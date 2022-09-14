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Посол России заявил о беспрецедентном росте товарооборота с Индией
Посол России заявил о беспрецедентном росте товарооборота с Индией - РИА Новости, 14.09.2022
Посол России заявил о беспрецедентном росте товарооборота с Индией
Товарооборот России и Индии показывает беспрецедентный рост, к 2025 году объем взаимной торговли может составить 30 миллиардов долларов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T13:34
2022-09-14T13:34
2022-09-14T13:39
экономика
денис алипов
индия
россия
цены на нефть
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 сен – РИА Новости. Товарооборот России и Индии показывает беспрецедентный рост, к 2025 году объем взаимной торговли может составить 30 миллиардов долларов, заявил РИА Новости посол России в Индии Денис Алипов."Важно отметить, что Индия к антироссийским нелигитимным санкциям Запада не присоединилась. Продолжается наша совместная работа, нацеленная на расширение и углубление особо привилегированного стратегического партнерства между нашими странами, активно развивается торгово-экономическое сотрудничество, вынужденное подстраиваться под современные реалии. На сегодняшний день мы наблюдаем беспрецедентный рост товарооборота: за первые шесть месяцев 2022 года он составил свыше 11 миллиардов долларов", - сказал посол.Алипов напомнил, что в 2021 году товарооборот России и Индии за весь год составил 13,6 миллиарда долларов."Это дает все основания прогнозировать достижение взаимной торговли к 2025 году отметки в 30 миллиардов долларов", - отметил посол.
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экономика, денис алипов, индия, россия, цены на нефть
Экономика, Денис Алипов, Индия, Россия, Цены на нефть
13:34 14.09.2022 (обновлено: 13:39 14.09.2022)
Посол России заявил о беспрецедентном росте товарооборота с Индией
Посол России Алипов: товарооборот с Индией может вырасти к 2025 до 30 миллиардов долларов
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 сен – РИА Новости. Товарооборот России и Индии показывает беспрецедентный рост, к 2025 году объем взаимной торговли может составить 30 миллиардов долларов, заявил РИА Новости посол России в Индии Денис Алипов.
"Важно отметить, что Индия к антироссийским нелигитимным санкциям Запада не присоединилась. Продолжается наша совместная работа, нацеленная на расширение и углубление особо привилегированного стратегического партнерства между нашими странами, активно развивается торгово-экономическое сотрудничество, вынужденное подстраиваться под современные реалии. На сегодняшний день мы наблюдаем беспрецедентный рост товарооборота: за первые шесть месяцев 2022 года он составил свыше 11 миллиардов долларов", - сказал посол.
Алипов напомнил, что в 2021 году товарооборот России и Индии за весь год составил 13,6 миллиарда долларов.
"Это дает все основания прогнозировать достижение взаимной торговли к 2025 году отметки в 30 миллиардов долларов", - отметил посол.