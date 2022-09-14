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Симоньян сообщила о новых угрозах в свой адрес - РИА Новости, 14.09.2022
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Симоньян сообщила о новых угрозах в свой адрес
Симоньян сообщила о новых угрозах в свой адрес - РИА Новости, 14.09.2022
Симоньян сообщила о новых угрозах в свой адрес
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в Telegram-канале, что ей поступают новые угрозы. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T19:51
2022-09-14T21:24
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
россия
происшествия
александр бастрыкин
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вгтрк
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в Telegram-канале, что ей поступают новые угрозы.Симоньян приложила к посту скан письма, в котором содержатся угрозы в адрес нее, ее близких, а также телеведущего Владимира Соловьева.По ее словам, соответствующие органы уже разбираются с этим.Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту угроз, поступивших в адрес Симоньян и членов ее семьи со стороны украинского националистического батальона "Азов"*. Главред МИА "Россия сегодня" и RT после этого инцидента заявила РИА Новости, что делает то, что считает честным, нужным и должным.В апреле ФСБ задержала шестерых членов неонацистской террористической организации National Socialism/White Power** — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство телеведущего Владимира Соловьева, а также гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова и режиссера Тиграна Кеосаяна.Пятерых из шести задержанных отправили в СИЗО, их обвиняют в подготовке к убийству "лица в связи с осуществлением им своего профессионального долга общеопасным способом". Еще одного оставили в статусе свидетеля.* Террористическая организация, запрещенная в России.** Неонацистская террористическая организация, запрещенная в России.
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маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), россия, происшествия, александр бастрыкин, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вгтрк
Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Россия, Происшествия, Александр Бастрыкин, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ВГТРК
19:51 14.09.2022 (обновлено: 21:24 14.09.2022)
 
Симоньян сообщила о новых угрозах в свой адрес

Главред медиагруппы "Россия сегодня" Симоньян сообщила о новых угрозах в свой адрес

© РИА Новости / RT / Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / RT
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в Telegram-канале, что ей поступают новые угрозы.
Симоньян приложила к посту скан письма, в котором содержатся угрозы в адрес нее, ее близких, а также телеведущего Владимира Соловьева.
По ее словам, соответствующие органы уже разбираются с этим.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту угроз, поступивших в адрес Симоньян и членов ее семьи со стороны украинского националистического батальона "Азов"*. Главред МИА "Россия сегодня" и RT после этого инцидента заявила РИА Новости, что делает то, что считает честным, нужным и должным.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 20:53
Симоньян прокомментировала угрозы "Азова"* в свой адрес
В апреле ФСБ задержала шестерых членов неонацистской террористической организации National Socialism/White Power** — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство телеведущего Владимира Соловьева, а также гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова и режиссера Тиграна Кеосаяна.
Пятерых из шести задержанных отправили в СИЗО, их обвиняют в подготовке к убийству "лица в связи с осуществлением им своего профессионального долга общеопасным способом". Еще одного оставили в статусе свидетеля.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
** Неонацистская террористическая организация, запрещенная в России.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 05:47
Посольство России прокомментировало публикацию Госдепа про Симоньян
 
Маргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)РоссияПроисшествияАлександр БастрыкинУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ВГТРК
 
 
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