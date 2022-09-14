04:23 14.09.2022 (обновлено: 04:40 14.09.2022)
Москалькова прокомментировала вопрос регистрации эвакуированных граждан
Омбудсмен Москалькова обратится к Мишустину для решения вопроса регистрации эвакуированных
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 14 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что предложит премьер-министру Михаилу Мишустину решить вопрос регистрации эвакуированных граждан.
Ранее она посетила в Хабаровске пункт временного размещения эвакуированных. Там люди ей рассказали, что до получения гражданства им делают в ПВР документ о временном пребывании, а после получения гражданства – нет, из-за чего они не могут прикрепиться к социальным учреждениям и подать заявки на пособия.
"Сегодня одна из важнейших проблем, и я просила бы обратить внимание на это руководителя органов внутренних дел в Хабаровском крае, – что только с регистрацией прикрепляются к детскому саду, получают пособия, могут трудоустроиться. Я буду предлагать Михаилу Владимировичу Мишустину решить вопрос о регистрации по месту муниципальных образований", - сказала Москалькова.
Омбудсмен отметила, что сегодня закон позволяет зарегистрироваться в гостиницах, и подчеркнула, что регистрация позволила бы решить социальные вопросы.
По ее словам, многие эвакуированные подали заявки на программу добровольного переселения соотечественников в Россию.
"Для нас это хорошо. Это люди, которые ценят и знают русскую культуру, легко общаются, так как русский язык – их родной. И нам нужно сделать все возможное, чтобы помочь. Хорошо бы, чтобы законодательно были бы для них возможности быстрее оформить документы", - сказала Москалькова на расширенном заседании координационного совета омбудсменов на Дальнем Востоке.