https://ria.ru/20220914/vengriya-1816691859.html

ЕК планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии, сообщили СМИ

ЕК планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.09.2022

ЕК планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии, сообщили СМИ

Европейская комиссия (ЕК) планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии из-за опасений по поводу коррупции, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T12:18

2022-09-14T12:18

2022-09-14T12:42

венгрия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Европейская комиссия (ЕК) планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии из-за опасений по поводу коррупции, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники."Исполнительный орган Европейского Союза планирует рекомендовать сократить финансирование администрации премьер-министра Виктора Орбана из-за опасений по поводу широко распространенного взяточничества", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на неназванных высокопоставленных чиновников ЕС.Отмечается, что ЕК планирует представить свою оценку в воскресенье, после чего правительства ЕС в течение трех месяцев примут окончательное решение. Для того, чтобы решение вступило в силу, потребуется квалифицированное большинство голосов государств-членов ЕС.При этом один из собеседников агентства отметил, что Еврокомиссия "планирует предложить лидерам ЕС дать Орбану время" на выполнение обязательств по противодействию коррупции.

https://ria.ru/20220914/rouming-1816683498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

венгрия, еврокомиссия, в мире