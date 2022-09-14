https://ria.ru/20220914/stroitelstvo-1816795176.html
Складской комплекс площадью более 4,5 тысячи кв метров построят в Мытищах
Складской комплекс площадью более 4,5 тысячи кв метров построят в Мытищах - РИА Новости, 14.09.2022
Складской комплекс площадью более 4,5 тысячи кв метров построят в Мытищах
Складской комплекс площадью более 4,5 тысячи квадратных метров построят в городском округе Мытищи Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T17:29
2022-09-14T17:29
2022-09-14T17:29
новости подмосковья
владислав гордиенко
мытищи
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139560/79/1395607921_0:111:2001:1236_1920x0_80_0_0_75c9aef369512a82f8e943c44db6e526.jpg
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Складской комплекс площадью более 4,5 тысячи квадратных метров построят в городском округе Мытищи Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.Строительство планируется вблизи поселка Кардо-Лента. Трехуровневый административный блок будет включать в себя душевые, гардеробные, комнаты приема пищи и другие бытовые, административные и технические помещения."Проектирование и строительство осуществляются на средства частных инвесторов. Реализация проекта создаст порядка 80 рабочих мест. По информации застройщика, начать строительство планируется во втором квартале 2023 года", – приводятся слова министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко.
https://ria.ru/20220914/parki-1816657577.html
мытищи
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139560/79/1395607921_0:0:1771:1328_1920x0_80_0_0_7451a5238aeec7fd4333746e9d931cd4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав гордиенко, мытищи, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Владислав Гордиенко, Мытищи, Московская область (Подмосковье)