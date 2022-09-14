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В Москве разработали уникальную технологию фиксации позвоночника - РИА Новости, 14.09.2022
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Наука
https://ria.ru/20220914/tekhnologiya-1816635209.html
В Москве разработали уникальную технологию фиксации позвоночника
В Москве разработали уникальную технологию фиксации позвоночника - РИА Новости, 14.09.2022
В Москве разработали уникальную технологию фиксации позвоночника
Уникальную технологию фиксации позвоночника разработали московские нейрохирурги, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T08:38
2022-09-14T08:38
наука
наука
анастасия ракова
москва
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Уникальную технологию фиксации позвоночника разработали московские нейрохирурги, сообщается на сайте мэра столицы."В феврале этого года Мэр Москвы запустил грантовую программу по поддержке врачей столичных клиник, разрабатывающих технологические решения для системы здравоохранения города. Сегодня наши научные команды показывают первые результаты работы. Московские нейрохирурги первыми в России представили и успешно применили новую методику стабилизации позвоночника при дегенеративных заболеваниях. Это, например, остеохондроз, межпозвоночная грыжа или протрузия. Период реабилитации пациентов с трех — четырех месяцев рекордно снизился до трех — четырех недель", — приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.Добавляется, что, если раньше после хирургического вмешательства профессиональные спортсмены завершали свою карьеру, то теперь благодаря новому подходу врачей спинального нейрохирургического центра больницы №67 они возвращаются к тренировочным и соревновательным процессам без ограничений и в максимально сжатые сроки.Кроме того, при проведении хирургических операций в основном позвоночник фиксируют при помощи титановой конструкции. Она предполагает длительный период реабилитации — три — четыре месяца, и, как результат, снижение активного образа жизни у пациентов и завершение карьеры для профессиональных спортсменов. В таких случаях использование динамических имплантатов не получило широкого распространения, поскольку при сильных нагрузках они смещались и деформировались."Врачи Московского спинального нейрохирургического центра городской клинической больницы № 67 имени Леонида Ворохобова первыми в России предложили уникальный способ фиксации динамических имплантатов, позволяющий исключить их смещение и расширить диапазон применения. Он заключается в формировании для имплантата специального костного ложа и фиксации его в нем оригинальным способом", - говорится в сообщении.Отмечается, что нейрохирурги Московского спинального нейрохирургического центра сейчас также занимаются разработкой отечественного импортозамещающего имплантата-фиксатора, который станет лучшим в своем классе. При этом будут учтены все слабые стороны зарубежных аналогов.
https://ria.ru/20220914/uchenye-1816632174.html
https://ria.ru/20220912/miet-1816051162.html
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наука, анастасия ракова , москва
Наука, Наука, Анастасия Ракова , Москва
08:38 14.09.2022
 
В Москве разработали уникальную технологию фиксации позвоночника

Московские нейрохирурги разработали уникальную технологию фиксации позвоночника

© Depositphotos / CLIPAREAРабота позвоночника
Работа позвоночника - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Depositphotos / CLIPAREA
Работа позвоночника. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Уникальную технологию фиксации позвоночника разработали московские нейрохирурги, сообщается на сайте мэра столицы.
"В феврале этого года Мэр Москвы запустил грантовую программу по поддержке врачей столичных клиник, разрабатывающих технологические решения для системы здравоохранения города. Сегодня наши научные команды показывают первые результаты работы. Московские нейрохирурги первыми в России представили и успешно применили новую методику стабилизации позвоночника при дегенеративных заболеваниях. Это, например, остеохондроз, межпозвоночная грыжа или протрузия. Период реабилитации пациентов с трех — четырех месяцев рекордно снизился до трех — четырех недель", — приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Добавляется, что, если раньше после хирургического вмешательства профессиональные спортсмены завершали свою карьеру, то теперь благодаря новому подходу врачей спинального нейрохирургического центра больницы №67 они возвращаются к тренировочным и соревновательным процессам без ограничений и в максимально сжатые сроки.
Кроме того, при проведении хирургических операций в основном позвоночник фиксируют при помощи титановой конструкции. Она предполагает длительный период реабилитации — три — четыре месяца, и, как результат, снижение активного образа жизни у пациентов и завершение карьеры для профессиональных спортсменов. В таких случаях использование динамических имплантатов не получило широкого распространения, поскольку при сильных нагрузках они смещались и деформировались.
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"Врачи Московского спинального нейрохирургического центра городской клинической больницы № 67 имени Леонида Ворохобова первыми в России предложили уникальный способ фиксации динамических имплантатов, позволяющий исключить их смещение и расширить диапазон применения. Он заключается в формировании для имплантата специального костного ложа и фиксации его в нем оригинальным способом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нейрохирурги Московского спинального нейрохирургического центра сейчас также занимаются разработкой отечественного импортозамещающего имплантата-фиксатора, который станет лучшим в своем классе. При этом будут учтены все слабые стороны зарубежных аналогов.
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