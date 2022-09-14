https://ria.ru/20220914/tseny-1816822505.html

В России подешевел лук

В России подешевел лук - РИА Новости, 14.09.2022

В России подешевел лук

Недельная дефляция в РФ с 6 по 12 сентября составила 0,03% против 0,13% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 10,27%, свидетельствуют... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T19:09

2022-09-14T19:09

2022-09-14T19:09

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

продукты

цены

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Недельная дефляция в РФ с 6 по 12 сентября составила 0,03% против 0,13% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 10,27%, свидетельствуют данные Росстата."За период с 6 по 12 сентября 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,97%, с начала сентября – 99,88%, с начала года – 110,27%", - говорится в сообщении статистического ведомства.По сравнению с предыдущей неделей значительно замедлилось снижение цен на плодоовощную продукцию - с 3,4% на неделе с 30 августа по 5 сентября до 1,6% на отчетной. В частности, лук подешевел на 8,9%, картофель – на 5,2%, морковь – на 5%, капуста – на 3,6%, яблоки – на 2,9%, свекла – на 2,3%. В то же время цены на огурцы выросли на 8,4%, бананы – на 1,5%.Из 34 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 18 наименованиям. Сильнее всего подешевели мука - 0,88% и сахар - на 0,82% соответственно. Пшено подешевело на 0,76%, сосиски и сардельки - на 0,64%, гречка - на 0,56%, мясные консервы для детского питания - на 0,54%, а мясо кур - на 0,37%. Также снизились цены на полукопченые и варено-копченые колбасы, чай – на 0,3%, свинину, молоко пастеризованное, овощные консервы для детского питания и рис – на 0,2%, соль – на 0,1%.Подорожание наблюдалось по 14 наименованиям продуктов. Сильнее всего выросли цены на яйца - на 0,62%. Следом идут фруктово-ягодные консервы для детского питания (+0,46%), молоко цельное стерилизованное (0,41%), сыры сычужные и сметана (+0,17%), вермишель (+0,15%), маргарин (+0,14%), вареная колбаса (+0,12%) и говядина (+0,11%). Баранина, рыба мороженая, маргарин, хлеб ржаной – подорожали на 0,1%.Среди непродовольственных товаров сильнее всего прибавили в цене спички - на 0,45%. Кроме того, подорожали: хозяйственное мыло - на 0,25%, туалетная бумага и шампунь - на 0,19%. Цены на подгузники детские, порошки стиральные и пасты зубные снизились на 0,2%, пеленки для новорожденных – на 0,1%. Также Росстат зафиксировал на отчетной неделе рост цен на спортивные костюмы для детей - на 0,5%.Электропылесосы в среднем подешевели на 0,11%, телевизоры - на 0,69%, а смартфоны подорожали - на 0,15%. Цены как на отечественные, так и на иностранные легковые автомобили в период с 6 по 12 сентября выросли на 0,01%. Цены на бензин автомобильный практически не изменились, на дизельное топливо – выросли на 0,1%.Также Росстат на отчетной неделе зафиксировал рост цен на все наблюдаемые в недельной динамике лекарственные препараты. Сильнее всего подорожали противовирусный препарат "Эргоферон" - на 1,52%, валидол - на 1,44% и корвалол - на 1%.Стоимость полета в салоне экономического класса самолета выросла после снижения в предыдущие недели на 3,65%.

https://ria.ru/20220908/ryba-1815288841.html

https://ria.ru/20220907/sizo-1815191354.html

https://ria.ru/20220907/tseny-1815080308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), продукты, цены