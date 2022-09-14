https://ria.ru/20220914/startap-studii-1816770296.html

В 20 российских вузах создадут стартап-студии

В 20 российских вузах создадут стартап-студии - РИА Новости, 14.09.2022

В 20 российских вузах создадут стартап-студии

Студенческие стартап-студии создадут в 20 российских вузах, большинство из них - региональные, вузам предоставят финансирование при условии, что 90% суммы... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T16:16

2022-09-14T16:16

2022-09-14T16:56

дмитрий чернышенко

россия

общество

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Студенческие стартап-студии создадут в 20 российских вузах, большинство из них - региональные, вузам предоставят финансирование при условии, что 90% суммы пойдет на практический запуск проектов, сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко."Университетские стартап-студии – это один из инструментов выполнения поручения президента по обеспечению экономической безопасности. Из поступивших заявок были отобраны 20 лучших. Радует, что большинство из них - это региональные вузы. До конца года там запустятся стартап-студии, где молодые люди с помощью наставников будут работать над реализацией своих бизнес-идей и разработкой инновационных продуктов. Отмечу, что вузам будут предоставлено финансирование с условием, что 90% суммы пойдет на практический запуск проектов и реализацию очередного инвестиционного этапа, и только оставшиеся 10% - на организационно-технические расходы", - сказал Чернышенко, его слова приводятся в сообщении.Отмечается, что вузы-победители расположены в Астраханской, Калининградской, Иркутской, Томской, Оренбургской, Тюменской, Свердловской и Ростовской областях, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Севастополе, Чеченской республике, а также республиках Татарстан, Мордовия и Башкортостан, Приморском и Красноярском краях. Вузы представили проекты стартап-студий по направлениям робототехники, агропромышленности, медицины и здравоохранения, информационных, цифровых и плазменных технологий, пищевой, нефтегазовой, химической промышленности, аддитивных технологий."В течение трех лет благодаря федеральному проекту "Платформа университетского технологического предпринимательства" в вузах фактически будет создана система развития предпринимательского потенциала студентов. Сформировать именно прикладные, практические навыки помогут ребятам именно в университетских стартап-студиях. Создавая бизнес с привлечением настоящих инвестиций, молодые предприниматели получат возможность проверить свои проекты на конкурентоспособность и получить серьезный опыт ведения бизнеса в защищенной университетской среде", — цитирует слова главы Минобрнауки России Валерия Фалькова пресс-служба.Поясняется, что в конкурсном отборе могли принять участие вузы и консорциумы, которые планировали создать на своей базе университетскую стартап-студию. В состав консорциума могли войти нескольких учебных заведений, а также физические (опытные технологические предприниматели) и юридические лица (индустриальные или технологические партнёры, корпорации, в том числе государственные, научно-производственные предприятия и действующие стартап-студии). Заявка на отбор подавалась от одного вуза – лидера коллективного участника. Кандидаты также должны были иметь опыт поддержки технологических стартапов и необходимые ресурсы: кадровые, материально-технические и другие.Проект по созданию стартап-студий реализуется Минобрнауки России и Фондом инфраструктурных и образовательных программ. Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил об утверждении правил предоставления субсидий на создание университетских стартап-студий. В ближайшие три года на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 4,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220906/chernyshenko-1814801528.html

https://ria.ru/20220908/skolkovo-1815343893.html

https://na.ria.ru/20220824/shkolniki-1811759377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дмитрий чернышенко, россия, общество, навигатор абитуриента