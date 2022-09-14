Строительная готовность школы на 825 мест в Истре составляет 80%
© Фото : Министерство строительного комплекса Московской областиСтроительная готовность школы на 825 мест в Истре составляет почти 80%
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Строительная готовность школы на 825 мест в микрорайоне Восточный в городском округе Истра Московской области составляет 80%, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.
Общая площадь школы составит почти 14 тысяч квадратных метров. В здании расположатся учебные классы, лаборатории, библиотечный центр с ИТ-зоной, спортивный и актовый залы, столовая с пищеблоком, административные и вспомогательные помещения. Строительные работы планируется завершить до конца текущего года
"На объекте более 120 рабочих и 8 единиц техники. В настоящее время ведутся работы по устройству наружных и внутренних сетей, в том числе монтаж системы отопления, вентиляции. Кроме того, продолжаются работы по устройству вентилируемого фасада, отделке помещений и благоустройству прилегающей территории. Строительная готовность объекта – 80%", - приводятся слова главы ведомства Владимира Локтева.
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