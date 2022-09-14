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Николаев предложил ввести новые условия лицензирования недропользователей - РИА Новости, 14.09.2022
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Республика Саха (Якутия)
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Николаев предложил ввести новые условия лицензирования недропользователей
Николаев предложил ввести новые условия лицензирования недропользователей - РИА Новости, 14.09.2022
Николаев предложил ввести новые условия лицензирования недропользователей
Глава Якутии Айсен Николаев предложил Роснедрам сделать прохождение этнологической экспертизы обязательным условием для лицензирования недропользователей,... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T13:10
2022-09-14T13:10
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
айсен николаев
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ЯКУТСК, 14 сен – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев предложил Роснедрам сделать прохождение этнологической экспертизы обязательным условием для лицензирования недропользователей, ведущих добычу в местах, где проживают малочисленные народности, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.Глава региона встретился с руководителем федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгением Петровым."Руководитель республики предложил рассмотреть возможность дополнения лицензионных соглашений на право пользования недрами одним условием – проведением этнологической экспертизы в местах проживания и хозяйственной деятельности малочисленных народов. Несмотря на то, что по республиканскому законодательству на таких территориях данная экспертиза проводится в обязательном порядке, не исключены и обратные случаи", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что стороны достигли договоренности о том, что Роснедра рассмотрят такую возможность.Также Николаев озвучил необходимость обязательного учета границ санитарных зон. На лицензируемом участке не должно быть поселковой застройки, жилых домов, водозаборных скважин и других объектов. "При подготовке материалов для аукционов на право пользования недрами при близком расположении участка к населенному пункту предлагается учитывать наличие таких зон", - подчеркнул он.В кабмине добавили, что во время Восточного экономического форума были обсуждены вопросы увеличения финансирования из федерального бюджета на проведение геологоразведочных работ в Якутии, лицензирования перспективных месторождений полезных ископаемых в Нерюнгринском, Таттинском и Томпонском районах.
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республика саха (якутия), федеральное агентство по недропользованию (роснедра), айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Республика Саха (Якутия), Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), Айсен Николаев
13:10 14.09.2022
 

Николаев предложил ввести новые условия лицензирования недропользователей

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкГлава Якутии Айсен Николаев
Глава Якутии Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава Якутии Айсен Николаев. Архивное фото
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ЯКУТСК, 14 сен – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев предложил Роснедрам сделать прохождение этнологической экспертизы обязательным условием для лицензирования недропользователей, ведущих добычу в местах, где проживают малочисленные народности, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Глава региона встретился с руководителем федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгением Петровым.
"Руководитель республики предложил рассмотреть возможность дополнения лицензионных соглашений на право пользования недрами одним условием – проведением этнологической экспертизы в местах проживания и хозяйственной деятельности малочисленных народов. Несмотря на то, что по республиканскому законодательству на таких территориях данная экспертиза проводится в обязательном порядке, не исключены и обратные случаи", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что стороны достигли договоренности о том, что Роснедра рассмотрят такую возможность.
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Также Николаев озвучил необходимость обязательного учета границ санитарных зон. На лицензируемом участке не должно быть поселковой застройки, жилых домов, водозаборных скважин и других объектов. "При подготовке материалов для аукционов на право пользования недрами при близком расположении участка к населенному пункту предлагается учитывать наличие таких зон", - подчеркнул он.
В кабмине добавили, что во время Восточного экономического форума были обсуждены вопросы увеличения финансирования из федерального бюджета на проведение геологоразведочных работ в Якутии, лицензирования перспективных месторождений полезных ископаемых в Нерюнгринском, Таттинском и Томпонском районах.
 
Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)Айсен Николаев
 
 
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