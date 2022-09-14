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ВСУ обстреляли Светлодарск из американских гаубиц - РИА Новости, 14.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220914/svetlodarsk-1816638968.html
ВСУ обстреляли Светлодарск из американских гаубиц
ВСУ обстреляли Светлодарск из американских гаубиц - РИА Новости, 14.09.2022
ВСУ обстреляли Светлодарск из американских гаубиц
Украинские войска обстреляли город Светлодарск в Донецкой Народной Республике, выпустив три снаряда из американских гаубиц М777, сообщает представительство... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T09:06
2022-09-14T09:06
специальная военная операция на украине
в мире
светлодарск
донецкая народная республика
украина
сцкк
bae systems
gps
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ЛУГАНСК, 14 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Светлодарск в Донецкой Народной Республике, выпустив три снаряда из американских гаубиц М777, сообщает представительство Луганской Народной Республики в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04.30 по населенном пункту Светлодарск (ДНР) с применением американских 155-мм орудий М777 (3 снаряда)", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Ранее в среду утром штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в Светлодарске ранена женщина в результате обстрела украинскими войсками Дворца культуры.Гаубица M777 калибром 155 миллиметров производится британской компанией BAE Systems, окончательная сборка и испытания проводятся на предприятии BAE в американском штате Миссисипи. Орудие эксплуатируется с 2005 года, первое боевое применение состоялось в Афганистане. Используется в армиях США, Австралии, Канады, Индии, Саудовской Аравии, с 2022 года - Украины. Гаубица может вести огонь управляемыми снарядами Excalibur, дальность эффективной стрельбы которыми превышает 40 километров с вероятным отклонением от цели 10 метров. От других гаубиц М777 отличается наличием высокоточной компьютерной системы управления огнем, которая использует для наведения на цель GPS и данные с беспилотников.
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светлодарск
донецкая народная республика
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в мире, светлодарск, донецкая народная республика, украина, сцкк, bae systems, gps
Специальная военная операция на Украине, В мире, Светлодарск, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, BAE Systems, GPS
09:06 14.09.2022
 
ВСУ обстреляли Светлодарск из американских гаубиц

Украинские войска обстреляли Светлодарск в ДНР из американских гаубиц М777

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Светлодарск в Донецкой Народной Республике, выпустив три снаряда из американских гаубиц М777, сообщает представительство Луганской Народной Республики в СЦКК.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04.30 по населенном пункту Светлодарск (ДНР) с применением американских 155-мм орудий М777 (3 снаряда)", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
Ранее в среду утром штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в Светлодарске ранена женщина в результате обстрела украинскими войсками Дворца культуры.
Гаубица M777 калибром 155 миллиметров производится британской компанией BAE Systems, окончательная сборка и испытания проводятся на предприятии BAE в американском штате Миссисипи. Орудие эксплуатируется с 2005 года, первое боевое применение состоялось в Афганистане. Используется в армиях США, Австралии, Канады, Индии, Саудовской Аравии, с 2022 года - Украины. Гаубица может вести огонь управляемыми снарядами Excalibur, дальность эффективной стрельбы которыми превышает 40 километров с вероятным отклонением от цели 10 метров. От других гаубиц М777 отличается наличием высокоточной компьютерной системы управления огнем, которая использует для наведения на цель GPS и данные с беспилотников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСветлодарскДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККBAE SystemsGPS
 
 
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