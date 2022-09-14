https://ria.ru/20220914/usloviya-1816706383.html

Николаев предложил ввести новые условия лицензирования недропользователей

Николаев предложил ввести новые условия лицензирования недропользователей - РИА Новости, 14.09.2022

Николаев предложил ввести новые условия лицензирования недропользователей

Глава Якутии Айсен Николаев предложил Роснедрам сделать прохождение этнологической экспертизы обязательным условием для лицензирования недропользователей,... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T13:10

2022-09-14T13:10

2022-09-14T13:10

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

федеральное агентство по недропользованию (роснедра)

айсен николаев

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ЯКУТСК, 14 сен – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев предложил Роснедрам сделать прохождение этнологической экспертизы обязательным условием для лицензирования недропользователей, ведущих добычу в местах, где проживают малочисленные народности, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.Глава региона встретился с руководителем федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгением Петровым."Руководитель республики предложил рассмотреть возможность дополнения лицензионных соглашений на право пользования недрами одним условием – проведением этнологической экспертизы в местах проживания и хозяйственной деятельности малочисленных народов. Несмотря на то, что по республиканскому законодательству на таких территориях данная экспертиза проводится в обязательном порядке, не исключены и обратные случаи", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что стороны достигли договоренности о том, что Роснедра рассмотрят такую возможность.Также Николаев озвучил необходимость обязательного учета границ санитарных зон. На лицензируемом участке не должно быть поселковой застройки, жилых домов, водозаборных скважин и других объектов. "При подготовке материалов для аукционов на право пользования недрами при близком расположении участка к населенному пункту предлагается учитывать наличие таких зон", - подчеркнул он.В кабмине добавили, что во время Восточного экономического форума были обсуждены вопросы увеличения финансирования из федерального бюджета на проведение геологоразведочных работ в Якутии, лицензирования перспективных месторождений полезных ископаемых в Нерюнгринском, Таттинском и Томпонском районах.

https://ria.ru/20220906/zavoz-1814872489.html

республика саха (якутия)

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика саха (якутия), федеральное агентство по недропользованию (роснедра), айсен николаев