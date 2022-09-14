https://ria.ru/20220914/svetlodarsk-1816630826.html
В Светлодарске из-за обстрела Дворца культуры со стороны ВСУ ранена женщина
В Светлодарске из-за обстрела Дворца культуры со стороны ВСУ ранена женщина - РИА Новости, 14.09.2022
В Светлодарске из-за обстрела Дворца культуры со стороны ВСУ ранена женщина
Женщина ранена в результате обстрела украинскими войсками Дворца культуры в Светлодарске, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T07:52
2022-09-14T07:52
2022-09-14T07:53
специальная военная операция на украине
в мире
светлодарск
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Женщина ранена в результате обстрела украинскими войсками Дворца культуры в Светлодарске, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли Дворец культуры в Светлодарске, ранена женщина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220914/obstrel-1816630024.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, светлодарск, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Светлодарск, Донецкая Народная Республика, Украина
07:52 14.09.2022 (обновлено: 07:53 14.09.2022)
В Светлодарске из-за обстрела Дворца культуры со стороны ВСУ ранена женщина
В Светлодарске из-за обстрела Дворца культуры со стороны украинских войск ранена женщина