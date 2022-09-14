https://ria.ru/20220914/simonyan-1816835648.html

Симоньян сообщила о новых угрозах в свой адрес

Симоньян сообщила о новых угрозах в свой адрес - РИА Новости, 14.09.2022

Симоньян сообщила о новых угрозах в свой адрес

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в Telegram-канале, что ей поступают новые угрозы. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T19:51

2022-09-14T19:51

2022-09-14T21:24

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

россия

происшествия

александр бастрыкин

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вгтрк

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в Telegram-канале, что ей поступают новые угрозы.Симоньян приложила к посту скан письма, в котором содержатся угрозы в адрес нее, ее близких, а также телеведущего Владимира Соловьева.По ее словам, соответствующие органы уже разбираются с этим.Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту угроз, поступивших в адрес Симоньян и членов ее семьи со стороны украинского националистического батальона "Азов"*. Главред МИА "Россия сегодня" и RT после этого инцидента заявила РИА Новости, что делает то, что считает честным, нужным и должным.В апреле ФСБ задержала шестерых членов неонацистской террористической организации National Socialism/White Power** — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство телеведущего Владимира Соловьева, а также гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова и режиссера Тиграна Кеосаяна.Пятерых из шести задержанных отправили в СИЗО, их обвиняют в подготовке к убийству "лица в связи с осуществлением им своего профессионального долга общеопасным способом". Еще одного оставили в статусе свидетеля.* Террористическая организация, запрещенная в России.** Неонацистская террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220829/reaction-1813016036.html

https://ria.ru/20220902/ssha-1813892815.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), россия, происшествия, александр бастрыкин, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вгтрк