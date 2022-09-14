https://ria.ru/20220914/sotsobyazatelstva-1816723485.html

Мишустин пообещал выполнить все намеченные соцобязательства бюджета

Мишустин пообещал выполнить все намеченные соцобязательства бюджета - РИА Новости, 14.09.2022

Мишустин пообещал выполнить все намеченные соцобязательства бюджета

Все намеченные социальные обязательства бюджета РФ будут выполнены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T14:01

2022-09-14T14:01

2022-09-14T14:21

россия

экономика

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816306133_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_aaed07f84915233a2f7fb8d9c75f1a87.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Все намеченные социальные обязательства бюджета РФ будут выполнены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В среду глава кабмина провел совещание, посвященное работе над проектом федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов."Задачи, которые мы должны решить - масштабные. Предстоит работать в условиях беспрецедентных внешних ограничений и кардинальных изменений на мировых рынках. Отдельно хочу обратить внимание, что все намеченные социальные обязательства будут выполнены", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20220908/pravitelstvo-1815376990.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, михаил мишустин