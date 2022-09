https://ria.ru/20220914/suleymani-1816750431.html

СМИ: Трамп опасался за свою жизнь после гибели иранского генерала Сулеймани

СМИ: Трамп опасался за свою жизнь после гибели иранского генерала Сулеймани - РИА Новости, 14.09.2022

СМИ: Трамп опасался за свою жизнь после гибели иранского генерала Сулеймани

Бывший президент США Дональд Трамп выражал опасения за свою жизнь после того, как в Иране пообещали отомстить за гибель иранского генерала Касема Сулеймани, в... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T15:26

2022-09-14T15:26

2022-09-14T15:26

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп выражал опасения за свою жизнь после того, как в Иране пообещали отомстить за гибель иранского генерала Касема Сулеймани, в январе 2020 года убитого целенаправленным авиаударом американских ВВС, сообщила газета Guardian со ссылкой на новую книгу о Трампе.Речь идет о книге The Divider. Trump in the White House 2017–2021 ("Разделитель. Трамп в Белом доме 2017-2021"), авторами которой стали журналист New York Times Питер Бейкер и колумнист New Yorker Сьюзан Глассер. Книга, копия которой попала в распоряжение издания, появится в продаже 20 сентября. Отмечается, что Трамп "хвастался" авиаударом, убившим Сулеймани, заявляя, что иранский генерал был якобы "плохим парнем" и "кровожадным террористом", которого США "остановили". Однако, по словам авторов книги, уже менее чем через год 45-й президент США "не был так оптимистичен" - по крайней мере, в приватной обстановке.Как напоминает газета, в декабре 2020 года верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил в Twitter, что заказчики и исполнители убийства Сулеймани "должны быть наказаны". Хаменеи отметил, что "месть обязательно произойдет в нужное время". Согласно книге о Трампе, экс-президент и его советники рассматривали возможность новых ударов, но "отступили, потому что конец пребывания Трампа у власти был слишком близок"."На коктейльной вечеринке Трамп сказал нескольким своим друзьям из Флориды, что боится, что Иран попытается убить его, поэтому ему придется вернуться в Вашингтон, где он будет в большей безопасности", - говорится в книге об экс-лидере США.Сулеймани, а также замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в ночь на 3 января 2020 года в результате операции с применением беспилотника, проведенной США в районе международного аэропорта Багдада. В Вашингтоне Сулеймани и аль-Мухандиса считают причастными к организации нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря 2019 года.

