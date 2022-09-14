Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре мужчина переехал знакомого и после этого добил его ножом - РИА Новости, 14.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220914/ubiystvo-1816667742.html
В Краснодаре мужчина переехал знакомого и после этого добил его ножом
В Краснодаре мужчина переехал знакомого и после этого добил его ножом - РИА Новости, 14.09.2022
В Краснодаре мужчина переехал знакомого и после этого добил его ножом
Водитель в Краснодаре наехал на своего знакомого, вышел из машины и шесть раз ударил ножом; пострадавший скончался, а подозреваемый задержан, сообщает... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:15
2022-09-14T11:15
происшествия
россия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
краснодар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
КРАСНОДАР, 14 сен – РИА Новости. Водитель в Краснодаре наехал на своего знакомого, вышел из машины и шесть раз ударил ножом; пострадавший скончался, а подозреваемый задержан, сообщает управление СК РФ по Краснодарскому краю.Ранее в местных соцсетях появилось видео, на котором злоумышленник с ножом напал на мужчину, а затем помыл орудие преступления в луже и уехал на машине, оставив потерпевшего лежать на земле, и слышно, как нападавший что-то кричит про изнасилование."В отношении 50-летнего приезжего возбуждено уголовное дело об убийстве 49-летнего местного жителя. В настоящее время фигурант задержан и допрошен следователем территориального следственного отдела краевого управления СК России", - говорится в сообщении.Установлено, что мужчины были знакомы и состояли в плохих отношениях. Во вторник днем подозреваемый ехал на машине по улице в Краснодаре, увидел своего знакомого и целенаправленно наехал на него, после чего вышел из машины и ударил не менее шести раз ножом, в том числе в шею, отмечается в релизе СУСК. Очевидцы вызвали на место правоохранителей и бригаду скорой помощи, которая доставила потерпевшего в больницу, где тот скончался. Подозреваемый пытался скрыться с места происшествия на своем автомобиле, но был блокирован полицейскими, добавляют в управлении.Следователи намерены ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу.
https://ria.ru/20220907/strelba-1815233202.html
https://ria.ru/20220808/kriminal-1807603577.html
россия
краснодарский край
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), краснодар
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ), Краснодар
11:15 14.09.2022
 
В Краснодаре мужчина переехал знакомого и после этого добил его ножом

В Краснодаре задержали мужчину, переехавшего знакомого на машине и заколовшего его ножом

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 14 сен – РИА Новости. Водитель в Краснодаре наехал на своего знакомого, вышел из машины и шесть раз ударил ножом; пострадавший скончался, а подозреваемый задержан, сообщает управление СК РФ по Краснодарскому краю.
Ранее в местных соцсетях появилось видео, на котором злоумышленник с ножом напал на мужчину, а затем помыл орудие преступления в луже и уехал на машине, оставив потерпевшего лежать на земле, и слышно, как нападавший что-то кричит про изнасилование.
"В отношении 50-летнего приезжего возбуждено уголовное дело об убийстве 49-летнего местного жителя. В настоящее время фигурант задержан и допрошен следователем территориального следственного отдела краевого управления СК России", - говорится в сообщении.
Установлено, что мужчины были знакомы и состояли в плохих отношениях. Во вторник днем подозреваемый ехал на машине по улице в Краснодаре, увидел своего знакомого и целенаправленно наехал на него, после чего вышел из машины и ударил не менее шести раз ножом, в том числе в шею, отмечается в релизе СУСК. Очевидцы вызвали на место правоохранителей и бригаду скорой помощи, которая доставила потерпевшего в больницу, где тот скончался. Подозреваемый пытался скрыться с места происшествия на своем автомобиле, но был блокирован полицейскими, добавляют в управлении.
Следователи намерены ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу.

Читайте также:

 
ПроисшествияРоссияКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)Краснодар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала