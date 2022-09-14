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Симоньян поделилась воспоминаниями о Сунгоркине - РИА Новости, 14.09.2022
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Симоньян поделилась воспоминаниями о Сунгоркине
Симоньян поделилась воспоминаниями о Сунгоркине - РИА Новости, 14.09.2022
Симоньян поделилась воспоминаниями о Сунгоркине
Главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин был веселым, жизнерадостным и ироничным человеком, рассказала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:30
2022-09-14T11:49
владимир сунгоркин
общество
маргарита симоньян
дальневосточный федеральный университет
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин был веселым, жизнерадостным и ироничным человеком, рассказала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.Как сообщил РИА Новости журналист КП Александр Гамов, 68-летний Сунгоркин скончался в командировке, причиной смерти стал инсульт. Как уточнили в издании, он умер в Приморье во время экспедиции по сбору материала для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве."В прошлом сезоне ходили с Володей Сунгоркиным за грибами. Так и вижу перед собой его спину — ватник, заброды, полная корзинка белых и подосиновиков. Потом жарили шашлыки. Мужики пили водку, я стояла за мангалом. Володя шутил, что сам такой походник, а мангал нормально сложить не умеет. Веселый, жизнерадостный, ироничный... Над всеми подшучивает — особенно над собой. Молодая жена красавица, совсем маленькие дети. Как мне рассказали, так он и умер вчера. В походе, в лесу, на ногах. Не удивлюсь, если в этот момент он тоже подшучивал над собой и своим инсультом", — написала Симоньян в Telegram-канале.Сунгоркин родился в 1954 году, в 1976 окончил факультет журналистики Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Сразу после выпуска работал собственным корреспондентом газеты "Комсомольская правда", затем перешел в газету "Советская Россия". После возвращения в 1985 году в КП стал заместителем редактора отдела рабочей молодежи. С 1997 года был главным редактором, а с 2002 — гендиректором издательского дома "Комсомольская правда".
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владимир сунгоркин, общество, маргарита симоньян, дальневосточный федеральный университет, владивосток
Владимир Сунгоркин, Общество, Маргарита Симоньян, Дальневосточный федеральный университет, Владивосток
11:30 14.09.2022 (обновлено: 11:49 14.09.2022)
 
Симоньян поделилась воспоминаниями о Сунгоркине

Симоньян поделилась воспоминаниями о главреде "Комсомольской правды" Сунгоркине

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкГлавный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин
Главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин был веселым, жизнерадостным и ироничным человеком, рассказала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
Как сообщил РИА Новости журналист КП Александр Гамов, 68-летний Сунгоркин скончался в командировке, причиной смерти стал инсульт. Как уточнили в издании, он умер в Приморье во время экспедиции по сбору материала для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.
"В прошлом сезоне ходили с Володей Сунгоркиным за грибами. Так и вижу перед собой его спину — ватник, заброды, полная корзинка белых и подосиновиков. Потом жарили шашлыки. Мужики пили водку, я стояла за мангалом. Володя шутил, что сам такой походник, а мангал нормально сложить не умеет. Веселый, жизнерадостный, ироничный... Над всеми подшучивает — особенно над собой. Молодая жена красавица, совсем маленькие дети. Как мне рассказали, так он и умер вчера. В походе, в лесу, на ногах. Не удивлюсь, если в этот момент он тоже подшучивал над собой и своим инсультом", — написала Симоньян в Telegram-канале.
Сунгоркин родился в 1954 году, в 1976 окончил факультет журналистики Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Сразу после выпуска работал собственным корреспондентом газеты "Комсомольская правда", затем перешел в газету "Советская Россия". После возвращения в 1985 году в КП стал заместителем редактора отдела рабочей молодежи. С 1997 года был главным редактором, а с 2002 — гендиректором издательского дома "Комсомольская правда".

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    Владимир СунгоркинОбществоМаргарита СимоньянДальневосточный федеральный университетВладивосток
     
     
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