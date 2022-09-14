https://ria.ru/20220914/startap-studii-1816770296.html
В 20 российских вузах создадут стартап-студии
В 20 российских вузах создадут стартап-студии - РИА Новости, 14.09.2022
В 20 российских вузах создадут стартап-студии
Студенческие стартап-студии создадут в 20 российских вузах, большинство из них - региональные, вузам предоставят финансирование при условии, что 90% суммы... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T16:16
2022-09-14T16:16
2022-09-14T16:56
дмитрий чернышенко
россия
общество
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Студенческие стартап-студии создадут в 20 российских вузах, большинство из них - региональные, вузам предоставят финансирование при условии, что 90% суммы пойдет на практический запуск проектов, сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко."Университетские стартап-студии – это один из инструментов выполнения поручения президента по обеспечению экономической безопасности. Из поступивших заявок были отобраны 20 лучших. Радует, что большинство из них - это региональные вузы. До конца года там запустятся стартап-студии, где молодые люди с помощью наставников будут работать над реализацией своих бизнес-идей и разработкой инновационных продуктов. Отмечу, что вузам будут предоставлено финансирование с условием, что 90% суммы пойдет на практический запуск проектов и реализацию очередного инвестиционного этапа, и только оставшиеся 10% - на организационно-технические расходы", - сказал Чернышенко, его слова приводятся в сообщении.Отмечается, что вузы-победители расположены в Астраханской, Калининградской, Иркутской, Томской, Оренбургской, Тюменской, Свердловской и Ростовской областях, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Севастополе, Чеченской республике, а также республиках Татарстан, Мордовия и Башкортостан, Приморском и Красноярском краях. Вузы представили проекты стартап-студий по направлениям робототехники, агропромышленности, медицины и здравоохранения, информационных, цифровых и плазменных технологий, пищевой, нефтегазовой, химической промышленности, аддитивных технологий."В течение трех лет благодаря федеральному проекту "Платформа университетского технологического предпринимательства" в вузах фактически будет создана система развития предпринимательского потенциала студентов. Сформировать именно прикладные, практические навыки помогут ребятам именно в университетских стартап-студиях. Создавая бизнес с привлечением настоящих инвестиций, молодые предприниматели получат возможность проверить свои проекты на конкурентоспособность и получить серьезный опыт ведения бизнеса в защищенной университетской среде", — цитирует слова главы Минобрнауки России Валерия Фалькова пресс-служба.Поясняется, что в конкурсном отборе могли принять участие вузы и консорциумы, которые планировали создать на своей базе университетскую стартап-студию. В состав консорциума могли войти нескольких учебных заведений, а также физические (опытные технологические предприниматели) и юридические лица (индустриальные или технологические партнёры, корпорации, в том числе государственные, научно-производственные предприятия и действующие стартап-студии). Заявка на отбор подавалась от одного вуза – лидера коллективного участника. Кандидаты также должны были иметь опыт поддержки технологических стартапов и необходимые ресурсы: кадровые, материально-технические и другие.Проект по созданию стартап-студий реализуется Минобрнауки России и Фондом инфраструктурных и образовательных программ. Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил об утверждении правил предоставления субсидий на создание университетских стартап-студий. В ближайшие три года на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 4,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20220906/chernyshenko-1814801528.html
https://ria.ru/20220908/skolkovo-1815343893.html
https://na.ria.ru/20220824/shkolniki-1811759377.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий чернышенко, россия, общество, навигатор абитуриента
Дмитрий Чернышенко, Россия, Общество, Навигатор абитуриента
16:16 14.09.2022 (обновлено: 16:56 14.09.2022)
В 20 российских вузах создадут стартап-студии
Чернышенко: стартап-студии создадут в 20 российских вузах, большинство — в регионах
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.
Студенческие стартап-студии создадут в 20 российских вузах, большинство из них - региональные, вузам предоставят финансирование при условии, что 90% суммы пойдет на практический запуск проектов, сообщила
пресс-служба заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.
"Университетские стартап-студии – это один из инструментов выполнения поручения президента по обеспечению экономической безопасности. Из поступивших заявок были отобраны 20 лучших. Радует, что большинство из них - это региональные вузы. До конца года там запустятся стартап-студии, где молодые люди с помощью наставников будут работать над реализацией своих бизнес-идей и разработкой инновационных продуктов. Отмечу, что вузам будут предоставлено финансирование с условием, что 90% суммы пойдет на практический запуск проектов и реализацию очередного инвестиционного этапа, и только оставшиеся 10% - на организационно-технические расходы", - сказал Чернышенко, его слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что вузы-победители расположены в Астраханской, Калининградской, Иркутской, Томской, Оренбургской, Тюменской, Свердловской и Ростовской областях, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Севастополе, Чеченской республике, а также республиках Татарстан, Мордовия и Башкортостан, Приморском и Красноярском краях. Вузы представили проекты стартап-студий по направлениям робототехники, агропромышленности, медицины и здравоохранения, информационных, цифровых и плазменных технологий, пищевой, нефтегазовой, химической промышленности, аддитивных технологий.
"В течение трех лет благодаря федеральному проекту "Платформа университетского технологического предпринимательства" в вузах фактически будет создана система развития предпринимательского потенциала студентов. Сформировать именно прикладные, практические навыки помогут ребятам именно в университетских стартап-студиях. Создавая бизнес с привлечением настоящих инвестиций, молодые предприниматели получат возможность проверить свои проекты на конкурентоспособность и получить серьезный опыт ведения бизнеса в защищенной университетской среде", — цитирует слова главы Минобрнауки России Валерия Фалькова
пресс-служба.
Поясняется, что в конкурсном отборе могли принять участие вузы и консорциумы, которые планировали создать на своей базе университетскую стартап-студию. В состав консорциума могли войти нескольких учебных заведений, а также физические (опытные технологические предприниматели) и юридические лица (индустриальные или технологические партнёры, корпорации, в том числе государственные, научно-производственные предприятия и действующие стартап-студии). Заявка на отбор подавалась от одного вуза – лидера коллективного участника. Кандидаты также должны были иметь опыт поддержки технологических стартапов и необходимые ресурсы: кадровые, материально-технические и другие.
Проект по созданию стартап-студий реализуется Минобрнауки России и Фондом инфраструктурных и образовательных программ. Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин
сообщил об утверждении правил предоставления субсидий на создание университетских стартап-студий. В ближайшие три года на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 4,5 миллиарда рублей.