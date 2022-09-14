https://ria.ru/20220914/shkola-1816695594.html

Строительная готовность школы на 825 мест в Истре составляет 80%

Строительная готовность школы на 825 мест в Истре составляет 80% - РИА Новости, 14.09.2022

Строительная готовность школы на 825 мест в Истре составляет 80%

Строительная готовность школы на 825 мест в микрорайоне Восточный в городском округе Истра Московской области составляет 80%, говорится в сообщении пресс-службы РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T12:55

2022-09-14T12:55

2022-09-14T12:55

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Строительная готовность школы на 825 мест в микрорайоне Восточный в городском округе Истра Московской области составляет 80%, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.Общая площадь школы составит почти 14 тысяч квадратных метров. В здании расположатся учебные классы, лаборатории, библиотечный центр с ИТ-зоной, спортивный и актовый залы, столовая с пищеблоком, административные и вспомогательные помещения. Строительные работы планируется завершить до конца текущего года

https://ria.ru/20220907/litsey-1815248227.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), истра, общество, образование