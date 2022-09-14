Рейтинг@Mail.ru
Россия ввела санкции против 30 подданных Великобритании - РИА Новости, 14.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220914/sanktsii-1816814621.html
Россия ввела санкции против 30 подданных Великобритании
Россия ввела санкции против 30 подданных Великобритании - РИА Новости, 14.09.2022
Россия ввела санкции против 30 подданных Великобритании
РФ ввела санкции против 30 руководителей британских пиар-структур и представителей оборонного лобби, работа над расширением стоп-листа в отношении британских... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T18:37
2022-09-14T18:51
россия
великобритания
в мире
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810659745_0:61:3533:2048_1920x0_80_0_0_be40ba3169e38efbeec3446e5be04883.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. РФ ввела санкции против 30 руководителей британских пиар-структур и представителей оборонного лобби, работа над расширением стоп-листа в отношении британских граждан будет продолжена, заявили в российском МИД."В связи с продолжением правительством Великобритании недружественного курса, в рамках которого Лондон принимает меры, нацеленные на дискредитацию специальной военной операции России на Украине, и последовательно оказывает военную поддержку нацистскому режиму в Киеве, принято решение о включении в российский "стоп-лист" 30 руководителей британских структур, отвечающих за скоординированное продвижение антироссийской информационной повестки, а также представителей оборонного лобби Великобритании", - говорится в заявлении на сайте министерства.В список британских подданных, которым въезд в РФ теперь запрещен, попали генеральный директор ассоциации Public Relations and Communications Association Фрэнсис Ингхэм, который подталкивает британские компании к отказу от сотрудничества с российскими экономоператорами, соучредитель сетевой маркетинговой структуры PR Network Никки Регаццони, которая координирует работу 150 компаний, вовлеченных в информационно-пропагандистскую кампанию против РФ, и эксперт по химической и биологической защите Xэмиш Стивен де Бреттон-Гордон, который высказывался о якобы готовности России применить химическое оружие на территории Великобритании, а также против мирного населения на Украине."Работа над расширением российского "стоп-листа" будет продолжена", - добавили в МИД РФ.
https://ria.ru/20220911/parlament-1816036921.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810659745_441:235:2858:2048_1920x0_80_0_0_9a4adc028be21dd9c2b0b31d7f5bbdbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, великобритания, в мире, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Великобритания, В мире, Санкции в отношении России, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
18:37 14.09.2022 (обновлено: 18:51 14.09.2022)
 
Россия ввела санкции против 30 подданных Великобритании

Россия запретила въезд 30 руководителям британских пиар-структур и представителям оборонки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. РФ ввела санкции против 30 руководителей британских пиар-структур и представителей оборонного лобби, работа над расширением стоп-листа в отношении британских граждан будет продолжена, заявили в российском МИД.
"В связи с продолжением правительством Великобритании недружественного курса, в рамках которого Лондон принимает меры, нацеленные на дискредитацию специальной военной операции России на Украине, и последовательно оказывает военную поддержку нацистскому режиму в Киеве, принято решение о включении в российский "стоп-лист" 30 руководителей британских структур, отвечающих за скоординированное продвижение антироссийской информационной повестки, а также представителей оборонного лобби Великобритании", - говорится в заявлении на сайте министерства.
В список британских подданных, которым въезд в РФ теперь запрещен, попали генеральный директор ассоциации Public Relations and Communications Association Фрэнсис Ингхэм, который подталкивает британские компании к отказу от сотрудничества с российскими экономоператорами, соучредитель сетевой маркетинговой структуры PR Network Никки Регаццони, которая координирует работу 150 компаний, вовлеченных в информационно-пропагандистскую кампанию против РФ, и эксперт по химической и биологической защите Xэмиш Стивен де Бреттон-Гордон, который высказывался о якобы готовности России применить химическое оружие на территории Великобритании, а также против мирного населения на Украине.
"Работа над расширением российского "стоп-листа" будет продолжена", - добавили в МИД РФ.

Читайте также:

 
РоссияВеликобританияВ миреСанкции в отношении РоссииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала