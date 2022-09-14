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Группировка красноярских пожарных в Туве усилена до ста человек - РИА Новости, 14.09.2022
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Группировка красноярских пожарных в Туве усилена до ста человек
Группировка красноярских пожарных в Туве усилена до ста человек - РИА Новости, 14.09.2022
Группировка красноярских пожарных в Туве усилена до ста человек
Красноярский краевой Лесопожарный центр увеличил в два раза группировку и направил еще 50 десантников-пожарных в Туву для борьбы с лесными пожарами, сообщает... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:12
2022-09-14T11:12
красноярский край
республика тыва
природные пожары в россии
александр усс
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КРАСНОЯРСК, 14 сен – РИА Новости. Красноярский краевой Лесопожарный центр увеличил в два раза группировку и направил еще 50 десантников-пожарных в Туву для борьбы с лесными пожарами, сообщает пресс-служба губернатора.В Туве сохраняется сложная обстановка в лесах, введен режим ЧС. В условиях сухой и жаркой погоды площадь лесных пожаров растет. За счет межрегионального маневрирования постоянно увеличивается число лесных пожарных. С прошлой недели на кромках пожаров в Тыве уже работают 50 красноярских специалистов. Власти региона повторно обратились к губернатору Красноярского края дополнительно направить профессиональных десантников."Краевой Лесопожарный центр по поручению Губернатора Александра Усса направил в Республику Тыва еще одну группу десантников-пожарных. Помогать бороться с огнем будут еще 50 специалистов из пяти подразделений – Кодинского, Долгомостовского, Саянского, Енисейского и Красноярского авиаотделений. Они уже прибыли к месту назначения", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в Красноярском крае обстановка с лесными пожарами стабильная.Этим летом край оказывал помощь в тушении лесных пожаров Якутии, республике Коми, Рязанской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.
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красноярский край, республика тыва, природные пожары в россии, александр усс
Красноярский край, Республика Тыва, Природные пожары в России, Александр Усс
11:12 14.09.2022
 

Группировка красноярских пожарных в Туве усилена до ста человек

© Фото : Администрация Губернатора Красноярского краяГруппировка красноярских пожарных в Туве усилена до ста человек
Группировка красноярских пожарных в Туве усилена до ста человек - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Фото : Администрация Губернатора Красноярского края
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КРАСНОЯРСК, 14 сен – РИА Новости. Красноярский краевой Лесопожарный центр увеличил в два раза группировку и направил еще 50 десантников-пожарных в Туву для борьбы с лесными пожарами, сообщает пресс-служба губернатора.
В Туве сохраняется сложная обстановка в лесах, введен режим ЧС. В условиях сухой и жаркой погоды площадь лесных пожаров растет. За счет межрегионального маневрирования постоянно увеличивается число лесных пожарных. С прошлой недели на кромках пожаров в Тыве уже работают 50 красноярских специалистов. Власти региона повторно обратились к губернатору Красноярского края дополнительно направить профессиональных десантников.
"Краевой Лесопожарный центр по поручению Губернатора Александра Усса направил в Республику Тыва еще одну группу десантников-пожарных. Помогать бороться с огнем будут еще 50 специалистов из пяти подразделений – Кодинского, Долгомостовского, Саянского, Енисейского и Красноярского авиаотделений. Они уже прибыли к месту назначения", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в Красноярском крае обстановка с лесными пожарами стабильная.
Этим летом край оказывал помощь в тушении лесных пожаров Якутии, республике Коми, Рязанской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

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Красноярский крайРеспублика ТываПриродные пожары в РоссииАлександр Усс
 
 
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