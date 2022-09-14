Рейтинг@Mail.ru
В Турции продолжают принимать карты "Мир" у российских туристов - РИА Новости, 14.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220914/turtsiya-1816813692.html
В Турции продолжают принимать карты "Мир" у российских туристов
В Турции продолжают принимать карты "Мир" у российских туристов - РИА Новости, 14.09.2022
В Турции продолжают принимать карты "Мир" у российских туристов
Карты платежной системы "Мир" продолжают принимать у российских туристов в Турции, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T19:00
2022-09-14T19:00
туризм
туризм
майя ломидзе
турция
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
центральный банк рф (цб рф)
сбербанк россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150561/26/1505612648_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_e99084c4123d5471fdff58f6da0c4f8d.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Карты платежной системы "Мир" продолжают принимать у российских туристов в Турции, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе."Проблема носит точечный характер", — сказала глава ассоциации.В соцсетях распространяются фотографии со стойки одного из отелей о том, что "в Турции с 10 сентября больше не работают карты "Мир". Помимо этого, некоторые СМИ написали о проблемах с обслуживанием российского "пластика" и в других гостиницах со ссылкой на указания Центробанка страны.Как и ранее, это связано с конкретными банками, попавшими под санкции, и кредитными учреждениями, обслуживающими отдельные отели, пояснил она. "С неподсанкционными картами, как и ранее, ничего плохого в масштабах страны не происходит. Никаких подтверждений наличия указаний ЦБ Турции о запрете приема российского "пластика" нет", — заявила Ломидзе.Она уточнила, что ассоциация направила запрос в НСПК и ожидает официального комментария.Глава АТОР допустила, что указание ЦБ Турции могло быть в отношении карт тех банков, которые попали под санкции. На сегодняшний день, отметила Ломидзе, таких 22, в их числе Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие.
https://ria.ru/20220914/turtsiya-1816640746.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150561/26/1505612648_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_2f1648772067403464f851831397b23f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, майя ломидзе, турция, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, карты, банки, карта "мир"
Туризм, Туризм, Майя Ломидзе, Турция, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбербанк России, Карты, Банки, Карта "Мир"
19:00 14.09.2022
 
В Турции продолжают принимать карты "Мир" у российских туристов

АТОР: в Турции продолжают принимать карты "Мир", отказ носит точечный характер

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Карты платежной системы "Мир" продолжают принимать у российских туристов в Турции, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
"Проблема носит точечный характер", — сказала глава ассоциации.
В соцсетях распространяются фотографии со стойки одного из отелей о том, что "в Турции с 10 сентября больше не работают карты "Мир". Помимо этого, некоторые СМИ написали о проблемах с обслуживанием российского "пластика" и в других гостиницах со ссылкой на указания Центробанка страны.
Как и ранее, это связано с конкретными банками, попавшими под санкции, и кредитными учреждениями, обслуживающими отдельные отели, пояснил она. "С неподсанкционными картами, как и ранее, ничего плохого в масштабах страны не происходит. Никаких подтверждений наличия указаний ЦБ Турции о запрете приема российского "пластика" нет", — заявила Ломидзе.
Она уточнила, что ассоциация направила запрос в НСПК и ожидает официального комментария.
Глава АТОР допустила, что указание ЦБ Турции могло быть в отношении карт тех банков, которые попали под санкции. На сегодняшний день, отметила Ломидзе, таких 22, в их числе Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие.
Русские туристы на отдыхе в Памуккале - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
Вчера, 12:47Туризм
В Турции у туристов рекордно выросли суточные расходы на проживание
 
ТуризмТуризмМайя ЛомидзеТурцияНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Сбербанк РоссииКартыБанкиКарта "Мир"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала