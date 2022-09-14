Рейтинг@Mail.ru
Строительная готовность школы на 825 мест в Истре составляет 80% - РИА Новости, 14.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220914/shkola-1816695594.html
Строительная готовность школы на 825 мест в Истре составляет 80%
Строительная готовность школы на 825 мест в Истре составляет 80% - РИА Новости, 14.09.2022
Строительная готовность школы на 825 мест в Истре составляет 80%
Строительная готовность школы на 825 мест в микрорайоне Восточный в городском округе Истра Московской области составляет 80%, говорится в сообщении пресс-службы РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T12:55
2022-09-14T12:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
истра
общество
образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816701760_0:166:1507:1014_1920x0_80_0_0_d94843325cefc283d8bfa4f2a01c0524.jpg
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Строительная готовность школы на 825 мест в микрорайоне Восточный в городском округе Истра Московской области составляет 80%, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.Общая площадь школы составит почти 14 тысяч квадратных метров. В здании расположатся учебные классы, лаборатории, библиотечный центр с ИТ-зоной, спортивный и актовый залы, столовая с пищеблоком, административные и вспомогательные помещения. Строительные работы планируется завершить до конца текущего года
https://ria.ru/20220907/litsey-1815248227.html
московская область (подмосковье)
истра
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816701760_155:0:1507:1014_1920x0_80_0_0_c35d13bb0f7646831006a07706c00244.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), истра, общество, образование
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Истра, Общество, Образование
12:55 14.09.2022
 

Строительная готовность школы на 825 мест в Истре составляет 80%

© Фото : Министерство строительного комплекса Московской областиСтроительная готовность школы на 825 мест в Истре составляет почти 80%
Строительная готовность школы на 825 мест в Истре составляет почти 80% - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Фото : Министерство строительного комплекса Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Строительная готовность школы на 825 мест в микрорайоне Восточный в городском округе Истра Московской области составляет 80%, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.
Общая площадь школы составит почти 14 тысяч квадратных метров. В здании расположатся учебные классы, лаборатории, библиотечный центр с ИТ-зоной, спортивный и актовый залы, столовая с пищеблоком, административные и вспомогательные помещения. Строительные работы планируется завершить до конца текущего года
"На объекте более 120 рабочих и 8 единиц техники. В настоящее время ведутся работы по устройству наружных и внутренних сетей, в том числе монтаж системы отопления, вентиляции. Кроме того, продолжаются работы по устройству вентилируемого фасада, отделке помещений и благоустройству прилегающей территории. Строительная готовность объекта – 80%", - приводятся слова главы ведомства Владимира Локтева.

Читайте также:

 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ИстраОбществоОбразование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала