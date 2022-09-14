https://ria.ru/20220914/remont-1816791430.html

План по ремонту ж/д переездов в Подмосковье выполнен на 44%

План по ремонту ж/д переездов в Подмосковье выполнен на 44% - РИА Новости, 14.09.2022

План по ремонту ж/д переездов в Подмосковье выполнен на 44%

Годовой план по ремонту железнодорожных переездов в Московской области выполнен на 44%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T17:21

2022-09-14T17:21

2022-09-14T17:21

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

ржд

железная дорога

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Годовой план по ремонту железнодорожных переездов в Московской области выполнен на 44%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.Согласно справке пресс-службы ведомства, с начала года в регионе было отремонтировано 85 железнодорожных переездов, 68 из которых в рамках программы ремонта по результатам обследования сотрудниками РЖД."В Подмосковье ежегодно для обеспечения безопасного проезда жителей и гостей региона через железнодорожные пути проводится ремонт переездов. Всего в этом году планируется отремонтировать около 150 железнодорожных переездов, что составляет 44% от общего числа переездов в регионе. Работы по ремонту завершат в октябре", - приводятся слова заместителя председателя правительства Московской области Анны Кротовой.

https://ria.ru/20220914/dvizhenie-1816662810.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), ржд, железная дорога