https://ria.ru/20220914/svetlodarsk-1816654940.html

ВСУ обстреляли Светлодарск ракетами из HIMARS, уточнили в ЛНР

ВСУ обстреляли Светлодарск ракетами из HIMARS, уточнили в ЛНР - РИА Новости, 14.09.2022

ВСУ обстреляли Светлодарск ракетами из HIMARS, уточнили в ЛНР

Обстрел украинскими войсками Светлодарска в Донецкой Народной Республике, по уточненной информации, велся из РСЗО HIMARS, было выпущено шесть ракет, сообщает... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T10:21

2022-09-14T10:21

2022-09-14T10:21

в мире

светлодарск

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Обстрел украинскими войсками Светлодарска в Донецкой Народной Республике, по уточненной информации, велся из РСЗО HIMARS, было выпущено шесть ракет, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Ранее в представительстве сообщали, что украинские войска в 4.30 мск обстреляли Светлодарск из американских гаубиц М777 калибром 155 миллиметров, выпустив три снаряда."По уточненной информации, обстрел н.п. Светлодарск (ДНР) велся с применением РСЗО HIMARS (6 ракет). В результате обстрела ранена женщина 1968 года рождения, а также поврежден Дом культуры", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

светлодарск

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, светлодарск, донецкая народная республика, луганская народная республика