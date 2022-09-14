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Путин выразит соболезнования из-за смерти Сунгоркина - РИА Новости, 14.09.2022
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Путин выразит соболезнования из-за смерти Сунгоркина
Путин выразит соболезнования из-за смерти Сунгоркина - РИА Новости, 14.09.2022
Путин выразит соболезнования из-за смерти Сунгоркина
Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время выразит соболезнования в связи с кончиной главреда "Комсомолки" Владимира Сунгоркина, это большая утрата, заявил... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T13:08
2022-09-14T13:08
медиа - общество
владимир путин
владимир сунгоркин
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время выразит соболезнования в связи с кончиной главреда "Комсомолки" Владимира Сунгоркина, это большая утрата, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее "Комсомольская правда" сообщила, что Сунгоркин скончался в возрасте 68 лет."Мы очень хорошо его знали, и президент Путин в ближайшее время оправит телеграмму с соболезнованиями родным и близким и всему коллективу "Комсомолки". Это большая утрата", - сказал Песков журналистам.Песков также выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Сунгоркина от лица тех, кто занимается информацией в администрации президента.
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медиа - общество, владимир путин, владимир сунгоркин, россия
Медиа - Общество, Владимир Путин, Владимир Сунгоркин, Россия
13:08 14.09.2022
 
Путин выразит соболезнования из-за смерти Сунгоркина

Путин выразит соболезнования из-за смерти главреда "Комсомольской правды" Сунгоркина

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкГлавный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин
Главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время выразит соболезнования в связи с кончиной главреда "Комсомолки" Владимира Сунгоркина, это большая утрата, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее "Комсомольская правда" сообщила, что Сунгоркин скончался в возрасте 68 лет.
"Мы очень хорошо его знали, и президент Путин в ближайшее время оправит телеграмму с соболезнованиями родным и близким и всему коллективу "Комсомолки". Это большая утрата", - сказал Песков журналистам.
Песков также выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Сунгоркина от лица тех, кто занимается информацией в администрации президента.

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