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План по ремонту ж/д переездов в Подмосковье выполнен на 44% - РИА Новости, 14.09.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220914/remont-1816791430.html
План по ремонту ж/д переездов в Подмосковье выполнен на 44%
План по ремонту ж/д переездов в Подмосковье выполнен на 44% - РИА Новости, 14.09.2022
План по ремонту ж/д переездов в Подмосковье выполнен на 44%
Годовой план по ремонту железнодорожных переездов в Московской области выполнен на 44%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T17:21
2022-09-14T17:21
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
ржд
железная дорога
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Годовой план по ремонту железнодорожных переездов в Московской области выполнен на 44%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.Согласно справке пресс-службы ведомства, с начала года в регионе было отремонтировано 85 железнодорожных переездов, 68 из которых в рамках программы ремонта по результатам обследования сотрудниками РЖД."В Подмосковье ежегодно для обеспечения безопасного проезда жителей и гостей региона через железнодорожные пути проводится ремонт переездов. Всего в этом году планируется отремонтировать около 150 железнодорожных переездов, что составляет 44% от общего числа переездов в регионе. Работы по ремонту завершат в октябре", - приводятся слова заместителя председателя правительства Московской области Анны Кротовой.
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московская область (подмосковье), ржд, железная дорога
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), РЖД, Железная дорога
17:21 14.09.2022
 

План по ремонту ж/д переездов в Подмосковье выполнен на 44%

© Фото : министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиПлан по ремонту ж/д переездов в Подмосковье выполнен на 44%
План по ремонту ж/д переездов в Подмосковье выполнен на 44% - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Фото : министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
План по ремонту ж/д переездов в Подмосковье выполнен на 44%
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Годовой план по ремонту железнодорожных переездов в Московской области выполнен на 44%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Согласно справке пресс-службы ведомства, с начала года в регионе было отремонтировано 85 железнодорожных переездов, 68 из которых в рамках программы ремонта по результатам обследования сотрудниками РЖД.
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"В Подмосковье ежегодно для обеспечения безопасного проезда жителей и гостей региона через железнодорожные пути проводится ремонт переездов. Всего в этом году планируется отремонтировать около 150 железнодорожных переездов, что составляет 44% от общего числа переездов в регионе. Работы по ремонту завершат в октябре", - приводятся слова заместителя председателя правительства Московской области Анны Кротовой.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РЖДЖелезная дорога
 
 
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