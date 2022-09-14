https://ria.ru/20220914/turtsiya-1816626922.html

Спикер турецкого парламента заявил, что Греция бросает вызов добрососедству

Спикер турецкого парламента заявил, что Греция бросает вызов добрососедству - РИА Новости, 14.09.2022

Спикер турецкого парламента заявил, что Греция бросает вызов добрососедству

Спикер турецкого Великого национального собрания (парламента) Мустафа Шентоп заявил, что действия Греции в последнее время приобрели характер угрозы... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T06:02

2022-09-14T06:02

2022-09-14T06:17

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АНКАРА, 14 сен – РИА Новости. Спикер турецкого Великого национального собрания (парламента) Мустафа Шентоп заявил, что действия Греции в последнее время приобрели характер угрозы национальной безопасности Турции."Провокации и агрессивные заявления Греции последнего периода приобрели характер угрозы нацбезопасности Турции", - приводит слова Шентопа агентство Anadolu.Спикер подчеркнул, что Анкара не может позволить Афинам продолжать милитаризацию островов близ турецкого побережья.Шентоп привлек внимание к нарушениям воздушного пространства Турции и провокациям в отношении турецких самолетов. Спикер подчеркнул, что "в случае необходимости Анкара в силах решить все вопросы и ответить на любые вызовы"."Все возможности для этого есть", - подчеркнул он.Союзники по НАТО Греция и Турция неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров. Новый виток напряженности начался 23 августа, когда, по данным минобороны Турции, Греция задействовала ЗРК С-300 для нацеливания на турецкие истребители F-16 во время выполнения миссии НАТО. Греция отрицает это.В последние дни резко обострилась риторика между двумя странами. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что Греция угрожает Турции системами С-300 и заплатит "тяжелую цену", если "пойдет дальше".Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал, что Анкара ожидает объективности от НАТО в связи с задействованием Грецией С-300 в преследовании турецких самолетов.Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу письма, в которых сообщил об угрозе серьезного конфликта с Турцией в связи с провокационными заявлениями турецких политиков.

https://ria.ru/20220913/peregovory-1816395129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, греция, турция