https://ria.ru/20220914/registratsiya-1816624542.html

Москалькова прокомментировала вопрос регистрации эвакуированных граждан

Москалькова прокомментировала вопрос регистрации эвакуированных граждан - РИА Новости, 14.09.2022

Москалькова прокомментировала вопрос регистрации эвакуированных граждан

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что предложит премьер-министру Михаилу Мишустину решить вопрос регистрации... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T04:23

2022-09-14T04:23

2022-09-14T04:40

общество

татьяна москалькова

россия

михаил мишустин

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ХАБАРОВСК, 14 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что предложит премьер-министру Михаилу Мишустину решить вопрос регистрации эвакуированных граждан.Ранее она посетила в Хабаровске пункт временного размещения эвакуированных. Там люди ей рассказали, что до получения гражданства им делают в ПВР документ о временном пребывании, а после получения гражданства – нет, из-за чего они не могут прикрепиться к социальным учреждениям и подать заявки на пособия.Омбудсмен отметила, что сегодня закон позволяет зарегистрироваться в гостиницах, и подчеркнула, что регистрация позволила бы решить социальные вопросы.По ее словам, многие эвакуированные подали заявки на программу добровольного переселения соотечественников в Россию."Для нас это хорошо. Это люди, которые ценят и знают русскую культуру, легко общаются, так как русский язык – их родной. И нам нужно сделать все возможное, чтобы помочь. Хорошо бы, чтобы законодательно были бы для них возможности быстрее оформить документы", - сказала Москалькова на расширенном заседании координационного совета омбудсменов на Дальнем Востоке.

https://ria.ru/20220914/moskalkova-1816624096.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, татьяна москалькова, россия, михаил мишустин