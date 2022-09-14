https://ria.ru/20220914/sanktsii-1816814621.html

Россия ввела санкции против 30 подданных Великобритании

Россия ввела санкции против 30 подданных Великобритании - РИА Новости, 14.09.2022

Россия ввела санкции против 30 подданных Великобритании

РФ ввела санкции против 30 руководителей британских пиар-структур и представителей оборонного лобби, работа над расширением стоп-листа в отношении британских... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T18:37

2022-09-14T18:37

2022-09-14T18:51

россия

великобритания

в мире

санкции в отношении россии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. РФ ввела санкции против 30 руководителей британских пиар-структур и представителей оборонного лобби, работа над расширением стоп-листа в отношении британских граждан будет продолжена, заявили в российском МИД."В связи с продолжением правительством Великобритании недружественного курса, в рамках которого Лондон принимает меры, нацеленные на дискредитацию специальной военной операции России на Украине, и последовательно оказывает военную поддержку нацистскому режиму в Киеве, принято решение о включении в российский "стоп-лист" 30 руководителей британских структур, отвечающих за скоординированное продвижение антироссийской информационной повестки, а также представителей оборонного лобби Великобритании", - говорится в заявлении на сайте министерства.В список британских подданных, которым въезд в РФ теперь запрещен, попали генеральный директор ассоциации Public Relations and Communications Association Фрэнсис Ингхэм, который подталкивает британские компании к отказу от сотрудничества с российскими экономоператорами, соучредитель сетевой маркетинговой структуры PR Network Никки Регаццони, которая координирует работу 150 компаний, вовлеченных в информационно-пропагандистскую кампанию против РФ, и эксперт по химической и биологической защите Xэмиш Стивен де Бреттон-Гордон, который высказывался о якобы готовности России применить химическое оружие на территории Великобритании, а также против мирного населения на Украине."Работа над расширением российского "стоп-листа" будет продолжена", - добавили в МИД РФ.

https://ria.ru/20220911/parlament-1816036921.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, великобритания, в мире, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)