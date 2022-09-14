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СМИ: Трамп опасался за свою жизнь после гибели иранского генерала Сулеймани - РИА Новости, 14.09.2022
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СМИ: Трамп опасался за свою жизнь после гибели иранского генерала Сулеймани
СМИ: Трамп опасался за свою жизнь после гибели иранского генерала Сулеймани - РИА Новости, 14.09.2022
СМИ: Трамп опасался за свою жизнь после гибели иранского генерала Сулеймани
Бывший президент США Дональд Трамп выражал опасения за свою жизнь после того, как в Иране пообещали отомстить за гибель иранского генерала Касема Сулеймани, в... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T15:26
2022-09-14T15:26
в мире
дональд трамп
касем сулеймани
сша
иран
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп выражал опасения за свою жизнь после того, как в Иране пообещали отомстить за гибель иранского генерала Касема Сулеймани, в январе 2020 года убитого целенаправленным авиаударом американских ВВС, сообщила газета Guardian со ссылкой на новую книгу о Трампе.Речь идет о книге The Divider. Trump in the White House 2017–2021 ("Разделитель. Трамп в Белом доме 2017-2021"), авторами которой стали журналист New York Times Питер Бейкер и колумнист New Yorker Сьюзан Глассер. Книга, копия которой попала в распоряжение издания, появится в продаже 20 сентября. Отмечается, что Трамп "хвастался" авиаударом, убившим Сулеймани, заявляя, что иранский генерал был якобы "плохим парнем" и "кровожадным террористом", которого США "остановили". Однако, по словам авторов книги, уже менее чем через год 45-й президент США "не был так оптимистичен" - по крайней мере, в приватной обстановке.Как напоминает газета, в декабре 2020 года верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил в Twitter, что заказчики и исполнители убийства Сулеймани "должны быть наказаны". Хаменеи отметил, что "месть обязательно произойдет в нужное время". Согласно книге о Трампе, экс-президент и его советники рассматривали возможность новых ударов, но "отступили, потому что конец пребывания Трампа у власти был слишком близок"."На коктейльной вечеринке Трамп сказал нескольким своим друзьям из Флориды, что боится, что Иран попытается убить его, поэтому ему придется вернуться в Вашингтон, где он будет в большей безопасности", - говорится в книге об экс-лидере США.Сулеймани, а также замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в ночь на 3 января 2020 года в результате операции с применением беспилотника, проведенной США в районе международного аэропорта Багдада. В Вашингтоне Сулеймани и аль-Мухандиса считают причастными к организации нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря 2019 года.
https://ria.ru/20220103/iran-1766459350.html
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60
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в мире, дональд трамп, касем сулеймани, сша, иран
В мире, Дональд Трамп, Касем Сулеймани, США, Иран
15:26 14.09.2022
 
СМИ: Трамп опасался за свою жизнь после гибели иранского генерала Сулеймани

Guardian: Трамп опасался за свою жизнь после убийства иранского генерала Сулеймани

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп выражал опасения за свою жизнь после того, как в Иране пообещали отомстить за гибель иранского генерала Касема Сулеймани, в январе 2020 года убитого целенаправленным авиаударом американских ВВС, сообщила газета Guardian со ссылкой на новую книгу о Трампе.
Речь идет о книге The Divider. Trump in the White House 2017–2021 ("Разделитель. Трамп в Белом доме 2017-2021"), авторами которой стали журналист New York Times Питер Бейкер и колумнист New Yorker Сьюзан Глассер. Книга, копия которой попала в распоряжение издания, появится в продаже 20 сентября. Отмечается, что Трамп "хвастался" авиаударом, убившим Сулеймани, заявляя, что иранский генерал был якобы "плохим парнем" и "кровожадным террористом", которого США "остановили". Однако, по словам авторов книги, уже менее чем через год 45-й президент США "не был так оптимистичен" - по крайней мере, в приватной обстановке.
Генерал Касем Сулеймани - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
3 января, 09:15
В Иране призвали привлечь США и Израиль к ответу за убийство Сулеймани
Как напоминает газета, в декабре 2020 года верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил в Twitter, что заказчики и исполнители убийства Сулеймани "должны быть наказаны". Хаменеи отметил, что "месть обязательно произойдет в нужное время". Согласно книге о Трампе, экс-президент и его советники рассматривали возможность новых ударов, но "отступили, потому что конец пребывания Трампа у власти был слишком близок".
"На коктейльной вечеринке Трамп сказал нескольким своим друзьям из Флориды, что боится, что Иран попытается убить его, поэтому ему придется вернуться в Вашингтон, где он будет в большей безопасности", - говорится в книге об экс-лидере США.
Сулеймани, а также замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в ночь на 3 января 2020 года в результате операции с применением беспилотника, проведенной США в районе международного аэропорта Багдада. В Вашингтоне Сулеймани и аль-Мухандиса считают причастными к организации нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Полиция США - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 07:37
СМИ: в США женщина ранила американца из-за гибели иранского генерала
 
В миреДональд ТрампКасем СулейманиСШАИран
 
 
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