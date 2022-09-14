https://ria.ru/20220914/sungorkin-1816812475.html

Патриарх Кирилл отметил роль Сунгоркина в патриотическом воспитании россиян

Патриарх Кирилл отметил роль Сунгоркина в патриотическом воспитании россиян - РИА Новости, 14.09.2022

Патриарх Кирилл отметил роль Сунгоркина в патриотическом воспитании россиян

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным главного редактора газеты "Комсомольская правда" Владимира Сунгоркина, предстоятель Русской РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T18:29

2022-09-14T18:29

2022-09-14T18:34

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

владимир сунгоркин

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816658691_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b895be0d2f0786956d4c81313897d205.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным главного редактора газеты "Комсомольская правда" Владимира Сунгоркина, предстоятель Русской православной церкви отметил публикации издания на религиозные темы, роль главреда в деле патриотического и духовно-нравственного воспитания россиян.Ранее стало известно, что Сунгоркин скончался в среду в Приморье на 69-м году жизни. Как сообщил ранее РИА Новости журналист КП Александр Гамов, Сунгоркин скончался в командировке, причиной смерти стал инсульт."Со скорбью воспринял известие о кончине Владимира Николаевича Сунгоркина. Многие годы почивший трудился на посту главного редактора одного из самых популярных российских изданий — газеты "Комсомольская правда", занимающей значимое место в ряду отечественных СМИ и неизменно пользующейся доверием читателей. Под его руководством творческий коллектив газеты старался оперативно и правдиво рассказывать современникам о событиях, происходящих в нашей стране и мире, уделял внимание жизни Русской Православной Церкви, готовил публикации на религиозные темы, способствующие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию людей", - говорится в соболезновании патриарха, опубликованном на сайте РПЦ.Предстоятель РПЦ выразил соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам покойного.

https://ria.ru/20220914/sungorkin-1816678471.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, владимир сунгоркин