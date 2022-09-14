https://ria.ru/20220914/sungorkin-1816692221.html

Сунгоркина отличали профессионализм и любовь к Родине, заявил Володин

Сунгоркина отличали профессионализм и любовь к Родине, заявил Володин - РИА Новости, 14.09.2022

Сунгоркина отличали профессионализм и любовь к Родине, заявил Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с кончиной главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина, отметил, что его... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T12:21

2022-09-14T12:21

2022-09-14T12:21

общество

вячеслав володин

владимир сунгоркин

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816658691_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b895be0d2f0786956d4c81313897d205.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с кончиной главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина, отметил, что его отличал высокий профессионализм, порядочность и любовь к Родине.Сунгоркин скончался в возрасте 68 лет."Выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Владимира Николаевича Сунгоркина", - передает слова Володина пресс-служба ГД.Парламентарий отметил, что Сунгоркин посвятил всю свою жизнь любимому делу - журналистке, а история и успех "Комсомольской правды" неразрывно связаны с его именем."Владимира Николаевича отличали высокий профессионализм, порядочность и любовь к Родине. Светлая память", - добавил Володин.

https://ria.ru/20220914/sungorkin-1816678471.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вячеслав володин, владимир сунгоркин, госдума рф