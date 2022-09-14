https://ria.ru/20220914/test-sistemy-1816807084.html
В России разработали девять тестов для диагностики семи инфекций за час
В России разработали девять тестов для диагностики семи инфекций за час - РИА Новости, 14.09.2022
В России разработали девять тестов для диагностики семи инфекций за час
В России разработаны девять тест-систем для диагностики семи инфекций, четыре тест-системы уже внедрены в производство, сообщила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T18:08
2022-09-14T18:08
2022-09-14T18:08
общество
анна попова
владимир путин
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В России разработаны девять тест-систем для диагностики семи инфекций, четыре тест-системы уже внедрены в производство, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."На сегодняшний день мы имеем девять тест-систем для диагностики семи инфекций за 60 минут. То есть, очень быстрые тест-системы, собственно, на это и был сделан упор. Это и COVID-19, грипп А и B, туберкулез, и золотистый стафилококк, и грибковые инфекции: кандидоз и черная плесень, которые, к сожалению, сопутствуют целому ряду инфекционных заболеваний", - сказала Попова.По ее словам, четыре теста уже внедрены в производство, и еще три - в стадии внедрения в производства.
https://ria.ru/20220914/epidsituatsiya-1816801413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, анна попова, владимир путин, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Анна Попова, Владимир Путин, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России разработали девять тестов для диагностики семи инфекций за час
Попова: в России разработали девять тест-систем для диагностики семи инфекций за час