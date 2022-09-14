https://ria.ru/20220914/sad-1816793611.html

В Ростове-на-Дону откроют четыре новых детских сада

В Ростове-на-Дону откроют четыре новых детских сада - РИА Новости, 14.09.2022

В Ростове-на-Дону откроют четыре новых детских сада

Два новых детских сада построили в Ростове-на-Дону в текущем году, еще четыре дошкольных учреждения планируется ввести в эксплуатацию до конца года, сообщил... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T17:24

2022-09-14T17:24

2022-09-14T17:24

ростовская область

алексей логвиненко

общество

ростов-на-дону

советский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости. Два новых детских сада построили в Ростове-на-Дону в текущем году, еще четыре дошкольных учреждения планируется ввести в эксплуатацию до конца года, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.В среду своих первых воспитанников принял новый детский сад №25 в Советском районе города. Строили учреждение два года. На эти цели было направлено более 236,5 миллиона рублей из федерального, областного и городского бюджетов. В детсаду организовано 140 мест. В нем есть музыкальный зал, ИЗО-студия, спортивный зал с интерактивной стеной, бассейн, мультстудия."Отмечу, что мы продолжаем реализовывать планы по расширению сети образовательных учреждений. В настоящее время ввели в эксплуатацию еще два сада на 190 мест - №25 и №101. До конца этого года откроем еще четыре новых детских сада - на Ростовском море, в микрорайоне Вересаева, второй корпус детского сада №25 и в 10-м ЗЖМ. Таким образом, будет введено дополнительно еще 740 мест", - написал Логвиненко в Telegram.Он отметил, что на достигнутых результатах власти останавливаться не намерены. "Жителям города - самые комфортные условия для жизни и обучения!" - добавил глава администрации города.

https://ria.ru/20220914/rostov-1816776722.html

ростов-на-дону

советский район

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алексей логвиненко, общество, ростов-на-дону, советский район