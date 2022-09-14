https://ria.ru/20220914/sotsobyazatelstva-1816723485.html
Мишустин пообещал выполнить все намеченные соцобязательства бюджета
Мишустин пообещал выполнить все намеченные соцобязательства бюджета - РИА Новости, 14.09.2022
Мишустин пообещал выполнить все намеченные соцобязательства бюджета
Все намеченные социальные обязательства бюджета РФ будут выполнены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T14:01
2022-09-14T14:01
2022-09-14T14:21
россия
экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Все намеченные социальные обязательства бюджета РФ будут выполнены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В среду глава кабмина провел совещание, посвященное работе над проектом федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов."Задачи, которые мы должны решить - масштабные. Предстоит работать в условиях беспрецедентных внешних ограничений и кардинальных изменений на мировых рынках. Отдельно хочу обратить внимание, что все намеченные социальные обязательства будут выполнены", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20220908/pravitelstvo-1815376990.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, михаил мишустин
Россия, Экономика, Михаил Мишустин
14:01 14.09.2022 (обновлено: 14:21 14.09.2022)
Мишустин пообещал выполнить все намеченные соцобязательства бюджета
Мишустин заверил, что все намеченные соцобязательства бюджета будут выполнены
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Все намеченные социальные обязательства бюджета РФ будут выполнены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В среду глава кабмина провел совещание, посвященное работе над проектом федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
"Задачи, которые мы должны решить - масштабные. Предстоит работать в условиях беспрецедентных внешних ограничений и кардинальных изменений на мировых рынках. Отдельно хочу обратить внимание, что все намеченные социальные обязательства будут выполнены", - сказал Мишустин.