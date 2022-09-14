https://ria.ru/20220914/turtsiya-1816813692.html
В Турции продолжают принимать карты "Мир" у российских туристов
В Турции продолжают принимать карты "Мир" у российских туристов - РИА Новости, 14.09.2022
В Турции продолжают принимать карты "Мир" у российских туристов
Карты платежной системы "Мир" продолжают принимать у российских туристов в Турции, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T19:00
2022-09-14T19:00
2022-09-14T19:00
туризм
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майя ломидзе
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новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
центральный банк рф (цб рф)
сбербанк россии
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Карты платежной системы "Мир" продолжают принимать у российских туристов в Турции, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе."Проблема носит точечный характер", — сказала глава ассоциации.В соцсетях распространяются фотографии со стойки одного из отелей о том, что "в Турции с 10 сентября больше не работают карты "Мир". Помимо этого, некоторые СМИ написали о проблемах с обслуживанием российского "пластика" и в других гостиницах со ссылкой на указания Центробанка страны.Как и ранее, это связано с конкретными банками, попавшими под санкции, и кредитными учреждениями, обслуживающими отдельные отели, пояснил она. "С неподсанкционными картами, как и ранее, ничего плохого в масштабах страны не происходит. Никаких подтверждений наличия указаний ЦБ Турции о запрете приема российского "пластика" нет", — заявила Ломидзе.Она уточнила, что ассоциация направила запрос в НСПК и ожидает официального комментария.Глава АТОР допустила, что указание ЦБ Турции могло быть в отношении карт тех банков, которые попали под санкции. На сегодняшний день, отметила Ломидзе, таких 22, в их числе Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие.
https://ria.ru/20220914/turtsiya-1816640746.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, майя ломидзе, турция, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, карты, банки, карта "мир"
Туризм, Туризм, Майя Ломидзе, Турция, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбербанк России, Карты, Банки, Карта "Мир"
В Турции продолжают принимать карты "Мир" у российских туристов
АТОР: в Турции продолжают принимать карты "Мир", отказ носит точечный характер
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Карты платежной системы "Мир" продолжают принимать у российских туристов в Турции, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
"Проблема носит точечный характер", — сказала глава ассоциации.
В соцсетях распространяются фотографии со стойки одного из отелей о том, что "в Турции с 10 сентября больше не работают карты "Мир". Помимо этого, некоторые СМИ написали о проблемах с обслуживанием российского "пластика" и в других гостиницах со ссылкой на указания Центробанка страны.
Как и ранее, это связано с конкретными банками, попавшими под санкции, и кредитными учреждениями, обслуживающими отдельные отели, пояснил она. "С неподсанкционными картами, как и ранее, ничего плохого в масштабах страны не происходит. Никаких подтверждений наличия указаний ЦБ Турции о запрете приема российского "пластика" нет", — заявила Ломидзе.
Она уточнила, что ассоциация направила запрос в НСПК и ожидает официального комментария.
Глава АТОР допустила, что указание ЦБ Турции могло быть в отношении карт тех банков, которые попали под санкции. На сегодняшний день, отметила Ломидзе, таких 22, в их числе Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие.