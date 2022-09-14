https://ria.ru/20220914/spetsoperatsiya-1816739456.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.09.2022
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.09.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T17:05
2022-09-14T17:05
2022-09-14T17:05
инфографика
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 14 сентября 2022 годаЧасти Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Штаб теробороны ДНР сообщил, что союзные войска освободили села Николаевка и Николаевка Вторая. Идут бои в районе Авдеевки, Артемовска, Марьинки и Соледара. ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят массированные огневые удары по подразделениям и резервам ВСУ на всех операционных направлениях ведения боевых действий.Параллельно российские войска уничтожали военные объекты украинской армии. Были ликвидированы четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, боевая машина РСЗО "Ураган", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США (AN/TPQ-64) и радиолокатор подсвета и наведения ЗРК С-300. Истребительная авиация ВКС России сбила вертолет Ми-8, а средства противовоздушной обороны — четыре беспилотника и 33 снаряда реактивных систем залпового огня.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 293 самолета, 155 вертолетов, 1948 беспилотников, 374 зенитных ракетных комплекса, 835 реактивных систем залпового огня, 4921 танк и другие бронемашины, 3386 орудий полевой артиллерии и 5552 единицы автомобильной техники.
россия
украина
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 14 сентября 2022 года
Части Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Штаб теробороны ДНР сообщил, что союзные войска освободили села Николаевка и Николаевка Вторая. Идут бои в районе Авдеевки, Артемовска, Марьинки и Соледара. ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят массированные огневые удары по подразделениям и резервам ВСУ на всех операционных направлениях ведения боевых действий.
Параллельно российские войска уничтожали военные объекты украинской армии. Были ликвидированы четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, боевая машина РСЗО "Ураган", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США (AN/TPQ-64) и радиолокатор подсвета и наведения ЗРК С-300. Истребительная авиация ВКС России сбила вертолет Ми-8, а средства противовоздушной обороны — четыре беспилотника и 33 снаряда реактивных систем залпового огня.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 293 самолета, 155 вертолетов, 1948 беспилотников, 374 зенитных ракетных комплекса, 835 реактивных систем залпового огня, 4921 танк и другие бронемашины, 3386 орудий полевой артиллерии и 5552 единицы автомобильной техники.