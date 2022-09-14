https://ria.ru/20220914/samolet-1816635731.html

СМИ: авиакомпаниям предложили выкупить самолеты за счет ФНБ

СМИ: авиакомпаниям предложили выкупить самолеты за счет ФНБ - РИА Новости, 14.09.2022

СМИ: авиакомпаниям предложили выкупить самолеты за счет ФНБ

Минтранс предложил российским авиакомпаниям выкупить самолеты иностранных лизингодателей за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), пишет... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T08:50

2022-09-14T08:50

2022-09-14T10:52

экономика

виталий савельев

олег пантелеев

оаэ

китай

россия

евросоюз

"авиапорт"

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Минтранс предложил российским авиакомпаниям выкупить самолеты иностранных лизингодателей за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.Так, 30 августа министерство направило письмо 20 крупнейшим перевозчикам и предложило оценить, сколько оставшихся самолетов они готовы приобрести, обосновать их рыночную стоимость, а также подумать над целесообразностью выкупа машин старше 20 лет.На эти цели авиакомпаниям могут предоставить средства ФНБ на 15 лет под полтора процента.Кроме того, министерство запросило юридическую экспертизу "рисков безопасных и бесперебойных расчетов" с лизингодателями и "возможных последующих исков" с их стороны.Как отмечал в конце марта министр транспорта Виталий Савельев, правительство должно определиться с выкупом более 500 самолетов общей остаточной стоимостью более 20 миллиардов долларов.Сейчас, по данным близкого к Минтрансу собеседника "Коммерсанта", сумма выкупа не утверждена.Как сообщил газете глава информагентства "Авиапорт" Олег Пантелеев, выкуп бортов позволит компаниям в будущем вновь летать в страны, выступающие против двойной регистрации самолетов, например в Китай. Кроме того, есть ряд "не недружественных стран", полеты в которые не позволяет нарастить дефицит очищенного от рисков ареста широкофюзеляжного флота: ОАЭ, Израиль, Турция, вся Юго-Восточная Азия.В то же время источники издания в отрасли напомнили, что Еврокомиссия в пятом санкционном пакете разрешила исполнять только контракты финансового лизинга, в то время как большая часть самолетов приобретались в операционный лизинг. По этой причине выкуп самолетов выглядит маловероятным.Тем не менее, как отмечает юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян, идея выкупа из средств ФНБ "не является невероятной". По его словам, санкционное законодательство США и ЕС предусматривает выдачу генеральных лицензий, а санкционному праву ЕС также известны исключения из общих запретов на сделки с подсанкционными лицами.

https://ria.ru/20220826/aeroflot-1812300315.html

https://ria.ru/20220810/passazhiry-1808327246.html

оаэ

китай

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, виталий савельев, олег пантелеев, оаэ, китай, россия, евросоюз, "авиапорт"