Росавиация перераспределит субсидии на внутренние перелеты
Росавиация перераспределит три миллиарда рублей субсидий на полеты по России
Пассажирский самолет в небе над Москвой. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Объем сэкономленных средств на субсидии авиакомпаниям на полеты по РФ составил 3 миллиарда рублей, они будут перераспределены, следует из материалов и комментария Росавиации.
Всего на эти цели было выделено 100 миллиардов рублей. Из материалов ведомства следует, что итоговый объем распределенных средств - 96,9 миллиарда рублей.
"Федеральное агентство воздушного транспорта информирует о том, что в связи с экономией средств перераспределены средства, предоставленные авиакомпаниям в рамках государственной поддержки их операционной деятельности на осуществление перевозок по внутренним авиалиниям. Изменения в ранее принятое Росавиацией решение... в июне 2022 года внесены с учетом заявок авиакомпаний", - говорится в сообщении ведомства.
"Общая экономия средств федерального бюджета после подведения промежуточных результатов составляет 3 миллиарда рублей. Средства будут перераспределены между 12 авиакомпаниями, которые на сегодня превысили ранее заявленный план. Отбор авиаперевозчиков запланирован на конец сентября 2022 года", - сообщили в Росавиации.
Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.