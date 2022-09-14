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Сунгоркина отличали профессионализм и любовь к Родине, заявил Володин - РИА Новости, 14.09.2022
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Сунгоркина отличали профессионализм и любовь к Родине, заявил Володин
Сунгоркина отличали профессионализм и любовь к Родине, заявил Володин - РИА Новости, 14.09.2022
Сунгоркина отличали профессионализм и любовь к Родине, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с кончиной главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина, отметил, что его... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T12:21
2022-09-14T12:21
общество
вячеслав володин
владимир сунгоркин
госдума рф
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с кончиной главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина, отметил, что его отличал высокий профессионализм, порядочность и любовь к Родине.Сунгоркин скончался в возрасте 68 лет."Выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Владимира Николаевича Сунгоркина", - передает слова Володина пресс-служба ГД.Парламентарий отметил, что Сунгоркин посвятил всю свою жизнь любимому делу - журналистке, а история и успех "Комсомольской правды" неразрывно связаны с его именем."Владимира Николаевича отличали высокий профессионализм, порядочность и любовь к Родине. Светлая память", - добавил Володин.
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общество, вячеслав володин, владимир сунгоркин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Владимир Сунгоркин, Госдума РФ
12:21 14.09.2022
 
Сунгоркина отличали профессионализм и любовь к Родине, заявил Володин

Володин заявил, что Сунгоркина отличали профессионализм, порядочность и любовь к Родине

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкВладимир Сунгоркин
Владимир Сунгоркин - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Сунгоркин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с кончиной главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина, отметил, что его отличал высокий профессионализм, порядочность и любовь к Родине.
Сунгоркин скончался в возрасте 68 лет.
"Выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Владимира Николаевича Сунгоркина", - передает слова Володина пресс-служба ГД.
Парламентарий отметил, что Сунгоркин посвятил всю свою жизнь любимому делу - журналистке, а история и успех "Комсомольской правды" неразрывно связаны с его именем.
"Владимира Николаевича отличали высокий профессионализм, порядочность и любовь к Родине. Светлая память", - добавил Володин.

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