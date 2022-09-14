https://ria.ru/20220914/ubiystvo-1816667742.html

В Краснодаре мужчина переехал знакомого и после этого добил его ножом

В Краснодаре мужчина переехал знакомого и после этого добил его ножом - РИА Новости, 14.09.2022

В Краснодаре мужчина переехал знакомого и после этого добил его ножом

Водитель в Краснодаре наехал на своего знакомого, вышел из машины и шесть раз ударил ножом; пострадавший скончался, а подозреваемый задержан, сообщает... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T11:15

2022-09-14T11:15

2022-09-14T11:15

происшествия

россия

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

краснодар

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КРАСНОДАР, 14 сен – РИА Новости. Водитель в Краснодаре наехал на своего знакомого, вышел из машины и шесть раз ударил ножом; пострадавший скончался, а подозреваемый задержан, сообщает управление СК РФ по Краснодарскому краю.Ранее в местных соцсетях появилось видео, на котором злоумышленник с ножом напал на мужчину, а затем помыл орудие преступления в луже и уехал на машине, оставив потерпевшего лежать на земле, и слышно, как нападавший что-то кричит про изнасилование."В отношении 50-летнего приезжего возбуждено уголовное дело об убийстве 49-летнего местного жителя. В настоящее время фигурант задержан и допрошен следователем территориального следственного отдела краевого управления СК России", - говорится в сообщении.Установлено, что мужчины были знакомы и состояли в плохих отношениях. Во вторник днем подозреваемый ехал на машине по улице в Краснодаре, увидел своего знакомого и целенаправленно наехал на него, после чего вышел из машины и ударил не менее шести раз ножом, в том числе в шею, отмечается в релизе СУСК. Очевидцы вызвали на место правоохранителей и бригаду скорой помощи, которая доставила потерпевшего в больницу, где тот скончался. Подозреваемый пытался скрыться с места происшествия на своем автомобиле, но был блокирован полицейскими, добавляют в управлении.Следователи намерены ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу.

https://ria.ru/20220907/strelba-1815233202.html

https://ria.ru/20220808/kriminal-1807603577.html

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краснодарский край

краснодар

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), краснодар