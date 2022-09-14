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Складской комплекс площадью более 4,5 тысячи кв метров построят в Мытищах - РИА Новости, 14.09.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220914/stroitelstvo-1816795176.html
Складской комплекс площадью более 4,5 тысячи кв метров построят в Мытищах
Складской комплекс площадью более 4,5 тысячи кв метров построят в Мытищах - РИА Новости, 14.09.2022
Складской комплекс площадью более 4,5 тысячи кв метров построят в Мытищах
Складской комплекс площадью более 4,5 тысячи квадратных метров построят в городском округе Мытищи Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T17:29
2022-09-14T17:29
новости подмосковья
владислав гордиенко
мытищи
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Складской комплекс площадью более 4,5 тысячи квадратных метров построят в городском округе Мытищи Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.Строительство планируется вблизи поселка Кардо-Лента. Трехуровневый административный блок будет включать в себя душевые, гардеробные, комнаты приема пищи и другие бытовые, административные и технические помещения."Проектирование и строительство осуществляются на средства частных инвесторов. Реализация проекта создаст порядка 80 рабочих мест. По информации застройщика, начать строительство планируется во втором квартале 2023 года", – приводятся слова министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко.
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владислав гордиенко, мытищи, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Владислав Гордиенко, Мытищи, Московская область (Подмосковье)
17:29 14.09.2022
 

Складской комплекс площадью более 4,5 тысячи кв метров построят в Мытищах

© Fotolia / dreamnikonСклад
Склад - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Fotolia / dreamnikon
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Складской комплекс площадью более 4,5 тысячи квадратных метров построят в городском округе Мытищи Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.
Строительство планируется вблизи поселка Кардо-Лента. Трехуровневый административный блок будет включать в себя душевые, гардеробные, комнаты приема пищи и другие бытовые, административные и технические помещения.
"Проектирование и строительство осуществляются на средства частных инвесторов. Реализация проекта создаст порядка 80 рабочих мест. По информации застройщика, начать строительство планируется во втором квартале 2023 года", – приводятся слова министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко.

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Новости ПодмосковьяВладислав ГордиенкоМытищиМосковская область (Подмосковье)
 
 
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