https://ria.ru/20220914/tovarooborot-1816714153.html

Посол России заявил о беспрецедентном росте товарооборота с Индией

Посол России заявил о беспрецедентном росте товарооборота с Индией - РИА Новости, 14.09.2022

Посол России заявил о беспрецедентном росте товарооборота с Индией

Товарооборот России и Индии показывает беспрецедентный рост, к 2025 году объем взаимной торговли может составить 30 миллиардов долларов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T13:34

2022-09-14T13:34

2022-09-14T13:39

экономика

денис алипов

индия

россия

цены на нефть

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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 сен – РИА Новости. Товарооборот России и Индии показывает беспрецедентный рост, к 2025 году объем взаимной торговли может составить 30 миллиардов долларов, заявил РИА Новости посол России в Индии Денис Алипов."Важно отметить, что Индия к антироссийским нелигитимным санкциям Запада не присоединилась. Продолжается наша совместная работа, нацеленная на расширение и углубление особо привилегированного стратегического партнерства между нашими странами, активно развивается торгово-экономическое сотрудничество, вынужденное подстраиваться под современные реалии. На сегодняшний день мы наблюдаем беспрецедентный рост товарооборота: за первые шесть месяцев 2022 года он составил свыше 11 миллиардов долларов", - сказал посол.Алипов напомнил, что в 2021 году товарооборот России и Индии за весь год составил 13,6 миллиарда долларов."Это дает все основания прогнозировать достижение взаимной торговли к 2025 году отметки в 30 миллиардов долларов", - отметил посол.

https://ria.ru/20220913/indiya-1816545402.html

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экономика, денис алипов, индия, россия, цены на нефть