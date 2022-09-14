https://ria.ru/20220914/stroitelstvo-1816795176.html

Складской комплекс площадью более 4,5 тысячи кв метров построят в Мытищах

Складской комплекс площадью более 4,5 тысячи кв метров построят в Мытищах - РИА Новости, 14.09.2022

Складской комплекс площадью более 4,5 тысячи кв метров построят в Мытищах

Складской комплекс площадью более 4,5 тысячи квадратных метров построят в городском округе Мытищи Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T17:29

2022-09-14T17:29

2022-09-14T17:29

новости подмосковья

владислав гордиенко

мытищи

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Складской комплекс площадью более 4,5 тысячи квадратных метров построят в городском округе Мытищи Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.Строительство планируется вблизи поселка Кардо-Лента. Трехуровневый административный блок будет включать в себя душевые, гардеробные, комнаты приема пищи и другие бытовые, административные и технические помещения."Проектирование и строительство осуществляются на средства частных инвесторов. Реализация проекта создаст порядка 80 рабочих мест. По информации застройщика, начать строительство планируется во втором квартале 2023 года", – приводятся слова министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко.

https://ria.ru/20220914/parki-1816657577.html

мытищи

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

владислав гордиенко, мытищи, московская область (подмосковье)