https://ria.ru/20220914/ubiystvo-1816667742.html
В Краснодаре мужчина переехал знакомого и после этого добил его ножом
В Краснодаре мужчина переехал знакомого и после этого добил его ножом - РИА Новости, 14.09.2022
В Краснодаре мужчина переехал знакомого и после этого добил его ножом
Водитель в Краснодаре наехал на своего знакомого, вышел из машины и шесть раз ударил ножом; пострадавший скончался, а подозреваемый задержан, сообщает... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:15
2022-09-14T11:15
2022-09-14T11:15
происшествия
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краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
краснодар
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КРАСНОДАР, 14 сен – РИА Новости. Водитель в Краснодаре наехал на своего знакомого, вышел из машины и шесть раз ударил ножом; пострадавший скончался, а подозреваемый задержан, сообщает управление СК РФ по Краснодарскому краю.Ранее в местных соцсетях появилось видео, на котором злоумышленник с ножом напал на мужчину, а затем помыл орудие преступления в луже и уехал на машине, оставив потерпевшего лежать на земле, и слышно, как нападавший что-то кричит про изнасилование."В отношении 50-летнего приезжего возбуждено уголовное дело об убийстве 49-летнего местного жителя. В настоящее время фигурант задержан и допрошен следователем территориального следственного отдела краевого управления СК России", - говорится в сообщении.Установлено, что мужчины были знакомы и состояли в плохих отношениях. Во вторник днем подозреваемый ехал на машине по улице в Краснодаре, увидел своего знакомого и целенаправленно наехал на него, после чего вышел из машины и ударил не менее шести раз ножом, в том числе в шею, отмечается в релизе СУСК. Очевидцы вызвали на место правоохранителей и бригаду скорой помощи, которая доставила потерпевшего в больницу, где тот скончался. Подозреваемый пытался скрыться с места происшествия на своем автомобиле, но был блокирован полицейскими, добавляют в управлении.Следователи намерены ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу.
https://ria.ru/20220907/strelba-1815233202.html
https://ria.ru/20220808/kriminal-1807603577.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), краснодар
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ), Краснодар
В Краснодаре мужчина переехал знакомого и после этого добил его ножом
В Краснодаре задержали мужчину, переехавшего знакомого на машине и заколовшего его ножом
КРАСНОДАР, 14 сен – РИА Новости.
Водитель в Краснодаре наехал на своего знакомого, вышел из машины и шесть раз ударил ножом; пострадавший скончался, а подозреваемый задержан, сообщает
управление СК РФ по Краснодарскому краю.
Ранее в местных соцсетях появилось видео, на котором злоумышленник с ножом напал на мужчину, а затем помыл орудие преступления в луже и уехал на машине, оставив потерпевшего лежать на земле, и слышно, как нападавший что-то кричит про изнасилование.
"В отношении 50-летнего приезжего возбуждено уголовное дело об убийстве 49-летнего местного жителя. В настоящее время фигурант задержан и допрошен следователем территориального следственного отдела краевого управления СК России", - говорится в сообщении.
Установлено, что мужчины были знакомы и состояли в плохих отношениях. Во вторник днем подозреваемый ехал на машине по улице в Краснодаре, увидел своего знакомого и целенаправленно наехал на него, после чего вышел из машины и ударил не менее шести раз ножом, в том числе в шею, отмечается в релизе СУСК. Очевидцы вызвали на место правоохранителей и бригаду скорой помощи, которая доставила потерпевшего в больницу, где тот скончался. Подозреваемый пытался скрыться с места происшествия на своем автомобиле, но был блокирован полицейскими, добавляют в управлении.
Следователи намерены ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу.