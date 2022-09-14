https://ria.ru/20220914/tuva-1816666669.html

Группировка красноярских пожарных в Туве усилена до ста человек

Группировка красноярских пожарных в Туве усилена до ста человек - РИА Новости, 14.09.2022

Группировка красноярских пожарных в Туве усилена до ста человек

Красноярский краевой Лесопожарный центр увеличил в два раза группировку и направил еще 50 десантников-пожарных в Туву для борьбы с лесными пожарами, сообщает... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T11:12

2022-09-14T11:12

2022-09-14T11:12

красноярский край

республика тыва

природные пожары в россии

александр усс

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КРАСНОЯРСК, 14 сен – РИА Новости. Красноярский краевой Лесопожарный центр увеличил в два раза группировку и направил еще 50 десантников-пожарных в Туву для борьбы с лесными пожарами, сообщает пресс-служба губернатора.В Туве сохраняется сложная обстановка в лесах, введен режим ЧС. В условиях сухой и жаркой погоды площадь лесных пожаров растет. За счет межрегионального маневрирования постоянно увеличивается число лесных пожарных. С прошлой недели на кромках пожаров в Тыве уже работают 50 красноярских специалистов. Власти региона повторно обратились к губернатору Красноярского края дополнительно направить профессиональных десантников."Краевой Лесопожарный центр по поручению Губернатора Александра Усса направил в Республику Тыва еще одну группу десантников-пожарных. Помогать бороться с огнем будут еще 50 специалистов из пяти подразделений – Кодинского, Долгомостовского, Саянского, Енисейского и Красноярского авиаотделений. Они уже прибыли к месту назначения", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в Красноярском крае обстановка с лесными пожарами стабильная.Этим летом край оказывал помощь в тушении лесных пожаров Якутии, республике Коми, Рязанской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

https://ria.ru/20220823/klyuchi-1811558264.html

красноярский край

республика тыва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край, республика тыва, природные пожары в россии, александр усс