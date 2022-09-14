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В Волхованском районе при детонации взрывоопасного предмета ранен ребенок - РИА Новости, 14.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В Волхованском районе при детонации взрывоопасного предмета ранен ребенок
В Волхованском районе при детонации взрывоопасного предмета ранен ребенок - РИА Новости, 14.09.2022
В Волхованском районе при детонации взрывоопасного предмета ранен ребенок
Ребенок пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в поселке Донское Волновахского района, сообщает в среду штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T14:59
2022-09-14T15:23
специальная военная операция на украине
донской
волновахский район
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Ребенок пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в поселке Донское Волновахского района, сообщает в среду штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В поселке городского типа Донское Волновахского района получил ранение ребенок 2016 года рождения в результате детонации взрывоопасного предмета", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.Поселок городского типа Донское в Волновахском районе находится в 66 километрах к юго-западу от Донецка.
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волновахский район
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донской, волновахский район, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донской, Волновахский район, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
14:59 14.09.2022 (обновлено: 15:23 14.09.2022)
 
В Волхованском районе при детонации взрывоопасного предмета ранен ребенок

Штаб теробороны ДНР: в поселке Донское при детонации взрывоопасного предмета ранен ребенок

© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара / Перейти в медиабанкОкно, поврежденное после ударов с беспилотников ВСУ
Окно, поврежденное после ударов с беспилотников ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара
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Окно, поврежденное после ударов с беспилотников ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Ребенок пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в поселке Донское Волновахского района, сообщает в среду штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"В поселке городского типа Донское Волновахского района получил ранение ребенок 2016 года рождения в результате детонации взрывоопасного предмета", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.
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12 сентября, 17:14Специальная военная операция на Украине
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Поселок городского типа Донское в Волновахском районе находится в 66 километрах к юго-западу от Донецка.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонскойВолновахский районДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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