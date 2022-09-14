https://ria.ru/20220914/vengriya-1816691859.html
ЕК планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии, сообщили СМИ
ЕК планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.09.2022
ЕК планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии, сообщили СМИ
Европейская комиссия (ЕК) планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии из-за опасений по поводу коррупции, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T12:18
2022-09-14T12:18
2022-09-14T12:42
венгрия
еврокомиссия
в мире
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Европейская комиссия (ЕК) планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии из-за опасений по поводу коррупции, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники."Исполнительный орган Европейского Союза планирует рекомендовать сократить финансирование администрации премьер-министра Виктора Орбана из-за опасений по поводу широко распространенного взяточничества", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на неназванных высокопоставленных чиновников ЕС.Отмечается, что ЕК планирует представить свою оценку в воскресенье, после чего правительства ЕС в течение трех месяцев примут окончательное решение. Для того, чтобы решение вступило в силу, потребуется квалифицированное большинство голосов государств-членов ЕС.При этом один из собеседников агентства отметил, что Еврокомиссия "планирует предложить лидерам ЕС дать Орбану время" на выполнение обязательств по противодействию коррупции.
https://ria.ru/20220914/rouming-1816683498.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, еврокомиссия, в мире
Венгрия, Еврокомиссия, В мире
12:18 14.09.2022 (обновлено: 12:42 14.09.2022)
ЕК планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии, сообщили СМИ
Bloomberg: ЕК планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии