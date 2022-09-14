https://ria.ru/20220914/tekhnologiya-1816635209.html

В Москве разработали уникальную технологию фиксации позвоночника

В Москве разработали уникальную технологию фиксации позвоночника - РИА Новости, 14.09.2022

В Москве разработали уникальную технологию фиксации позвоночника

Уникальную технологию фиксации позвоночника разработали московские нейрохирурги, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T08:38

2022-09-14T08:38

2022-09-14T08:38

наука

наука

анастасия ракова

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150771/28/1507712852_0:491:4300:2910_1920x0_80_0_0_5bd2b98c41375454a6001316fc22985a.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Уникальную технологию фиксации позвоночника разработали московские нейрохирурги, сообщается на сайте мэра столицы."В феврале этого года Мэр Москвы запустил грантовую программу по поддержке врачей столичных клиник, разрабатывающих технологические решения для системы здравоохранения города. Сегодня наши научные команды показывают первые результаты работы. Московские нейрохирурги первыми в России представили и успешно применили новую методику стабилизации позвоночника при дегенеративных заболеваниях. Это, например, остеохондроз, межпозвоночная грыжа или протрузия. Период реабилитации пациентов с трех — четырех месяцев рекордно снизился до трех — четырех недель", — приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.Добавляется, что, если раньше после хирургического вмешательства профессиональные спортсмены завершали свою карьеру, то теперь благодаря новому подходу врачей спинального нейрохирургического центра больницы №67 они возвращаются к тренировочным и соревновательным процессам без ограничений и в максимально сжатые сроки.Кроме того, при проведении хирургических операций в основном позвоночник фиксируют при помощи титановой конструкции. Она предполагает длительный период реабилитации — три — четыре месяца, и, как результат, снижение активного образа жизни у пациентов и завершение карьеры для профессиональных спортсменов. В таких случаях использование динамических имплантатов не получило широкого распространения, поскольку при сильных нагрузках они смещались и деформировались."Врачи Московского спинального нейрохирургического центра городской клинической больницы № 67 имени Леонида Ворохобова первыми в России предложили уникальный способ фиксации динамических имплантатов, позволяющий исключить их смещение и расширить диапазон применения. Он заключается в формировании для имплантата специального костного ложа и фиксации его в нем оригинальным способом", - говорится в сообщении.Отмечается, что нейрохирурги Московского спинального нейрохирургического центра сейчас также занимаются разработкой отечественного импортозамещающего имплантата-фиксатора, который станет лучшим в своем классе. При этом будут учтены все слабые стороны зарубежных аналогов.

https://ria.ru/20220914/uchenye-1816632174.html

https://ria.ru/20220912/miet-1816051162.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

наука, анастасия ракова , москва