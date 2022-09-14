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Симоньян поделилась воспоминаниями о Сунгоркине

Симоньян поделилась воспоминаниями о Сунгоркине - РИА Новости, 14.09.2022

Симоньян поделилась воспоминаниями о Сунгоркине

Главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин был веселым, жизнерадостным и ироничным человеком, рассказала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T11:30

2022-09-14T11:30

2022-09-14T11:49

владимир сунгоркин

общество

маргарита симоньян

дальневосточный федеральный университет

владивосток

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин был веселым, жизнерадостным и ироничным человеком, рассказала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.Как сообщил РИА Новости журналист КП Александр Гамов, 68-летний Сунгоркин скончался в командировке, причиной смерти стал инсульт. Как уточнили в издании, он умер в Приморье во время экспедиции по сбору материала для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве."В прошлом сезоне ходили с Володей Сунгоркиным за грибами. Так и вижу перед собой его спину — ватник, заброды, полная корзинка белых и подосиновиков. Потом жарили шашлыки. Мужики пили водку, я стояла за мангалом. Володя шутил, что сам такой походник, а мангал нормально сложить не умеет. Веселый, жизнерадостный, ироничный... Над всеми подшучивает — особенно над собой. Молодая жена красавица, совсем маленькие дети. Как мне рассказали, так он и умер вчера. В походе, в лесу, на ногах. Не удивлюсь, если в этот момент он тоже подшучивал над собой и своим инсультом", — написала Симоньян в Telegram-канале.Сунгоркин родился в 1954 году, в 1976 окончил факультет журналистики Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Сразу после выпуска работал собственным корреспондентом газеты "Комсомольская правда", затем перешел в газету "Советская Россия". После возвращения в 1985 году в КП стал заместителем редактора отдела рабочей молодежи. С 1997 года был главным редактором, а с 2002 — гендиректором издательского дома "Комсомольская правда".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

владимир сунгоркин, общество, маргарита симоньян, дальневосточный федеральный университет, владивосток