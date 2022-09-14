08:50 14.09.2022 (обновлено: 10:52 14.09.2022)
СМИ: авиакомпаниям предложили выкупить самолеты за счет ФНБ
Ъ: авиакомпаниям предложили выкуп самолетов иностранных лизингодателей за счет ФНБ
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Минтранс предложил российским авиакомпаниям выкупить самолеты иностранных лизингодателей за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Так, 30 августа министерство направило письмо 20 крупнейшим перевозчикам и предложило оценить, сколько оставшихся самолетов они готовы приобрести, обосновать их рыночную стоимость, а также подумать над целесообразностью выкупа машин старше 20 лет.
На эти цели авиакомпаниям могут предоставить средства ФНБ на 15 лет под полтора процента.
Кроме того, министерство запросило юридическую экспертизу "рисков безопасных и бесперебойных расчетов" с лизингодателями и "возможных последующих исков" с их стороны.
Как отмечал в конце марта министр транспорта Виталий Савельев, правительство должно определиться с выкупом более 500 самолетов общей остаточной стоимостью более 20 миллиардов долларов.
Сейчас, по данным близкого к Минтрансу собеседника "Коммерсанта", сумма выкупа не утверждена.
Как сообщил газете глава информагентства "Авиапорт" Олег Пантелеев, выкуп бортов позволит компаниям в будущем вновь летать в страны, выступающие против двойной регистрации самолетов, например в Китай. Кроме того, есть ряд "не недружественных стран", полеты в которые не позволяет нарастить дефицит очищенного от рисков ареста широкофюзеляжного флота: ОАЭ, Израиль, Турция, вся Юго-Восточная Азия.
В то же время источники издания в отрасли напомнили, что Еврокомиссия в пятом санкционном пакете разрешила исполнять только контракты финансового лизинга, в то время как большая часть самолетов приобретались в операционный лизинг. По этой причине выкуп самолетов выглядит маловероятным.
Тем не менее, как отмечает юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян, идея выкупа из средств ФНБ "не является невероятной". По его словам, санкционное законодательство США и ЕС предусматривает выдачу генеральных лицензий, а санкционному праву ЕС также известны исключения из общих запретов на сделки с подсанкционными лицами.