19:51 14.09.2022 (обновлено: 21:24 14.09.2022)
Симоньян сообщила о новых угрозах в свой адрес
Главред медиагруппы "Россия сегодня" Симоньян сообщила о новых угрозах в свой адрес
© РИА Новости / RT / Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в Telegram-канале, что ей поступают новые угрозы.
Симоньян приложила к посту скан письма, в котором содержатся угрозы в адрес нее, ее близких, а также телеведущего Владимира Соловьева.
По ее словам, соответствующие органы уже разбираются с этим.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту угроз, поступивших в адрес Симоньян и членов ее семьи со стороны украинского националистического батальона "Азов"*. Главред МИА "Россия сегодня" и RT после этого инцидента заявила РИА Новости, что делает то, что считает честным, нужным и должным.
29 августа, 20:53Симоньян прокомментировала угрозы "Азова"* в свой адрес
В апреле ФСБ задержала шестерых членов неонацистской террористической организации National Socialism/White Power** — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство телеведущего Владимира Соловьева, а также гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова и режиссера Тиграна Кеосаяна.
Пятерых из шести задержанных отправили в СИЗО, их обвиняют в подготовке к убийству "лица в связи с осуществлением им своего профессионального долга общеопасным способом". Еще одного оставили в статусе свидетеля.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
** Неонацистская террористическая организация, запрещенная в России.
2 сентября, 05:47Посольство России прокомментировало публикацию Госдепа про Симоньян