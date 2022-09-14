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В Ростове-на-Дону откроют четыре новых детских сада
В Ростове-на-Дону откроют четыре новых детских сада - РИА Новости, 14.09.2022
В Ростове-на-Дону откроют четыре новых детских сада
Два новых детских сада построили в Ростове-на-Дону в текущем году, еще четыре дошкольных учреждения планируется ввести в эксплуатацию до конца года, сообщил... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T17:24
2022-09-14T17:24
2022-09-14T17:24
ростовская область
алексей логвиненко
общество
ростов-на-дону
советский район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости. Два новых детских сада построили в Ростове-на-Дону в текущем году, еще четыре дошкольных учреждения планируется ввести в эксплуатацию до конца года, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.В среду своих первых воспитанников принял новый детский сад №25 в Советском районе города. Строили учреждение два года. На эти цели было направлено более 236,5 миллиона рублей из федерального, областного и городского бюджетов. В детсаду организовано 140 мест. В нем есть музыкальный зал, ИЗО-студия, спортивный зал с интерактивной стеной, бассейн, мультстудия."Отмечу, что мы продолжаем реализовывать планы по расширению сети образовательных учреждений. В настоящее время ввели в эксплуатацию еще два сада на 190 мест - №25 и №101. До конца этого года откроем еще четыре новых детских сада - на Ростовском море, в микрорайоне Вересаева, второй корпус детского сада №25 и в 10-м ЗЖМ. Таким образом, будет введено дополнительно еще 740 мест", - написал Логвиненко в Telegram.Он отметил, что на достигнутых результатах власти останавливаться не намерены. "Жителям города - самые комфортные условия для жизни и обучения!" - добавил глава администрации города.
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алексей логвиненко, общество, ростов-на-дону, советский район
Ростовская область , Алексей Логвиненко, Общество, Ростов-на-Дону, Советский район
В Ростове-на-Дону откроют четыре новых детских сада
Логвиненко: в Ростове-на-Дону в 2022 году откроют еще четыре новых детских сада