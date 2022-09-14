https://ria.ru/20220914/svetlodarsk-1816638968.html

ВСУ обстреляли Светлодарск из американских гаубиц

ВСУ обстреляли Светлодарск из американских гаубиц - РИА Новости, 14.09.2022

ВСУ обстреляли Светлодарск из американских гаубиц

Украинские войска обстреляли город Светлодарск в Донецкой Народной Республике, выпустив три снаряда из американских гаубиц М777, сообщает представительство... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T09:06

2022-09-14T09:06

2022-09-14T09:06

специальная военная операция на украине

в мире

светлодарск

донецкая народная республика

украина

сцкк

bae systems

gps

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ЛУГАНСК, 14 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Светлодарск в Донецкой Народной Республике, выпустив три снаряда из американских гаубиц М777, сообщает представительство Луганской Народной Республики в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04.30 по населенном пункту Светлодарск (ДНР) с применением американских 155-мм орудий М777 (3 снаряда)", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Ранее в среду утром штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в Светлодарске ранена женщина в результате обстрела украинскими войсками Дворца культуры.Гаубица M777 калибром 155 миллиметров производится британской компанией BAE Systems, окончательная сборка и испытания проводятся на предприятии BAE в американском штате Миссисипи. Орудие эксплуатируется с 2005 года, первое боевое применение состоялось в Афганистане. Используется в армиях США, Австралии, Канады, Индии, Саудовской Аравии, с 2022 года - Украины. Гаубица может вести огонь управляемыми снарядами Excalibur, дальность эффективной стрельбы которыми превышает 40 километров с вероятным отклонением от цели 10 метров. От других гаубиц М777 отличается наличием высокоточной компьютерной системы управления огнем, которая использует для наведения на цель GPS и данные с беспилотников.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

светлодарск

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, светлодарск, донецкая народная республика, украина, сцкк, bae systems, gps