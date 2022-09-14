https://ria.ru/20220914/turtsiya-1816813692.html

В Турции продолжают принимать карты "Мир" у российских туристов

В Турции продолжают принимать карты "Мир" у российских туристов - РИА Новости, 14.09.2022

В Турции продолжают принимать карты "Мир" у российских туристов

Карты платежной системы "Мир" продолжают принимать у российских туристов в Турции, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T19:00

2022-09-14T19:00

2022-09-14T19:00

туризм

туризм

майя ломидзе

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ассоциация туроператоров россии (атор)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Карты платежной системы "Мир" продолжают принимать у российских туристов в Турции, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе."Проблема носит точечный характер", — сказала глава ассоциации.В соцсетях распространяются фотографии со стойки одного из отелей о том, что "в Турции с 10 сентября больше не работают карты "Мир". Помимо этого, некоторые СМИ написали о проблемах с обслуживанием российского "пластика" и в других гостиницах со ссылкой на указания Центробанка страны.Как и ранее, это связано с конкретными банками, попавшими под санкции, и кредитными учреждениями, обслуживающими отдельные отели, пояснил она. "С неподсанкционными картами, как и ранее, ничего плохого в масштабах страны не происходит. Никаких подтверждений наличия указаний ЦБ Турции о запрете приема российского "пластика" нет", — заявила Ломидзе.Она уточнила, что ассоциация направила запрос в НСПК и ожидает официального комментария.Глава АТОР допустила, что указание ЦБ Турции могло быть в отношении карт тех банков, которые попали под санкции. На сегодняшний день, отметила Ломидзе, таких 22, в их числе Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие.

https://ria.ru/20220914/turtsiya-1816640746.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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