии из-за опасений по поводу коррупции, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T12:18
2022-09-14T12:42
венгрия
еврокомиссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Европейская комиссия (ЕК) планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии из-за опасений по поводу коррупции, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники."Исполнительный орган Европейского Союза планирует рекомендовать сократить финансирование администрации премьер-министра Виктора Орбана из-за опасений по поводу широко распространенного взяточничества", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на неназванных высокопоставленных чиновников ЕС.Отмечается, что ЕК планирует представить свою оценку в воскресенье, после чего правительства ЕС в течение трех месяцев примут окончательное решение. Для того, чтобы решение вступило в силу, потребуется квалифицированное большинство голосов государств-членов ЕС.При этом один из собеседников агентства отметил, что Еврокомиссия "планирует предложить лидерам ЕС дать Орбану время" на выполнение обязательств по противодействию коррупции.
https://ria.ru/20220914/rouming-1816683498.html
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, еврокомиссия, в мире
Венгрия, Еврокомиссия, В мире
12:18 14.09.2022 (обновлено: 12:42 14.09.2022)
 
ЕК планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии, сообщили СМИ

Bloomberg: ЕК планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Европейская комиссия (ЕК) планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии из-за опасений по поводу коррупции, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Исполнительный орган Европейского Союза планирует рекомендовать сократить финансирование администрации премьер-министра Виктора Орбана из-за опасений по поводу широко распространенного взяточничества", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на неназванных высокопоставленных чиновников ЕС.
Отмечается, что ЕК планирует представить свою оценку в воскресенье, после чего правительства ЕС в течение трех месяцев примут окончательное решение. Для того, чтобы решение вступило в силу, потребуется квалифицированное большинство голосов государств-членов ЕС.
При этом один из собеседников агентства отметил, что Еврокомиссия "планирует предложить лидерам ЕС дать Орбану время" на выполнение обязательств по противодействию коррупции.

Читайте также:

 
ВенгрияЕврокомиссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала