https://ria.ru/20220914/ubiystvo-1816715278.html

Московский бомж зарубил мачете мужа своей бывшей возлюбленной

Московский бомж зарубил мачете мужа своей бывшей возлюбленной - РИА Новости, 14.09.2022

Московский бомж зарубил мачете мужа своей бывшей возлюбленной

Мужчина на юго-востоке Москвы из ревности к бывшей возлюбленной зарезал знакомого, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T13:37

2022-09-14T13:37

2022-09-14T13:37

происшествия

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Мужчина на юго-востоке Москвы из ревности к бывшей возлюбленной зарезал знакомого, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, подозреваемый - бездомный, погибший - супруг его бывшей возлюбленной, орудие убийства – мачете. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сказала Иванова.По данным следствия, утром 14 сентября возле дома на Люблинской улице нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных резаных и рубленых ран. По подозрению в преступлении задержали 44-летнего знакомого погибшего, у него нашли оружие, которым был убит мужчина. Также установлено, что задержанный ведет асоциальный образ жизни и систематически распивает алкоголь."В ходе допроса он пояснил, что совершил преступление на почве ревности к бывшей сожительнице", - добавила Иванова, подчеркнув, что в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

https://ria.ru/20220907/strelba-1815233202.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)