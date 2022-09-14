https://ria.ru/20220914/shapsha-1816802470.html

Шапша пообещал педагогам Первомайска поддержку Калужской области

Шапша пообещал педагогам Первомайска поддержку Калужской области - РИА Новости, 14.09.2022

Шапша пообещал педагогам Первомайска поддержку Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился с директорами школ города Первомайска (ЛНР), которые приехали познакомиться с системой образования... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T17:49

2022-09-14T17:49

2022-09-14T17:51

калужская область

общество

владислав шапша

калужская область

первомайск

луганская народная республика

кванториум

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КАЛУГА, 14 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился с директорами школ города Первомайска (ЛНР), которые приехали познакомиться с системой образования региона, и пообещал им дальнейшую поддержку в организации учебного процесса на территории республики.Калужская область шефствует над городом Первомайск в ЛНР и помогает с восстановлением города.В среду, сообщает правительство Калужской области, Владислав Шапша встретился с делегацией работников сферы образования Первомайска. Семь директоров и заместителей руководителей школ во главе с начальником управления образования Натальей Михайловой приехали в регион, чтобы познакомиться с местной системой образования."Калужские коллеги представят гостям передовой педагогический опыт, расскажут о содержании образования, познакомят с федеральными государственными образовательными стандартами, работой детского технопарка "Кванториум", школ, Калужского государственного университета", - говорится в сообщении областного правительства.Культурная программа включает посещение музеев и православной святыни."Время непростое, но вы должны знать – мы будем вас поддерживать. Первые шаги сделаны. Помогли с ремонтом школ, в ближайшее время должны отправить два школьных автобуса, технику для компьютерных классов, методическую литературу. Но самое главное - не стены, главное – люди, это вы. От того, чему и как вы учите детей, будет многое зависеть", - сказал губернатор, обращаясь к гостям.Педагоги поблагодарили руководство региона за поддержку. По их словам, помощь Калужской области оказалась очень востребованной.

https://ria.ru/20220722/deti-1804270288.html

https://ria.ru/20220628/trudoustroystvo-1798819189.html

калужская область

первомайск

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, владислав шапша, калужская область, первомайск, луганская народная республика, кванториум