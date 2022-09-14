https://ria.ru/20220914/subsidii-1816814412.html

Росавиация перераспределит субсидии на внутренние перелеты

Росавиация перераспределит субсидии на внутренние перелеты - РИА Новости, 14.09.2022

Росавиация перераспределит субсидии на внутренние перелеты

Объем сэкономленных средств на субсидии авиакомпаниям на полеты по РФ составил 3 миллиарда рублей, они будут перераспределены, следует из материалов и... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T18:36

2022-09-14T18:36

2022-09-14T18:36

туризм

экономика

россия

украина

сша

евросоюз

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:118:2249:1383_1920x0_80_0_0_770dcb383ced47b188c660613cac8416.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Объем сэкономленных средств на субсидии авиакомпаниям на полеты по РФ составил 3 миллиарда рублей, они будут перераспределены, следует из материалов и комментария Росавиации.Всего на эти цели было выделено 100 миллиардов рублей. Из материалов ведомства следует, что итоговый объем распределенных средств - 96,9 миллиарда рублей."Федеральное агентство воздушного транспорта информирует о том, что в связи с экономией средств перераспределены средства, предоставленные авиакомпаниям в рамках государственной поддержки их операционной деятельности на осуществление перевозок по внутренним авиалиниям. Изменения в ранее принятое Росавиацией решение... в июне 2022 года внесены с учетом заявок авиакомпаний", - говорится в сообщении ведомства."Общая экономия средств федерального бюджета после подведения промежуточных результатов составляет 3 миллиарда рублей. Средства будут перераспределены между 12 авиакомпаниями, которые на сегодня превысили ранее заявленный план. Отбор авиаперевозчиков запланирован на конец сентября 2022 года", - сообщили в Росавиации.Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.

https://ria.ru/20220909/polety-1815723104.html

https://ria.ru/20220901/kvoty-1813863217.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, украина, сша, евросоюз, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туризм, новости - туризм