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Росавиация перераспределит субсидии на внутренние перелеты - РИА Новости, 14.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220914/subsidii-1816814412.html
Росавиация перераспределит субсидии на внутренние перелеты
Росавиация перераспределит субсидии на внутренние перелеты - РИА Новости, 14.09.2022
Росавиация перераспределит субсидии на внутренние перелеты
Объем сэкономленных средств на субсидии авиакомпаниям на полеты по РФ составил 3 миллиарда рублей, они будут перераспределены, следует из материалов и... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T18:36
2022-09-14T18:36
туризм
экономика
россия
украина
сша
евросоюз
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туризм
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Объем сэкономленных средств на субсидии авиакомпаниям на полеты по РФ составил 3 миллиарда рублей, они будут перераспределены, следует из материалов и комментария Росавиации.Всего на эти цели было выделено 100 миллиардов рублей. Из материалов ведомства следует, что итоговый объем распределенных средств - 96,9 миллиарда рублей."Федеральное агентство воздушного транспорта информирует о том, что в связи с экономией средств перераспределены средства, предоставленные авиакомпаниям в рамках государственной поддержки их операционной деятельности на осуществление перевозок по внутренним авиалиниям. Изменения в ранее принятое Росавиацией решение... в июне 2022 года внесены с учетом заявок авиакомпаний", - говорится в сообщении ведомства."Общая экономия средств федерального бюджета после подведения промежуточных результатов составляет 3 миллиарда рублей. Средства будут перераспределены между 12 авиакомпаниями, которые на сегодня превысили ранее заявленный план. Отбор авиаперевозчиков запланирован на конец сентября 2022 года", - сообщили в Росавиации.Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.
https://ria.ru/20220909/polety-1815723104.html
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экономика, россия, украина, сша, евросоюз, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туризм, новости - туризм
Туризм, Экономика, Россия, Украина, США, Евросоюз, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туризм, Новости - Туризм
18:36 14.09.2022
 
Росавиация перераспределит субсидии на внутренние перелеты

Росавиация перераспределит три миллиарда рублей субсидий на полеты по России

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе над Москвой
Пассажирский самолет в небе над Москвой - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе над Москвой. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Объем сэкономленных средств на субсидии авиакомпаниям на полеты по РФ составил 3 миллиарда рублей, они будут перераспределены, следует из материалов и комментария Росавиации.
Всего на эти цели было выделено 100 миллиардов рублей. Из материалов ведомства следует, что итоговый объем распределенных средств - 96,9 миллиарда рублей.
"Федеральное агентство воздушного транспорта информирует о том, что в связи с экономией средств перераспределены средства, предоставленные авиакомпаниям в рамках государственной поддержки их операционной деятельности на осуществление перевозок по внутренним авиалиниям. Изменения в ранее принятое Росавиацией решение... в июне 2022 года внесены с учетом заявок авиакомпаний", - говорится в сообщении ведомства.
"Общая экономия средств федерального бюджета после подведения промежуточных результатов составляет 3 миллиарда рублей. Средства будут перераспределены между 12 авиакомпаниями, которые на сегодня превысили ранее заявленный план. Отбор авиаперевозчиков запланирован на конец сентября 2022 года", - сообщили в Росавиации.
Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.

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