https://ria.ru/20220914/test-sistemy-1816807084.html

В России разработали девять тестов для диагностики семи инфекций за час

В России разработали девять тестов для диагностики семи инфекций за час - РИА Новости, 14.09.2022

В России разработали девять тестов для диагностики семи инфекций за час

В России разработаны девять тест-систем для диагностики семи инфекций, четыре тест-системы уже внедрены в производство, сообщила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T18:08

2022-09-14T18:08

2022-09-14T18:08

общество

анна попова

владимир путин

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В России разработаны девять тест-систем для диагностики семи инфекций, четыре тест-системы уже внедрены в производство, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."На сегодняшний день мы имеем девять тест-систем для диагностики семи инфекций за 60 минут. То есть, очень быстрые тест-системы, собственно, на это и был сделан упор. Это и COVID-19, грипп А и B, туберкулез, и золотистый стафилококк, и грибковые инфекции: кандидоз и черная плесень, которые, к сожалению, сопутствуют целому ряду инфекционных заболеваний", - сказала Попова.По ее словам, четыре теста уже внедрены в производство, и еще три - в стадии внедрения в производства.

https://ria.ru/20220914/epidsituatsiya-1816801413.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, анна попова, владимир путин, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)