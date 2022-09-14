СМИ: Трамп опасался за свою жизнь после гибели иранского генерала Сулеймани
Guardian: Трамп опасался за свою жизнь после убийства иранского генерала Сулеймани
© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп выражал опасения за свою жизнь после того, как в Иране пообещали отомстить за гибель иранского генерала Касема Сулеймани, в январе 2020 года убитого целенаправленным авиаударом американских ВВС, сообщила газета Guardian со ссылкой на новую книгу о Трампе.
Речь идет о книге The Divider. Trump in the White House 2017–2021 ("Разделитель. Трамп в Белом доме 2017-2021"), авторами которой стали журналист New York Times Питер Бейкер и колумнист New Yorker Сьюзан Глассер. Книга, копия которой попала в распоряжение издания, появится в продаже 20 сентября. Отмечается, что Трамп "хвастался" авиаударом, убившим Сулеймани, заявляя, что иранский генерал был якобы "плохим парнем" и "кровожадным террористом", которого США "остановили". Однако, по словам авторов книги, уже менее чем через год 45-й президент США "не был так оптимистичен" - по крайней мере, в приватной обстановке.
Как напоминает газета, в декабре 2020 года верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил в Twitter, что заказчики и исполнители убийства Сулеймани "должны быть наказаны". Хаменеи отметил, что "месть обязательно произойдет в нужное время". Согласно книге о Трампе, экс-президент и его советники рассматривали возможность новых ударов, но "отступили, потому что конец пребывания Трампа у власти был слишком близок".
Сулеймани, а также замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в ночь на 3 января 2020 года в результате операции с применением беспилотника, проведенной США в районе международного аэропорта Багдада. В Вашингтоне Сулеймани и аль-Мухандиса считают причастными к организации нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря 2019 года.