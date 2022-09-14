https://ria.ru/20220914/svetlodarsk-1816630826.html

В Светлодарске из-за обстрела Дворца культуры со стороны ВСУ ранена женщина

В Светлодарске из-за обстрела Дворца культуры со стороны ВСУ ранена женщина - РИА Новости, 14.09.2022

В Светлодарске из-за обстрела Дворца культуры со стороны ВСУ ранена женщина

Женщина ранена в результате обстрела украинскими войсками Дворца культуры в Светлодарске, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T07:52

2022-09-14T07:52

2022-09-14T07:53

специальная военная операция на украине

в мире

светлодарск

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Женщина ранена в результате обстрела украинскими войсками Дворца культуры в Светлодарске, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли Дворец культуры в Светлодарске, ранена женщина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220914/obstrel-1816630024.html

светлодарск

донецкая народная республика

украина

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Максим Горбачев

в мире, светлодарск, донецкая народная республика, украина