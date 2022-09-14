https://ria.ru/20220914/tayga-1816763018.html
Заблудившийся в Кузбассе грибник провел в тайге пять дней
Заблудившийся в Кузбассе грибник провел в тайге пять дней - РИА Новости, 14.09.2022
Заблудившийся в Кузбассе грибник провел в тайге пять дней
Пожилого грибника, заблудившегося в тайге, нашли живым на пятые сутки в Кемеровской области, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по региону. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T15:59
2022-09-14T15:59
2022-09-14T15:59
происшествия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 14 сен – РИА Новости. Пожилого грибника, заблудившегося в тайге, нашли живым на пятые сутки в Кемеровской области, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по региону.Сообщение о безвестном исчезновении 71-летнего пенсионера, ушедшего за грибами в тайгу недалеко от деревни Осиновка Кемеровского округа, поступило в полицию 9 сентября. Было создано несколько групп, которые обследовали территорию тайги с использованием звуковых сигналов и шумовых устройств, чтобы привлечь внимание пропавшего пенсионера."Сегодня, на пятые сутки поисковых мероприятий… в результате проделанной работы поисковики обнаружили заблудившегося пенсионера на таежной дороге между деревней Тебеньковка и урочищем Кучум. Полицейские выяснили, что мужчина трое суток бродил по тайге, пытаясь выйти к людям, а когда выбился из сил, соорудил себе шалаш и стал дожидаться помощи. Все это время он питался собранной калиной, утолял жажду дождевой водой и пил из ручьев", – говорится в сообщении.Полицейские вывезли грибника к штабу поисковой операции, где его осмотрели медики, после чего он был передан родственникам.
https://ria.ru/20220914/trokhin-1816632766.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область
Происшествия, Кемеровская область
Заблудившийся в Кузбассе грибник провел в тайге пять дней
В Кемеровской области на пятые сутки нашли пожилого грибника, заблудившегося в тайге
КЕМЕРОВО, 14 сен – РИА Новости.
Пожилого грибника, заблудившегося в тайге, нашли живым на пятые сутки в Кемеровской области, сообщила
пресс-служба ГУМВД РФ по региону.
Сообщение о безвестном исчезновении 71-летнего пенсионера, ушедшего за грибами в тайгу недалеко от деревни Осиновка Кемеровского округа, поступило в полицию 9 сентября. Было создано несколько групп, которые обследовали территорию тайги с использованием звуковых сигналов и шумовых устройств, чтобы привлечь внимание пропавшего пенсионера.
"Сегодня, на пятые сутки поисковых мероприятий… в результате проделанной работы поисковики обнаружили заблудившегося пенсионера на таежной дороге между деревней Тебеньковка и урочищем Кучум. Полицейские выяснили, что мужчина трое суток бродил по тайге, пытаясь выйти к людям, а когда выбился из сил, соорудил себе шалаш и стал дожидаться помощи. Все это время он питался собранной калиной, утолял жажду дождевой водой и пил из ручьев", – говорится в сообщении.
Полицейские вывезли грибника к штабу поисковой операции, где его осмотрели медики, после чего он был передан родственникам.