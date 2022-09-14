ВСУ обстреляли Светлодарск из американских гаубиц
Украинские войска обстреляли Светлодарск в ДНР из американских гаубиц М777
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 14 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Светлодарск в Донецкой Народной Республике, выпустив три снаряда из американских гаубиц М777, сообщает представительство Луганской Народной Республики в СЦКК.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04.30 по населенном пункту Светлодарск (ДНР) с применением американских 155-мм орудий М777 (3 снаряда)", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
Ранее в среду утром штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в Светлодарске ранена женщина в результате обстрела украинскими войсками Дворца культуры.
Гаубица M777 калибром 155 миллиметров производится британской компанией BAE Systems, окончательная сборка и испытания проводятся на предприятии BAE в американском штате Миссисипи. Орудие эксплуатируется с 2005 года, первое боевое применение состоялось в Афганистане. Используется в армиях США, Австралии, Канады, Индии, Саудовской Аравии, с 2022 года - Украины. Гаубица может вести огонь управляемыми снарядами Excalibur, дальность эффективной стрельбы которыми превышает 40 километров с вероятным отклонением от цели 10 метров. От других гаубиц М777 отличается наличием высокоточной компьютерной системы управления огнем, которая использует для наведения на цель GPS и данные с беспилотников.