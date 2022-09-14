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Врача на Кубани будут судить за смерть двухмесячного ребенка

Врача на Кубани будут судить за смерть двухмесячного ребенка - РИА Новости, 14.09.2022

Врача на Кубани будут судить за смерть двухмесячного ребенка

Заместитель главного врача больницы в Темрюкском районе Кубани предстанет перед судом по делу о смерти новорожденного, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T12:31

2022-09-14T12:31

2022-09-14T12:31

происшествия

здоровье - общество

темрюкский район

краснодарский край

россия

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КРАСНОДАР, 14 сен – РИА Новости. Заместитель главного врача больницы в Темрюкском районе Кубани предстанет перед судом по делу о смерти новорожденного, сообщила прокуратура региона."Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении врача, обвиняемого в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, что повлекло смерть грудного ребенка", - говорится в сообщении.По версии следствия, в 2021 году в педиатрическое отделение центральной районной больницы Темрюкского района поступил двухмесячный ребенок. Однако заместитель главного врача не обеспечила осмотр новорожденного профильным специалистом, не организовала всестороннее квалифицированное обследование пациента, хотя такая возможность у поликлиники была, что привело к установлению неправильного диагноза. Врач игнорировала сведения об ухудшении состояния пациента. Из-за дефектов в обследовании и лечении ребенок на следующий день умер от внутримозгового кровоизлияния, добавляют в надзорном ведомстве.Врачу инкриминируют статью 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", вину она не признала. Уголовное дело направлено в суд.

https://ria.ru/20220906/vrachi-1814854527.html

темрюкский район

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, темрюкский район, краснодарский край, россия