https://ria.ru/20220914/sungorkin-1816705903.html

Путин выразит соболезнования из-за смерти Сунгоркина

Путин выразит соболезнования из-за смерти Сунгоркина - РИА Новости, 14.09.2022

Путин выразит соболезнования из-за смерти Сунгоркина

Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время выразит соболезнования в связи с кончиной главреда "Комсомолки" Владимира Сунгоркина, это большая утрата, заявил... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T13:08

2022-09-14T13:08

2022-09-14T13:08

медиа - общество

владимир путин

владимир сунгоркин

россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время выразит соболезнования в связи с кончиной главреда "Комсомолки" Владимира Сунгоркина, это большая утрата, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее "Комсомольская правда" сообщила, что Сунгоркин скончался в возрасте 68 лет."Мы очень хорошо его знали, и президент Путин в ближайшее время оправит телеграмму с соболезнованиями родным и близким и всему коллективу "Комсомолки". Это большая утрата", - сказал Песков журналистам.Песков также выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Сунгоркина от лица тех, кто занимается информацией в администрации президента.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

медиа - общество, владимир путин, владимир сунгоркин, россия