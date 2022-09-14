https://ria.ru/20220914/ubiystvo-1816556702.html

"Проблемы назревали много лет". Кто напугал жителей Тувы

"Проблемы назревали много лет". Кто напугал жителей Тувы - РИА Новости, 14.09.2022

"Проблемы назревали много лет". Кто напугал жителей Тувы

Избили табуреткой и десятки ножевых — в Кызыле задержали троих подростков, подозреваемых в жестоком убийстве ученика кадетского корпуса. Интернат не раз попадал РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T08:00

2022-09-14T08:00

2022-09-14T08:06

происшествия

шолбан кара-оол

кызыл

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Избили табуреткой и десятки ножевых — в Кызыле задержали троих подростков, подозреваемых в жестоком убийстве ученика кадетского корпуса. Интернат не раз попадал в поле зрения прокуратуры, его воспитанники держали в страхе соседние дома. Однако на жалобы никто не реагировал. О том, почему так происходило, — в материале РИА Новости.Тело в лесуУтром 6 сентября жители северо-восточной окраины Кызыла нашли в лесополосе труп. Эксперты насчитали на теле больше 30 ножевых ран, обнаружили синяки и ссадины. Погиб 18-летний ученик Тувинского кадетского корпуса, расположенного неподалеку.Подозреваемых — троих несовершеннолетних кадетов — задержали по горячим следам. По версии СК, днем 5 сентября они, распивая спиртные напитки, поссорились со старшеклассником, избили его и зарезали. Труп спрятали в лесу.Подростков отправили за решетку. Возбудили уголовное дело об убийстве. А также — о халатности: в СК считают, что к жестокому преступлению привело бездействие надзорных органов."Кадетский корпус только в этом году не раз проверяли из-за самовольного ухода воспитанников, плохой профилактической работы и других нарушений, — отмечают в региональной прокуратуре. — Мы вынесли четыре представления министру образования республики и директору школы-интерната, сообщили главе региона. Однако меры никто не принял".В здание корпуса легко проникали посторонние, а воспитанники свободно проносили алкоголь.Дурная славаТувинский кадетский корпус создали около шести лет назад, объединив Республиканскую кадетскую школу-интернат и школу-интернат для сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей. Под одной крышей поселились более 300 воспитанников разного возраста и социального статуса. Курировало учебное учреждение местное Министерство образования."Основная цель — качественное образование, — поясняли чиновники. — Приобретение специальных знаний и навыков военного дела, воспитание патриотизма, подготовка к профильным вузам. А также профилактика социального сиротства".Шефство над детьми взял тогдашний глава республики Шолбан Кара-оол. Прежде всего он раскритиковал руководство школы — в здании не было даже спортзала.Впрочем, как оказалось, материальные проблемы — далеко не единственные. По словам жителей соседних домов, после слияния школ-интернатов жизнь в районе превратилась в настоящий ад."Последние пять лет только и наблюдаю драки, пьянки, в том числе и среди охранников корпуса, — рассказывает Анастасия, местная жительница. — Никакого порядка. Дети свободно лазят через забор, ходят по чужим огородам. Недавно сделала им замечание. В ответ мою машину забросали камнями, а у соседки побили стекла в квартире".После этого случая в корпус приехали из мэрии с проверкой. Чиновники извинились перед жителями района и распорядились вставить разбитые окна. Но никого так и не наказали."Учителя из интерната не раз жаловались на полное отсутствие трудовой дисциплины, — вспоминает правозащитник Чечена Теймир-оол. — Правда, только в устной форме. Письменно побоялись. Рассказали и о дедовщине. В прошлом году там покончил с собой один из учеников. Есть версия, что к суициду привели издевательства старшеклассников. Следователи же заявили, что повод — несчастная любовь. Уголовное дело, насколько я знаю, так и не завели".Меры профилактикиОднажды кадетский корпус все же попал в поле зрения полицейских. В декабре прошлого года здесь отравились около 80 учеников. Поставщик продуктов тогда отделался штрафом.Ситуацию с интернатом пытаются разрешить в республиканском Минобразования. "Проблемы с воспитанниками и инфраструктурой назревали давно, — отмечают там. — Сейчас мы проводим расследование с целью выявить провалы в воспитательной работе".Чиновники уверяют, что профилактику правонарушений ведут постоянно. Ради этого организовали различные кружки и спортивные секции.А здания сейчас ремонтируют. "До этого дети несколько лет жили в чудовищных условиях", — признают сотрудники министерства."Мы всесторонне разбираемся в том, что привело к трагедии, — заявил глава Республики Тува Владислав Ховалыг. — Лично для меня один факт очевиден и без помощи экспертов. К сожалению, мы слишком радикально оборвали нити преемственности с советской школой, и в особенности это касается воспитательной части. Говорю это как продукт этой школы".В скором времени власти создадут отдельную структуру, которая будет заниматься исключительно вопросами организации воспитательной системы в школах.В свою очередь, Шолбан Кара-оол — ныне зампредседателя Госдумы — призвал тувинских чиновников не сваливать абсолютно все на кадетов, "используя заумные слова" о том, что "дети с разной позицией и мотивацией, взглядами на жизнь должны жить и учиться отдельно".Впрочем, причины — в том числе и убийства воспитанника — выяснит следствие. Уголовное дело о халатности пока без фигурантов. Однако, учитывая широкий общественный резонанс, это лишь вопрос времени. Максимальное наказание по статье — до пяти лет лишения свободы.Троим же подозреваемым в убийстве подросткам грозит не более десяти лет колонии.

https://ria.ru/20210923/kyzyl-1751252684.html

https://ria.ru/20220909/ubiystvo-1815473019.html

https://ria.ru/20220822/kriminal-1810838329.html

кызыл

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2022

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, шолбан кара-оол, кызыл, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф