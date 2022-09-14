https://ria.ru/20220914/rebenok-1816741339.html

В Волхованском районе при детонации взрывоопасного предмета ранен ребенок

В Волхованском районе при детонации взрывоопасного предмета ранен ребенок - РИА Новости, 14.09.2022

В Волхованском районе при детонации взрывоопасного предмета ранен ребенок

Ребенок пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в поселке Донское Волновахского района, сообщает в среду штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T14:59

2022-09-14T14:59

2022-09-14T15:23

специальная военная операция на украине

донской

волновахский район

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Ребенок пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в поселке Донское Волновахского района, сообщает в среду штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В поселке городского типа Донское Волновахского района получил ранение ребенок 2016 года рождения в результате детонации взрывоопасного предмета", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.Поселок городского типа Донское в Волновахском районе находится в 66 километрах к юго-западу от Донецка.

https://ria.ru/20220912/neonatsizm-1816285719.html

донской

волновахский район

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донской, волновахский район, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины