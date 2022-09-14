https://ria.ru/20220914/ugol-1816753755.html

Около 40 процентов поляков остались без запасов угля на зиму, показал опрос

Около 40 процентов поляков остались без запасов угля на зиму, показал опрос - РИА Новости, 14.09.2022

Около 40 процентов поляков остались без запасов угля на зиму, показал опрос

Около 40% польских потребителей, обогревающих свои дома углем, не имеют никаких запасов этого энергоносителя на приближающийся отопительный сезон,... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T15:35

2022-09-14T15:35

2022-09-14T15:41

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ВАРШАВА, 14 сен – РИА Новости. Около 40% польских потребителей, обогревающих свои дома углем, не имеют никаких запасов этого энергоносителя на приближающийся отопительный сезон, свидетельствуют данные опроса, проведенного лабораторией CBOS.Согласно данным исследования, из числа респондентов, которые отапливают дома или квартиры углем, 35% заявили, что имеют "лишь небольшие запасы этого сырья на предстоящий отопительный сезон". 40% объявили о полном отсутствии запасов. "Только каждый одиннадцатый заявляет, что у него достаточно угля на весь отопительный сезон (9%), а каждый седьмой (15%) - что у них есть большие запасы, но недостаточные на весь сезон", - указали социологи.79% участников опроса признали, что их домохозяйства будут иметь проблемы с поставками этого сырья в предстоящий отопительный сезон. "Чаще всего эти опасения касаются как отсутствия угля на рынке, так и чрезмерно высоких цен на него (46%), реже только чрезмерно высоких цен (22%) или только дефицита этого сырья на рынке (11%)", - сообщает CBOS.В опросе также изучалось отношение поляков к действиям правительства, направленным на ограничение роста цен на электроэнергию и отопление. 60% респондентов негативно оценили эту политику, а удовлетворение выразили 28%.Опрос проводился 14 – 25 августа с участием 1 043 человек.Польша в апреле полностью запретила импорт угля из России, что резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков достигает 3 тысяч злотых (около 640 долларов). Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации в начале июля отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления.

https://ria.ru/20220912/vybrosy-1816197200.html

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польша, россия, экономика, в мире