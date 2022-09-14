Рейтинг@Mail.ru
Шапша пообещал педагогам Первомайска поддержку Калужской области - РИА Новости, 14.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20220914/shapsha-1816802470.html
Шапша пообещал педагогам Первомайска поддержку Калужской области
Шапша пообещал педагогам Первомайска поддержку Калужской области - РИА Новости, 14.09.2022
Шапша пообещал педагогам Первомайска поддержку Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился с директорами школ города Первомайска (ЛНР), которые приехали познакомиться с системой образования... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T17:49
2022-09-14T17:51
калужская область
общество
владислав шапша
калужская область
первомайск
луганская народная республика
кванториум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806475785_0:104:1280:824_1920x0_80_0_0_08a228b5b6aed4a2531b074f1b48e572.jpg
КАЛУГА, 14 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился с директорами школ города Первомайска (ЛНР), которые приехали познакомиться с системой образования региона, и пообещал им дальнейшую поддержку в организации учебного процесса на территории республики.Калужская область шефствует над городом Первомайск в ЛНР и помогает с восстановлением города.В среду, сообщает правительство Калужской области, Владислав Шапша встретился с делегацией работников сферы образования Первомайска. Семь директоров и заместителей руководителей школ во главе с начальником управления образования Натальей Михайловой приехали в регион, чтобы познакомиться с местной системой образования."Калужские коллеги представят гостям передовой педагогический опыт, расскажут о содержании образования, познакомят с федеральными государственными образовательными стандартами, работой детского технопарка "Кванториум", школ, Калужского государственного университета", - говорится в сообщении областного правительства.Культурная программа включает посещение музеев и православной святыни."Время непростое, но вы должны знать – мы будем вас поддерживать. Первые шаги сделаны. Помогли с ремонтом школ, в ближайшее время должны отправить два школьных автобуса, технику для компьютерных классов, методическую литературу. Но самое главное - не стены, главное – люди, это вы. От того, чему и как вы учите детей, будет многое зависеть", - сказал губернатор, обращаясь к гостям.Педагоги поблагодарили руководство региона за поддержку. По их словам, помощь Калужской области оказалась очень востребованной.
https://ria.ru/20220722/deti-1804270288.html
https://ria.ru/20220628/trudoustroystvo-1798819189.html
калужская область
первомайск
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806475785_64:66:1114:853_1920x0_80_0_0_fe8921af79f55fc4a9e35f71ed3d035b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владислав шапша, калужская область, первомайск, луганская народная республика, кванториум
Калужская область, Общество, Владислав Шапша, Калужская область, Первомайск, Луганская Народная Республика, Кванториум
17:49 14.09.2022 (обновлено: 17:51 14.09.2022)
 

Шапша пообещал педагогам Первомайска поддержку Калужской области

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша . Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 14 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился с директорами школ города Первомайска (ЛНР), которые приехали познакомиться с системой образования региона, и пообещал им дальнейшую поддержку в организации учебного процесса на территории республики.
Калужская область шефствует над городом Первомайск в ЛНР и помогает с восстановлением города.
В среду, сообщает правительство Калужской области, Владислав Шапша встретился с делегацией работников сферы образования Первомайска. Семь директоров и заместителей руководителей школ во главе с начальником управления образования Натальей Михайловой приехали в регион, чтобы познакомиться с местной системой образования.
"Калужские коллеги представят гостям передовой педагогический опыт, расскажут о содержании образования, познакомят с федеральными государственными образовательными стандартами, работой детского технопарка "Кванториум", школ, Калужского государственного университета", - говорится в сообщении областного правительства.
Культурная программа включает посещение музеев и православной святыни.
"Время непростое, но вы должны знать – мы будем вас поддерживать. Первые шаги сделаны. Помогли с ремонтом школ, в ближайшее время должны отправить два школьных автобуса, технику для компьютерных классов, методическую литературу. Но самое главное - не стены, главное – люди, это вы. От того, чему и как вы учите детей, будет многое зависеть", - сказал губернатор, обращаясь к гостям.
Педагоги поблагодарили руководство региона за поддержку. По их словам, помощь Калужской области оказалась очень востребованной.

Другие новости региона читайте здесь>>

Читайте также:

 
Калужская областьОбществоВладислав ШапшаКалужская областьПервомайскЛуганская Народная РеспубликаКванториум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала