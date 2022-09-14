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В Волхованском районе при детонации взрывоопасного предмета ранен ребенок
В Волхованском районе при детонации взрывоопасного предмета ранен ребенок - РИА Новости, 14.09.2022
В Волхованском районе при детонации взрывоопасного предмета ранен ребенок
Ребенок пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в поселке Донское Волновахского района, сообщает в среду штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T14:59
2022-09-14T14:59
2022-09-14T15:23
специальная военная операция на украине
донской
волновахский район
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Ребенок пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в поселке Донское Волновахского района, сообщает в среду штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В поселке городского типа Донское Волновахского района получил ранение ребенок 2016 года рождения в результате детонации взрывоопасного предмета", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.Поселок городского типа Донское в Волновахском районе находится в 66 километрах к юго-западу от Донецка.
https://ria.ru/20220912/neonatsizm-1816285719.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Донской, Волновахский район, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
14:59 14.09.2022 (обновлено: 15:23 14.09.2022)
В Волхованском районе при детонации взрывоопасного предмета ранен ребенок
Штаб теробороны ДНР: в поселке Донское при детонации взрывоопасного предмета ранен ребенок