https://ria.ru/20220914/ubiystvo-1816715278.html
Московский бомж зарубил мачете мужа своей бывшей возлюбленной
Московский бомж зарубил мачете мужа своей бывшей возлюбленной - РИА Новости, 14.09.2022
Московский бомж зарубил мачете мужа своей бывшей возлюбленной
Мужчина на юго-востоке Москвы из ревности к бывшей возлюбленной зарезал знакомого, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T13:37
2022-09-14T13:37
2022-09-14T13:37
происшествия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Мужчина на юго-востоке Москвы из ревности к бывшей возлюбленной зарезал знакомого, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, подозреваемый - бездомный, погибший - супруг его бывшей возлюбленной, орудие убийства – мачете. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сказала Иванова.По данным следствия, утром 14 сентября возле дома на Люблинской улице нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных резаных и рубленых ран. По подозрению в преступлении задержали 44-летнего знакомого погибшего, у него нашли оружие, которым был убит мужчина. Также установлено, что задержанный ведет асоциальный образ жизни и систематически распивает алкоголь."В ходе допроса он пояснил, что совершил преступление на почве ревности к бывшей сожительнице", - добавила Иванова, подчеркнув, что в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Московский бомж зарубил мачете мужа своей бывшей возлюбленной
В Москве бездомный мужчина из ревности зарубил мачете мужа своей бывшей возлюбленной
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.
Мужчина на юго-востоке Москвы из ревности к бывшей возлюбленной зарезал знакомого, возбуждено уголовное дело, сообщила
журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, подозреваемый - бездомный, погибший - супруг его бывшей возлюбленной, орудие убийства – мачете. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сказала Иванова.
По данным следствия, утром 14 сентября возле дома на Люблинской улице нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных резаных и рубленых ран. По подозрению в преступлении задержали 44-летнего знакомого погибшего, у него нашли оружие, которым был убит мужчина. Также установлено, что задержанный ведет асоциальный образ жизни и систематически распивает алкоголь.
"В ходе допроса он пояснил, что совершил преступление на почве ревности к бывшей сожительнице", - добавила Иванова, подчеркнув, что в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.