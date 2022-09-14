https://ria.ru/20220914/uchebniki-1816721887.html

В подшефный Астраханской области район ЛНР доставили школьные учебники

В подшефный Астраханской области район ЛНР доставили школьные учебники - РИА Новости, 14.09.2022

В подшефный Астраханской области район ЛНР доставили школьные учебники

Более 40 тысяч учебников доставили из России в подшефный Астраханской области Кременской район ЛНР, сообщает администрация губернатора Астраханской области. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T13:56

2022-09-14T13:56

2022-09-14T13:56

астраханская область

игорь бабушкин

луганская народная республика

образование - общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости. Более 40 тысяч учебников доставили из России в подшефный Астраханской области Кременской район ЛНР, сообщает администрация губернатора Астраханской области.В августе губернатор региона Игорь Бабушкин и и.о. главы администрации Кременского района ЛНР Юлия Назаренко заключили соглашение о сотрудничестве."Всего доставили 42 тысячи экземпляров книг, предназначенных для школьников Кременского района. Груз был сформирован при поддержке министерства просвещения РФ и министерства образования и науки ЛНР", - говорится в сообщении.Это учебники, предназначенные для учащихся 1-11 классов. Сейчас школы района работают дистанционно. Обстрелы населенных пунктов Кременского района со стороны украинских войск не позволяют организовать учебный процесс в очном формате. Вместе с тем пришедшие из России учебники значительно облегчат обучение на дистанте."У нас 19 школ, в которые готовы ходить 3100 ребят, и мы надеемся, что привезенных комплектов хватит на всех. Для нас очень неожиданно, что учебники из России пришли так быстро. Ведь об этом совсем недавно шла речь на августовской конференции учителей. И двух недель ещё не прошло", - приводятся в сообщении слова и.о. директора Центра по обслуживанию образовательных организаций Кременского района Александра Махура.В администрации уже приступили к сортировке и распределению учебников по школам. В ближайшее время книги будут доставлены во все учебные организации Кременского района. Велосипеды, прибывшие в город Кременная ЛНР в качестве гуманитарной помощи из Астраханской области, также помогут развозить школьную литературу по образовательным учреждениям.

https://ria.ru/20220913/predstavlenie-1816568335.html

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

астраханская область, игорь бабушкин, луганская народная республика, образование - общество