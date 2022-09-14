https://ria.ru/20220914/sungorkin-1816691703.html

Чернышенко выразил соболезнования из-за смерти Сунгоркина

Чернышенко выразил соболезнования из-за смерти Сунгоркина - РИА Новости, 14.09.2022

Чернышенко выразил соболезнования из-за смерти Сунгоркина

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко выразил соболезнования в связи со смертью главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина, отметив, что под... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T12:18

2022-09-14T12:18

2022-09-14T12:18

владимир сунгоркин

дальний восток

россия

дмитрий чернышенко

политика

общество

комсомольская правда (газета)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко выразил соболезнования в связи со смертью главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина, отметив, что под его руководством КП стала одним из крупнейших медиахолдингов международного уровня.Как сообщил в среду РИА Новости журналист КП Александр Гамов, Сунгоркин скончался в командировке, причиной смерти стал инсульт. Как уточнили в издании, он умер в Приморье во время экспедиции по сбору материала для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве."Владимир Николаевич был настоящим профессионалом, учителем и наставником для тысяч молодых журналистов. Под его руководством "Комсомолка" стала одним из крупнейших медиахолдингов не только в масштабах страны, но и на международном уровне. Объективно и ярко освещать значимые для страны вопросы, постоянно внедряя передовые цифровые технологии – залог успеха его команды", - заявил вице-премьер журналистам.По его словам, уход Сунгоркина из жизни стал большой потерей для российской журналистики. "Выражаю глубочайшие соболезнования родным, близким и коллегам выдающегося мастера и человека с большой буквы", - сказал Чернышенко.

https://ria.ru/20220914/sungorkin-1816678471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир сунгоркин, дальний восток, россия, дмитрий чернышенко, политика, общество, комсомольская правда (газета)