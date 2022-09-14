https://ria.ru/20220914/sungorkin-1816691703.html
Чернышенко выразил соболезнования из-за смерти Сунгоркина
Чернышенко выразил соболезнования из-за смерти Сунгоркина - РИА Новости, 14.09.2022
Чернышенко выразил соболезнования из-за смерти Сунгоркина
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко выразил соболезнования в связи со смертью главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина, отметив, что под... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T12:18
2022-09-14T12:18
2022-09-14T12:18
владимир сунгоркин
дальний восток
россия
дмитрий чернышенко
политика
общество
комсомольская правда (газета)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко выразил соболезнования в связи со смертью главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина, отметив, что под его руководством КП стала одним из крупнейших медиахолдингов международного уровня.Как сообщил в среду РИА Новости журналист КП Александр Гамов, Сунгоркин скончался в командировке, причиной смерти стал инсульт. Как уточнили в издании, он умер в Приморье во время экспедиции по сбору материала для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве."Владимир Николаевич был настоящим профессионалом, учителем и наставником для тысяч молодых журналистов. Под его руководством "Комсомолка" стала одним из крупнейших медиахолдингов не только в масштабах страны, но и на международном уровне. Объективно и ярко освещать значимые для страны вопросы, постоянно внедряя передовые цифровые технологии – залог успеха его команды", - заявил вице-премьер журналистам.По его словам, уход Сунгоркина из жизни стал большой потерей для российской журналистики. "Выражаю глубочайшие соболезнования родным, близким и коллегам выдающегося мастера и человека с большой буквы", - сказал Чернышенко.
https://ria.ru/20220914/sungorkin-1816678471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир сунгоркин, дальний восток, россия, дмитрий чернышенко, политика, общество, комсомольская правда (газета)
Владимир Сунгоркин, Дальний Восток, Россия, Дмитрий Чернышенко, Политика, Общество, Комсомольская правда (газета)
Чернышенко выразил соболезнования из-за смерти Сунгоркина
Чернышенко: Сунгоркин сделал КП одним из крупнейших медиахолдингов международного уровня
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко выразил соболезнования в связи со смертью главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина, отметив, что под его руководством КП стала одним из крупнейших медиахолдингов международного уровня.
Как сообщил в среду РИА Новости журналист КП Александр Гамов, Сунгоркин скончался в командировке, причиной смерти стал инсульт. Как уточнили в издании, он умер в Приморье во время экспедиции по сбору материала для книги о первопроходце Дальнего Востока
Владимире Арсеньеве.
"Владимир Николаевич был настоящим профессионалом, учителем и наставником для тысяч молодых журналистов. Под его руководством "Комсомолка" стала одним из крупнейших медиахолдингов не только в масштабах страны, но и на международном уровне. Объективно и ярко освещать значимые для страны вопросы, постоянно внедряя передовые цифровые технологии – залог успеха его команды", - заявил вице-премьер журналистам.
По его словам, уход Сунгоркина из жизни стал большой потерей для российской журналистики. "Выражаю глубочайшие соболезнования родным, близким и коллегам выдающегося мастера и человека с большой буквы", - сказал Чернышенко.