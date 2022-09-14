Рейтинг@Mail.ru
Заблудившийся в Кузбассе грибник провел в тайге пять дней - РИА Новости, 14.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220914/tayga-1816763018.html
Заблудившийся в Кузбассе грибник провел в тайге пять дней
Заблудившийся в Кузбассе грибник провел в тайге пять дней - РИА Новости, 14.09.2022
Заблудившийся в Кузбассе грибник провел в тайге пять дней
Пожилого грибника, заблудившегося в тайге, нашли живым на пятые сутки в Кемеровской области, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по региону. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T15:59
2022-09-14T15:59
происшествия
кемеровская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752558885_0:333:3049:2048_1920x0_80_0_0_65ed9df6729916e445358ac29f8d2515.jpg
КЕМЕРОВО, 14 сен – РИА Новости. Пожилого грибника, заблудившегося в тайге, нашли живым на пятые сутки в Кемеровской области, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по региону.Сообщение о безвестном исчезновении 71-летнего пенсионера, ушедшего за грибами в тайгу недалеко от деревни Осиновка Кемеровского округа, поступило в полицию 9 сентября. Было создано несколько групп, которые обследовали территорию тайги с использованием звуковых сигналов и шумовых устройств, чтобы привлечь внимание пропавшего пенсионера."Сегодня, на пятые сутки поисковых мероприятий… в результате проделанной работы поисковики обнаружили заблудившегося пенсионера на таежной дороге между деревней Тебеньковка и урочищем Кучум. Полицейские выяснили, что мужчина трое суток бродил по тайге, пытаясь выйти к людям, а когда выбился из сил, соорудил себе шалаш и стал дожидаться помощи. Все это время он питался собранной калиной, утолял жажду дождевой водой и пил из ручьев", – говорится в сообщении.Полицейские вывезли грибника к штабу поисковой операции, где его осмотрели медики, после чего он был передан родственникам.
https://ria.ru/20220914/trokhin-1816632766.html
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752558885_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_5ee46a9e9cff96511952d55f864be173.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемеровская область
Происшествия, Кемеровская область
15:59 14.09.2022
 
Заблудившийся в Кузбассе грибник провел в тайге пять дней

В Кемеровской области на пятые сутки нашли пожилого грибника, заблудившегося в тайге

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСбор грибов в лесу
Сбор грибов в лесу - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сбор грибов в лесу. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 14 сен – РИА Новости. Пожилого грибника, заблудившегося в тайге, нашли живым на пятые сутки в Кемеровской области, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по региону.
Сообщение о безвестном исчезновении 71-летнего пенсионера, ушедшего за грибами в тайгу недалеко от деревни Осиновка Кемеровского округа, поступило в полицию 9 сентября. Было создано несколько групп, которые обследовали территорию тайги с использованием звуковых сигналов и шумовых устройств, чтобы привлечь внимание пропавшего пенсионера.
"Сегодня, на пятые сутки поисковых мероприятий… в результате проделанной работы поисковики обнаружили заблудившегося пенсионера на таежной дороге между деревней Тебеньковка и урочищем Кучум. Полицейские выяснили, что мужчина трое суток бродил по тайге, пытаясь выйти к людям, а когда выбился из сил, соорудил себе шалаш и стал дожидаться помощи. Все это время он питался собранной калиной, утолял жажду дождевой водой и пил из ручьев", – говорится в сообщении.
Полицейские вывезли грибника к штабу поисковой операции, где его осмотрели медики, после чего он был передан родственникам.

Читайте также:

 
ПроисшествияКемеровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала