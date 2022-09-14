https://ria.ru/20220914/rebenok-1816694178.html
Источник рассказал о ребенке, найденном в квартире с телами родителей
Источник рассказал о ребенке, найденном в квартире с телами родителей - РИА Новости, 14.09.2022
Источник рассказал о ребенке, найденном в квартире с телами родителей
Шестилетняя девочка, которую нашли в квартире в подмосковном Раменском с телами умерших родителей, могла пробыть с ними несколько дней, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T12:31
2022-09-14T12:31
2022-09-14T12:31
происшествия
московская область (подмосковье)
раменское
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Шестилетняя девочка, которую нашли в квартире в подмосковном Раменском с телами умерших родителей, могла пробыть с ними несколько дней, сообщил РИА Новости информированный источник.Накануне в квартире в подмосковном Раменском нашли тела мужчины и женщины без следов насильственной смерти, вместе с ними находилась шестилетняя девочка, которая сейчас в больнице. По предварительным данным источника РИА Новости, причиной смерти могли стать наркотики. При этом семья, по данным следствия, не состояла на учетах в органах комиссии по делам несовершеннолетних. Сейчас подмосковные следователи проводят проверку."По предварительным данным, родители девочки умерли несколько дней назад. Предположительно, все это время с ними находилась рядом девочка", - сказал собеседник агентства.По его словам, ребенку окажут всестороннюю психологическую помощь. Сейчас она находится на обследовании у медиков, ей ничто не угрожает.Собеседник рассказал, что тревогу забила старшая дочь погибших: она несколько дней не могла связаться с родителями.
https://ria.ru/20220914/ubiystvo-1816667742.html
московская область (подмосковье)
раменское
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), раменское
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Раменское
Источник рассказал о ребенке, найденном в квартире с телами родителей
Найденный в подмосковной квартире ребенок мог пробыть с умершими родителями несколько дней
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Шестилетняя девочка, которую нашли в квартире в подмосковном Раменском с телами умерших родителей, могла пробыть с ними несколько дней, сообщил РИА Новости информированный источник.
Накануне в квартире в подмосковном Раменском нашли тела мужчины и женщины без следов насильственной смерти, вместе с ними находилась шестилетняя девочка, которая сейчас в больнице. По предварительным данным источника РИА Новости, причиной смерти могли стать наркотики. При этом семья, по данным следствия, не состояла на учетах в органах комиссии по делам несовершеннолетних. Сейчас подмосковные следователи проводят проверку.
"По предварительным данным, родители девочки умерли несколько дней назад. Предположительно, все это время с ними находилась рядом девочка", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ребенку окажут всестороннюю психологическую помощь. Сейчас она находится на обследовании у медиков, ей ничто не угрожает.
Собеседник рассказал, что тревогу забила старшая дочь погибших: она несколько дней не могла связаться с родителями.