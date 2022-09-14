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ВСУ обстреляли Светлодарск ракетами из HIMARS, уточнили в ЛНР - РИА Новости, 14.09.2022
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ВСУ обстреляли Светлодарск ракетами из HIMARS, уточнили в ЛНР
ВСУ обстреляли Светлодарск ракетами из HIMARS, уточнили в ЛНР - РИА Новости, 14.09.2022
ВСУ обстреляли Светлодарск ракетами из HIMARS, уточнили в ЛНР
Обстрел украинскими войсками Светлодарска в Донецкой Народной Республике, по уточненной информации, велся из РСЗО HIMARS, было выпущено шесть ракет, сообщает... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T10:21
2022-09-14T10:21
в мире
светлодарск
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Обстрел украинскими войсками Светлодарска в Донецкой Народной Республике, по уточненной информации, велся из РСЗО HIMARS, было выпущено шесть ракет, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Ранее в представительстве сообщали, что украинские войска в 4.30 мск обстреляли Светлодарск из американских гаубиц М777 калибром 155 миллиметров, выпустив три снаряда."По уточненной информации, обстрел н.п. Светлодарск (ДНР) велся с применением РСЗО HIMARS (6 ракет). В результате обстрела ранена женщина 1968 года рождения, а также поврежден Дом культуры", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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в мире, светлодарск, донецкая народная республика, луганская народная республика
В мире, Светлодарск, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
10:21 14.09.2022
 
ВСУ обстреляли Светлодарск ракетами из HIMARS, уточнили в ЛНР

В ЛНР уточнили, что ВСУ обстреляли Светлодарск шестью ракетами из HIMARS

© Фото : US Army / Sgt. Katie Grandori Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Фото : US Army / Sgt. Katie Grandori
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Обстрел украинскими войсками Светлодарска в Донецкой Народной Республике, по уточненной информации, велся из РСЗО HIMARS, было выпущено шесть ракет, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Ранее в представительстве сообщали, что украинские войска в 4.30 мск обстреляли Светлодарск из американских гаубиц М777 калибром 155 миллиметров, выпустив три снаряда.
"По уточненной информации, обстрел н.п. Светлодарск (ДНР) велся с применением РСЗО HIMARS (6 ракет). В результате обстрела ранена женщина 1968 года рождения, а также поврежден Дом культуры", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

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