Группировка красноярских пожарных в Туве усилена до ста человек
© Фото : Администрация Губернатора Красноярского краяГруппировка красноярских пожарных в Туве усилена до ста человек
КРАСНОЯРСК, 14 сен – РИА Новости. Красноярский краевой Лесопожарный центр увеличил в два раза группировку и направил еще 50 десантников-пожарных в Туву для борьбы с лесными пожарами, сообщает пресс-служба губернатора.
В Туве сохраняется сложная обстановка в лесах, введен режим ЧС. В условиях сухой и жаркой погоды площадь лесных пожаров растет. За счет межрегионального маневрирования постоянно увеличивается число лесных пожарных. С прошлой недели на кромках пожаров в Тыве уже работают 50 красноярских специалистов. Власти региона повторно обратились к губернатору Красноярского края дополнительно направить профессиональных десантников.
"Краевой Лесопожарный центр по поручению Губернатора Александра Усса направил в Республику Тыва еще одну группу десантников-пожарных. Помогать бороться с огнем будут еще 50 специалистов из пяти подразделений – Кодинского, Долгомостовского, Саянского, Енисейского и Красноярского авиаотделений. Они уже прибыли к месту назначения", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в Красноярском крае обстановка с лесными пожарами стабильная.
Этим летом край оказывал помощь в тушении лесных пожаров Якутии, республике Коми, Рязанской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.