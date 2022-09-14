https://ria.ru/20220914/shapsha-1816802470.html
Шапша пообещал педагогам Первомайска поддержку Калужской области
Шапша пообещал педагогам Первомайска поддержку Калужской области - РИА Новости, 14.09.2022
Шапша пообещал педагогам Первомайска поддержку Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился с директорами школ города Первомайска (ЛНР), которые приехали познакомиться с системой образования... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T17:49
2022-09-14T17:49
2022-09-14T17:51
калужская область
общество
владислав шапша
калужская область
первомайск
луганская народная республика
кванториум
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КАЛУГА, 14 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился с директорами школ города Первомайска (ЛНР), которые приехали познакомиться с системой образования региона, и пообещал им дальнейшую поддержку в организации учебного процесса на территории республики.Калужская область шефствует над городом Первомайск в ЛНР и помогает с восстановлением города.В среду, сообщает правительство Калужской области, Владислав Шапша встретился с делегацией работников сферы образования Первомайска. Семь директоров и заместителей руководителей школ во главе с начальником управления образования Натальей Михайловой приехали в регион, чтобы познакомиться с местной системой образования."Калужские коллеги представят гостям передовой педагогический опыт, расскажут о содержании образования, познакомят с федеральными государственными образовательными стандартами, работой детского технопарка "Кванториум", школ, Калужского государственного университета", - говорится в сообщении областного правительства.Культурная программа включает посещение музеев и православной святыни."Время непростое, но вы должны знать – мы будем вас поддерживать. Первые шаги сделаны. Помогли с ремонтом школ, в ближайшее время должны отправить два школьных автобуса, технику для компьютерных классов, методическую литературу. Но самое главное - не стены, главное – люди, это вы. От того, чему и как вы учите детей, будет многое зависеть", - сказал губернатор, обращаясь к гостям.Педагоги поблагодарили руководство региона за поддержку. По их словам, помощь Калужской области оказалась очень востребованной.
https://ria.ru/20220722/deti-1804270288.html
https://ria.ru/20220628/trudoustroystvo-1798819189.html
калужская область
первомайск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владислав шапша, калужская область, первомайск, луганская народная республика, кванториум
Калужская область, Общество, Владислав Шапша, Калужская область, Первомайск, Луганская Народная Республика, Кванториум
КАЛУГА, 14 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился с директорами школ города Первомайска (ЛНР), которые приехали познакомиться с системой образования региона, и пообещал им дальнейшую поддержку в организации учебного процесса на территории республики.
Калужская область
шефствует над городом Первомайск в ЛНР и помогает с восстановлением города.
В среду, сообщает правительство Калужской области, Владислав Шапша
встретился с делегацией работников сферы образования Первомайска. Семь директоров и заместителей руководителей школ во главе с начальником управления образования Натальей Михайловой приехали в регион, чтобы познакомиться с местной системой образования.
"Калужские коллеги представят гостям передовой педагогический опыт, расскажут о содержании образования, познакомят с федеральными государственными образовательными стандартами, работой детского технопарка "Кванториум
", школ, Калужского государственного университета", - говорится в сообщении областного правительства.
Культурная программа включает посещение музеев и православной святыни.
"Время непростое, но вы должны знать – мы будем вас поддерживать. Первые шаги сделаны. Помогли с ремонтом школ, в ближайшее время должны отправить два школьных автобуса, технику для компьютерных классов, методическую литературу. Но самое главное - не стены, главное – люди, это вы. От того, чему и как вы учите детей, будет многое зависеть", - сказал губернатор, обращаясь к гостям.
Педагоги поблагодарили руководство региона за поддержку. По их словам, помощь Калужской области оказалась очень востребованной.
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