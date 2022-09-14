https://ria.ru/20220914/sungorkin-1816812475.html
Патриарх Кирилл отметил роль Сунгоркина в патриотическом воспитании россиян
Патриарх Кирилл отметил роль Сунгоркина в патриотическом воспитании россиян - РИА Новости, 14.09.2022
Патриарх Кирилл отметил роль Сунгоркина в патриотическом воспитании россиян
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным главного редактора газеты "Комсомольская правда" Владимира Сунгоркина, предстоятель Русской РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T18:29
2022-09-14T18:29
2022-09-14T18:34
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
владимир сунгоркин
религия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным главного редактора газеты "Комсомольская правда" Владимира Сунгоркина, предстоятель Русской православной церкви отметил публикации издания на религиозные темы, роль главреда в деле патриотического и духовно-нравственного воспитания россиян.Ранее стало известно, что Сунгоркин скончался в среду в Приморье на 69-м году жизни. Как сообщил ранее РИА Новости журналист КП Александр Гамов, Сунгоркин скончался в командировке, причиной смерти стал инсульт."Со скорбью воспринял известие о кончине Владимира Николаевича Сунгоркина. Многие годы почивший трудился на посту главного редактора одного из самых популярных российских изданий — газеты "Комсомольская правда", занимающей значимое место в ряду отечественных СМИ и неизменно пользующейся доверием читателей. Под его руководством творческий коллектив газеты старался оперативно и правдиво рассказывать современникам о событиях, происходящих в нашей стране и мире, уделял внимание жизни Русской Православной Церкви, готовил публикации на религиозные темы, способствующие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию людей", - говорится в соболезновании патриарха, опубликованном на сайте РПЦ.Предстоятель РПЦ выразил соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам покойного.
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патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, владимир сунгоркин
Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Владимир Сунгоркин, Религия
18:29 14.09.2022 (обновлено: 18:34 14.09.2022)
Патриарх Кирилл отметил роль Сунгоркина в патриотическом воспитании россиян
Патриарх Кирилл отметил роль Сунгоркина в патриотическом и духовном воспитании россиян
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил
соболезнования родным главного редактора газеты "Комсомольская правда" Владимира Сунгоркина, предстоятель Русской православной церкви отметил публикации издания на религиозные темы, роль главреда в деле патриотического и духовно-нравственного воспитания россиян.
Ранее стало известно, что Сунгоркин скончался в среду в Приморье на 69-м году жизни. Как сообщил ранее РИА Новости журналист КП Александр Гамов, Сунгоркин скончался в командировке, причиной смерти стал инсульт.
"Со скорбью воспринял известие о кончине Владимира Николаевича Сунгоркина. Многие годы почивший трудился на посту главного редактора одного из самых популярных российских изданий — газеты "Комсомольская правда", занимающей значимое место в ряду отечественных СМИ и неизменно пользующейся доверием читателей. Под его руководством творческий коллектив газеты старался оперативно и правдиво рассказывать современникам о событиях, происходящих в нашей стране и мире, уделял внимание жизни Русской Православной Церкви, готовил публикации на религиозные темы, способствующие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию людей", - говорится в соболезновании патриарха, опубликованном на сайте РПЦ.
Предстоятель РПЦ выразил соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам покойного.